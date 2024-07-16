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Апокалипсис завтра: в Новосибирске закрыли мусорный полигон у Хилокского рынка — что делать, чтобы город не завалило отходами

Что думают о проблеме жители, предприниматели, чиновники и эксперты

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2 комментария
Полигон закрыли после масштабного пожара, который вспыхнул на свалке в середине мая

В Новосибирске закрыли мусорный полигон «Левобережный» на улице Малыгина. Теперь мусор складируют на единственной оставшейся в городе Гусинобродской свалке и на мелких полигонах в пригороде. Ситуация напряженная. Новая схема работы уже показывает слабые места: перевозчикам невыгодно возить отходы по удлиненным маршрутам, мелкие полигоны не рассчитаны на приемку увеличенного потока техники, при малейшем сбое в жилых дворах вырастают кучи отходов. Стоит ли Новосибирск на грани мусорной катастрофы и что необходимо сделать, чтобы ее избежать? Корреспондент НГС Павел Тиунов пообщался с жителями, предпринимателями, чиновниками и экспертами.

Больше не забыть это лето

В первых числах июля жители коттеджного поселка «Пичугово море» в Ордынском районе забили тревогу: правление сообщило, что собственникам в ближайшее время придется складировать отходы у себя на участках или самим вывозить мусор в город. В сообщениях, которые рассылала администрация поселка, было сказано, что проблемы с транспортировкой отходов связаны с «закрытием полигона».

— Один день у нас не вывезли — всё. У нас полные баки. Мы пригнали свой КАМАЗ, но понимали, что своими силами нам не справиться, — прокомментировал ситуацию редакции НГС председатель правления поселка Игорь Борисовский.

Некоторые жители запаниковали, полагая, что оставшуюся часть лета придется провести, соседствуя с крысами, которые обязательно появятся в кучах отходов. Ситуацию накаляло еще и то обстоятельство, что перевозчику, который раньше быстро вывозил мусор на Ордынский полигон, предложили везти отходы на Гусинобродскую свалку — на расстояние около 240 километров.

На Ордынском полигоне складируют твердые коммунальные отходы (ТКО), привезенные из населенных пунктов всего левого берега Ордынского района, а также сёл Шилово, Боровое и части села Ярково.

Но мусорного коллапса в отдельно взятом поселке тогда удалось избежать: спустя почти двое суток после закрытия полигона он снова открыл ворота для перевозчиков. Эту информацию подтвердил представитель полигона Виктор Васнин.

При этом источник НГС, знакомый с ситуацией, рассказал, что причиной временной остановки складирования мусора были долги МУП «Спецавтохозяйство» (САХ) перед администрацией полигона. В официальном ответе МУП САХ, составленном 11 июля на запрос редакции НГС, говорится, что в настоящее время «задолженность за размещение отходов в указанном муниципальном районе отсутствует».

«Полигон? Это яма»

Спустя неделю стало известно о напряженной ситуации в Колыванском районе. По информации местных жителей, на местный мусорный полигон хлынул не виданный ранее поток мусоровозов. Забеспокоились и чиновники администрации р.п. Колывань: площадка не рассчитана на скопление большого количества отходов.

— Что представляет из себя Колыванский полигон? Это выкопанная в поле яма. Она уже засыпана и точно не рассчитана на складирование мусора из других районов, откуда к нам, по всей видимости, повезли отходы, — сообщил корреспонденту НГС местный житель, попросивший сохранить свою анонимность.

Новосибирцы опасаются, что из-за закрытия Левобережного полигона город может завалить мусором. Небезосновательно

Редакции не удалось дозвониться до главы р.п. Колывань Нины Сурдиной. При этом известно, что она отправила обращения в региональное министерство ЖКХ и МУП «САХ» с просьбой проинформировать ее о схеме перенаправления потоков транспортировки мусора и возможностях ее изменения.

С 11 февраля 2023 года МУП «САХ» является региональным оператором по вывозу мусора в Новосибирской области. Муниципальное предприятие пришло на смену компании «Экология-Новосибирск», которая сложила полномочия, накопив огромные долги перед перевозчиками. В ведении муниципального предприятия находятся два крупнейших полигона в Новосибирской области: «Левобережный» и «Гусинобродский». МУП «САХ» также заключило с правительством региона концессионные соглашения на строительство и эксплуатацию новых мусорных полигонов.

