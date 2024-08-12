«Приходит собака и ведет нас к месту»: сибирячка — о мистике на кладбище и женщине в похоронном бизнесе

Ритуальные услуги — вполне женская работа, считает Юлия Максимова Источник: Юрий Орлов











Сфера ритуальных услуг связана с определенным набором стереотипов. В основном «похоронщиков» представляют угрюмыми мужчинами, почти отшельниками. Специфика отрасли располагает к созданию определенных мрачных образов, хоть и косвенно, но имеющих отношение к загробному миру. На самом деле в ритуальных агентствах достаточно много женщин, есть вполне цивилизованные офисы и взаимодействие с клиентами здесь — такая же работа, как и в любой сфере услуг. Мы поговорили с сибирячкой Юлией Максимовой, которая несколько лет работает в похоронном бюро, об эмоциональной нагрузке, жизни и смерти, а также мистических явлениях, с которыми она сталкивается.



— В этой сфере я работаю уже больше пяти лет. К нам обращаются люди для благоустройства мест захоронений на кладбищах. Приходят с разными запросами, потому что каждый человек хочет для своего близкого, любимого сделать что-то индивидуальное, — рассказывает Юлия Максимова.

Помимо качества услуг в ритуальной сфере важно проявлять сочувствие и понимание к заказчикам Источник: Сергей Уланов, Антон Дигаев / NGS.RU

Юлии 38 лет, она замужем, воспитывает двух сыновей 8 и 16 лет. Когда-то работала в медицинской отрасли, но решила сменить профессию. Повлиял личный опыт: при оформлении похорон близкого человека девушка столкнулась с равнодушием и некомпетентностью сотрудников ритуального агентства. Когда встретила вакансию в ритуальной сфере, решила попробовать.



— Выезжаем на кладбище, осматриваем место захоронения, делаем замеры. Где-то заросло травой, где-то уже осыпалась земля. Когда у нас уже готов макет, выезжает бригада, они занимаются благоустройством. Мы работаем с различными материалами. Это камень, дерево, керамогранит, различные полимеры, — описывает рабочие процессы сибирячка.



За оформлением могил люди обращаются не всегда сразу после похорон. Иногда проходит год или два, прежде чем родственники принимают решение облагородить место захоронения. Ждут, прежде всего, чтобы просела земля. Кто-то планирует отдельный бюджет, чтобы фундаментально украсить место на территории некрополя, что называется, на века.

Юлия фиксирует пожелания клиентов и формирует для них предложение, прорабатывает макет надгробия вместе с дизайнером и ведет проект до финальной реализации Источник: Антон Дигаев











— Чтобы сделать благоустройство, нам приходится смотреть места захоронений непосредственно с нашими заказчиками. Мы создаем такие проекты, чтобы заказчик мог отдать дань памяти, чтобы у него было место, куда прийти, поговорить со своим близким человеком. Конечно, всем хочется сделать что-то индивидуальное для своего родственника. У кого-то оформление связано с профессией. Например, заслуженный врач, который отдал более 30 лет своей жизни своему профессиональному долгу. Тут мы указываем на памятнике какие-то определенные элементы, — рассказывает Юлия.



Чуткое и внимательное отношение к каждому заказчику — одно из важных качеств сотрудника ритуального агентства. Это не просто рыночные отношения в формате сделки «купи-продай». Абсолютно все, кто обращается в бюро, где работает Юлия, всегда находятся в той или иной степени стресса, независимо от давности потери близкого. В любом случае, это очередное напоминание и соприкосновение с теми эмоциональными переживаниями, которые могли остаться в прошлом. В работе важно подобрать индивидуальный подход к каждому. В этом случае менеджер ритуального хозяйства должен быть немного психологом. И с этой ролью лучше всего справляются именно женщины.



— Женщина — это мать, а мать является проводником в эту жизнь, мать воспитывает, мать провожает, например, в последний путь. Видимо такая ассоциативная линия проходит у людей, что любая женщина, она априори мать. Поэтому, наверное, человеческое восприятие в отношении всего, что связано с ритуальной сферой, проще даётся при взаимодействии с женщиной, больше доверия возникает. Общаться легче, чем с мужчинами, — делится девушка.

Находящимся в трауре клиентам проще общаться именно с женщиной, считает Юлия Источник: Антон Дигаев











Известно, что женщины более эмоциональны, чем мужчины. Поэтому работа в такой специфической отрасли может накладывать свои отпечатки. Здесь важно соблюдать баланс: отстраниться полностью нельзя, люди почувствуют безразличие, и это может дополнительно травмировать. При этом переживать каждый контакт с человеком, который находится в глубоком трауре, тоже нельзя. Ведь с работы Юлии нужно возвращаться домой, где ее ждут супруг и дети. Да и в целом, практически ежедневный контакт с похоронной атрибутикой, а иногда и с телами покойных могут вызывать страхи. Но эти моменты Юлия контролирует.



— Работать в этой сфере не страшно, но к такому невозможно подготовиться, потому что это всегда трагедия, и ты всегда соприкасаешься чужим горем. Работа для тебя не является каким-то конвейером, хоть это все же сфера услуг. Вся составляющая моей работы: то, о чем думают люди, то это связано со страхом, с какими-то трудными условиями — она компенсируется благодарностью людей, пониманием того, что когда они обращаются именно к таким сотрудникам, как я. Я чувствую, что приношу пользу и каким-то образом помогаю, — описывает свой метод эмоционального контроля сибирячка — Просто существуют стереотипы. Я думаю, здесь разделения на мужчин и женщин нет. Главное, чтобы человек был готов, эмоционально стабилен, чтобы он умел работать с людьми, доносить информацию и слушать.

В своей специфической работе Юлия научилась больше ценить моменты жизни Источник: Антон Дигаев











Кстати, по наблюдениям девушки, большинство заказчиков также женщины: мамы, супруги, сестры и дочери усопших. Мужчины редко занимаются такими вопросами. Они чаще приходят в качестве поддержки, если происходят ситуации, когда на женщину-заказчика нахлынут воспоминания, случаются истерики.



В непростой работе Юлии Максимовой есть место и мистическим, необъяснимым явлениям. По словам девушки, часто во время выезда с заказчиком непосредственно на территорию кладбища люди теряются и не могут найти место захоронения.



— Люди начинают нервничать, паниковать. В такие моменты приходит либо белочка, либо птичка какая-то, может появиться собака. И они тебя вроде как зовут: «иди за мной». Мы так делали: идем за животными, и они приводят нас к тому месту, которое мы искали. Сама природа, все вокруг объединяется, происходит взаимодействие жизни и смерти, — приводит пример необычных случаев Юлия.



Опыт работы в такой специфической сфере, постоянный эмоциональный контроль, естественные рассуждения о непостоянстве жизни и неизбежности смерти, не всегда что-то тревожное. При должном философском подходе из наблюдений круговорота всего живого в природе можно сделать полезные выводы и определить для себя правила жизни.



— Эта грань между жизнью и смертью дала мне понять, что не нужно бояться смерти, нужно, наоборот, поменять свое отношение к жизни. Для того чтобы не тратить отведенное нам время впустую, а относиться с пониманием, с любовью к своим близким, ценить каждый момент, вдох и выдох, — делится выводом Юлия.



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