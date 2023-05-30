«Хоть уборщицей, но в театр»: как жила и погибла любимая всей страной Фрося Бурлакова — ее могила находится в Новосибирске

В Москве и Санкт-Петербурге похоронены многие знаменитые люди. Местные и приезжие устраивают на кладбища паломничества, чтобы почтить память любимого поэта, эстрадного певца или известного актера. Новосибирск похвастаться таким количеством звездных захоронений не может, но и на наших погостах есть знаменитости. НГС узнал, почему известную актрису советского кино похоронили в Новосибирске, что ее связывало с Алтайским краем и зачем она уехала из Москвы.
Талант из глубинки
Екатерину Савинову лучше помнят люди старшего поколения, но многие фильмы с участием кинодивы известны всем — они стали классикой советского кинематографа.
Люди цитируют Фросю Бурлакову из фильма «Приходите завтра». Не менее известны россиянам кинокартины «Кубанские казаки», «Женитьба Бальзаминова», «Ко мне, Мухтар» — всего в фильмографии Екатерины Савиновой насчитывается
Будущая актриса родилась 26 декабря 1926 года в селе Ельцовка Ельцовского района Алтайского края. В селе сегодня работает музей, который сохраняет память о талантливой артистке. Там хранятся фотоснимки и книги, посвященные ее жизни и творчеству. Большинство фотографий в музее — кадры из фильмов и театральных постановок. Здесь же хранится небольшой альбом: в нем собраны фотографии с разнообразных проб, которые проходила Екатерина Федоровна.
— Она была третьим ребенком в семье Федора Яковлевича и Марии Семеновны Савиновых, — объясняет корреспонденту НГС заведующий мемориальным музеем киноактрисы
В родном селе впервые проявился ее яркий сценический талант и необычайный голос. По воспоминаниям старшей сестры Марии, маленькую Катю молодежь часто уносила на «Колокольчик» — на скалу возле села, расположенную на берегу реки Чумыш, где проходили молодежные посиделки. Там ее ставили в круг и слушали, как она пела. Семья Савиновых была очень певчей, и соседи часто могли слышать их голоса — особенно в моменты, когда Савиновы летними вечерами готовили ужин на таганке (приспособление в виде небольшого обруча, обычно металлического, на трех ножках, служащее подставкой для котла или чугуна. — Прим. ред.). Уже тогда у маленькой Кати начал просыпаться талант.
— С рассказами матери, которая до революции работала у местных купцов Шацких и пересказывала дочери на память рассказы их детей, учившихся в Санкт-Петербурге, о театре и постановках, в Кате проснулась любовь к театру. Она часто говорила сестре о своей мечте: «Хоть уборщицей, но в театр». Рассуждала так, что выучит все главные женские роли, и вдруг актриса заболеет или еще что-то случится — и уж тогда она предложит сыграть, — отметил Евгений Григорев.
В музее отмечают, что от матери Савинова унаследовала талант запоминать песни и мелодии. Григорев приводит в пример кадр из фильма, переплетенный с реальными событиями из жизни звезды советского экрана.
— В фильме «Приходите завтра» на прослушивании она перечисляет, что может спеть. Профессор спрашивает: «А откуда же вы всё это знаете?» Фрося говорит: «А у нас в клубе был патефон, вот я с пластинки». Так было и в реальности. Пластинки Кате давали все, у кого были патефоны, а она прослушивала их в школе или в клубе, — объясняют в музее.
Память осталась
После того как Катя окончила школу и уехала в Москву, в Ельцовку она больше не приезжала. В родном селе у нее оставался только младший брат Николай — родители умерли, старшие брат и сестра уехали. Но любовь к своей малой родине Савинова сохранила, и в фильме «Приходите завтра», отвечая на вопрос скульптора Николая Васильевича, откуда она приехала, героиня отвечает, что она «из Ельцовки».
В 1950 году Екатерина Савинова окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК) и стала актрисой Театра-студии киноактера. Уже через 15 лет, в 1965 году, ей присвоили звание заслуженной артистки РСФСР.
Актриса была замужем за кинорежиссером Евгением Ташковым. Позже серьезно заболела — у нее диагностировали бруцеллез, который вызывал нервные и психические расстройства. В Новосибирске у нее жила старшая сестра Мария, работала в одной из местных школ, и Екатерина часто ее навещала. В 1970 году артистка перебралась в Новосибирск и жила у Марии в доме на площади Станиславского.
25 апреля 1970 года актриса покончила с собой — это произошло в районе железнодорожной станции Новосибирск-Западный. Ее по желанию родственников похоронили в Новосибирске, на Клещихинском кладбище: только здесь в местном храме есть икона Святого Уара Египетского — единственного, кому разрешено молиться за самоубийц.
Сестра актрисы Мария Федоровна ухаживала за могилой до своего отъезда на Украину в конце
В 2006 году по инициативе Совета кинематографистов и общественности Новосибирска останки Екатерины Савиновой решили перезахоронить. Новое место для могилы и мемориала выделили в центральной части Клещихинского кладбища. Сейчас могила Екатерины Савиновой — ухоженная и чистая, к памятнику приходят поклонники ее творчества и несут цветы.