Представитель Колыванского полигона Андрей Борисов обсуждать ситуацию с корреспондентом НГС отказался. Он подчеркнул, что комментировать что-либо по телефону не будет, не подтвердив проблемы с приемкой отходов, но и не опровергнув их.

Всё в порядке, всё нормально

Ситуация с транспортировкой мусора в Новосибирской области накалилась из-за закрытия городского полигона «Левобережный» на улице Малыгина. Приостановка деятельности связана с последствиями пожара на огромной свалке, который вспыхнул 14 мая. Четыре дня ушло, чтобы справиться с возгоранием. По итогу инцидента полигон перестал принимать ТКО, а следователи возбудили уголовное дело «по факту экологического преступления». Информацию о приостановке деятельности полигона редакции НГС подтвердили в МУП «САХ».

— Приостановление приема отходов связано с работами по ликвидации последствий возгорания полигона. В рамках поручения замгубернатора Сёмки С.Н. продолжаются работы по инвентаризации емкости объекта размещения отходов, в связи с чем будет принято решение о дальнейшей его эксплуатации, — отметил в официальном документе и.о. директора МУП «САХ» Андрей Колмаков.

Предыдущий руководитель МУП «САХ» Андрей Зыков сегодня находится в следственном изоляторе. Его обвиняют в крупных растратах муниципальных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Деньги госслужащий якобы выводил через ИП и организации, зарегистрированные на гражданскую супругу и своих родственников.

Бывший руководитель МУП «САХ» Андрей Зыков с бывшим руководством города

По данным Андрея Колмакова, после закрытия «Левобережного» полигона действительно разработаны новые маршруты транспортировки отходов, которые замкнули на «Гусинобродский» и полигон, расположенный вблизи Бердска. При этом «Гусинобродский», подчеркнул Колмаков, осенью 2023 года модернизировали: обустроены новые въезды, дополнительные пункты весового контроля, закуплена тяжелая техника. После закрытия свалки на Малыгина работу на «Гусинобродском» усилили: увеличили количество сотрудников и техники, говорится в документе.

— С поступающим объемом принимаемых отходов полигон «Гусинобродский» справляется, — заверили в МУП «САХ».

При этом сотрудники регоператора проигнорировали вопрос о том, справляются ли с ситуацией мелкие полигоны в районах области.

Бизнес на грани

Новые маршруты транспортировки ТКО больно ударили по перевозчикам. В первую очередь по тем, кто собирает отходы в Левобережной части Новосибирска. Если раньше они спокойно вывозили мусор на свалку на улице Малыгина, то теперь водителям мусоровозов приходится ехать через весь город, стоять в пробках, в том числе из-за ремонтируемых мостов.

— Увеличились затраты: увеличился расход топлива, рабочий день экипажей — их переработку мы стараемся компенсировать. При этом и.о. министра ЖКХ Евгению Назарову в июне на собрании с перевозчиками задавали вопрос: как долго нам придется работать в таких условиях, когда откроют «Левобережный» полигон? Он ясно дал понять, что уже никогда, — пояснил в беседе с корреспондентом НГС один из перевозчиков ТКО, попросивший об анонимности.

Министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов сегодня находится в следственном изоляторе. Его обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 285 УК РФ). По версии следствия, в 2022 году Архипов не добился выплаты банковской гарантии бывшей тогда регоператором компании «Экология-Новосибирск». В результате региональный бюджет не досчитался более 220 миллионов рублей. В мае на Дениса Архипова завели второе уголовное дело.

По его словам, предприниматели также задавали вопрос в МУП «САХ» о том, планируется ли компенсация повышенных затрат от регионального оператора. Ответ — отрицательный: не планируется.

— Все ждут изменения тарифа на вывоз мусора, который уже много лет не менялся, и на сегодня является довольно-таки низким. Все перевозчики работают, как говорится, на последнем издыхании: цены на всё выросли, запчасти подорожали, топливо, людям зарплаты приходится поднимать. Ждем, что изменится. Если не изменится, то, возможно, кто-то начнет уходить с рынка, потому что, ну, на сегодняшний день работать становится уже крайне невыгодно, — подчеркнул собеседник.

