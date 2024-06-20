Сбой из-за пожара на полигоне и пробки: почему в крупном ЖК перестали вывозить мусор — объяснение мэрии

Полигон загорелся 14 мая Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В «Ясном берегу» после публикации на НГС вывезли крупногабаритный мусор. Как рассказали в пресс-службе мэрии НГС, места накопления КГО были зачищены 15 и 16 июня. В ЖК «Ясный берег» с начала мая начались проблемы с вывозом мусора — они попросили помочь жителей.

В мэрии назвали несколько причин, почему КГО не вывозили. Со ссылкой на МУП «САХ» в администрации объяснили, что после пожара на полигоне «Левобережный» поток отходов был перенаправлен на другие объекты размещения отходов. Пожар на полигоне произошел в середине мая и на его тушение ушло четыре дня.

— Изменение логистики и конфигурации маршрутов коммунальной спецтехники привели к увеличению плеча транспортирования КГО от мест накопления до объектов размещения. Усугубляет положение несвоевременного вывоза отходов плотный дорожный трафик по автомагистралям города и мостам через реку Обь. Из-за временных потерь в некоторых дворах левобережья может наблюдаться смещение графика транспортирования отходов, — добавили в мэрии Новосибирска.

За май 2024 года от жителей города поступило 37 сообщений по поводу вывоза мусора, а с начала июня 2024 года — 33 сообщения.

Жители ЖК бизнес-класса «Лев Толстой» на Красном проспекте заявили, что мучаются от звуков мусоровоза. Рано утром или глубокой ночью они просыпаются от грохота.