Он также добавил, что летом, когда транспортный поток в городе немного ослабел, возить отходы с левого берега на Гусинобродскую свалку ещё более-менее реально. Осенью, когда люди вернутся из отпусков и пробок будет больше, если ситуация не изменится, начнутся настоящие проблемы с транспортировкой мусора.

В министерстве ЖКХ Новосибирской области на запрос редакции НГС, отправленный 8 июля, на момент публикации не ответили. Статья будет дополнена по мере поступления официального комментария.

Мнения экспертов

Единственное верное решение мусорной проблемы в Новосибирске — это строительство мусороперерабатывающего комплекса, заявила в беседе с корреспондентом НГС директор «Новосибирского центра профессиональной оценки» Маргарита Парамонова. Она согласилась, что консервация «Левобережного» полигона вредит ситуации, но, по ее мнению, срок его службы можно было бы продлить.

— Были варианты, которые предлагали для реанимации «Левобережки», но почему они не приняты, мне трудно сказать. Например, если там поставить несколько дробилок и передробить отходы в какой-то части, то плотность массы увеличится, и, соответственно, появится место для дальнейшей дозагрузки, — отметила эксперт.

Сегодня мусор со всего города везут на Гусинобродскую свалку. В ответ на вопрос, что делать, если и она вдруг загорится, участники рынка только разводят руками

Маргарита Парамонова полагает, что всё упирается в финансовые возможности регоператора: по ее словам, перед МУП «САХ» сегодня сформировалась большая задолженность, поэтому компания в свою очередь должна деньги подрядчикам — в том числе, небольшим полигонам и перевозчикам. Финансовую дыру, отмечает эксперт, отчасти способны залатать с помощью субсидий от мэрии и установления нового тарифа.

— Мэрия выделяла небольшую сумму на покрытие лизинговых затрат. Тариф у нас сегодня нереальный — нереально низкий. Все работают на пределе, все работают в долговой яме. Перевозчики теперь тянут маршруты, работая по 16 часов. Понятно, что им тяжело, и до какого предела они смогут так работать, никто не знает, — подчеркнула специалист.

О необходимости как можно быстрее построить мусороперерабатывающий комплекс говорит также директор консалтингового агентства «Центр деловой жизни» Андрей Кузнецов. По его словам, решение о закрытии полигона «Левобережный» назрело уже давно, но власти старались держать его в тайне, опасаясь неоднозначной реакции горожан.

— Конечно, было бы лучше, если бы «Левобережный» и «Гусинобродский» полигоны закрылись тогда, когда им на смену уже были бы запущены новые мусороперерабатывающие заводы в Верх-Туле и в Раздольном. Однако работы по этим проектам в рамках уже второй «мусорной» концессии идут не так быстро, как хотелось бы, — заметил Кузнецов. — Ситуацию заметно разбалансировал апрельский арест директора МУП «САХ» Андрея Зыкова, умевшего держать равновесие, жонглируя обязательствами и контрактами в быстро меняющихся обстоятельствах. Общественное мнение по поводу новых предприятий по-прежнему бурлит, вопросы и сомнения остаются.

Депутат, член комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Законодательного собрания Новосибирской области Вадим Агеенко в разговоре с корреспондентом НГС отметил, что «Левобережный» полигон «скорее всего больше не откроют». Он подчеркнул, что решение проблемы с транспортировкой отходов — запуск мусороперерабатывающего комплекса в Верх-Туле.

— На левом берегу везти мусор больше некуда — Колыванский полигон небольшой. Будем ждать, когда построится Верх-Тулинский полигон, но это еще больше двух лет, — пояснил депутат.

По словам Маргариты Парамоновой, на сегодня проект мусороперерабатывающего комплекса в Верх-Туле прошел общественные слушания. На очереди — прохождение экспертизы.

В мае корреспондент НГС побывала на обсуждении полигона в Каргатском районе и попыталась понять, почему его до сих пор нет, а власти ходят по кругу — в очередной раз обсуждают проблему, не приступая к ее решению.

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Комментарии
2
Гость
16 июля 2024, 07:13
А что скажет растение, которое пайщик-концессионер?
Гость
16 июля 2024, 07:13
на Гусинобродскую свалку — на расстояние около 240 километров А подумать авторка не пробовала?
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