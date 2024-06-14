«С мусором проблем нет, есть с подрядчиком»: в новом ЖК у Димитровского моста не вывозят крупные отходы

В Новосибирске еще в одном ЖК образовалась проблема с вывозом мусора: о ней заявила управляющая компания «Ясного берега». Жителям комплекса пришло сообщение в специальном приложении от УК с просьбой написать жалобы на мусорного оператора МУП «САХ».
В сообщении жителям УК «Город Парк» написали, что управляющая компания еженедельно формирует заявки на вывоз крупногабаритных отходов (КГО), но никто за ними не приезжает. УК написала жалобу и фиксирует нарушения, но попросили собственников также присоединиться и направить жалобы.
Как рассказали редакции НГС в УК «Город Парк», у собственников домов заключены личные договоры с мусорным регоператором и жители оплачивают вывоз мусора напрямую МУП «САХ». Управляющая компания подает только данные.
— У нас не с крупногабаритным мусором проблема, у нас с подрядчиком, который выводит крупногабаритный мусор. Вот, а с мусором нет проблем. Собственники его оставляют, — объяснили вУК.
Такие проблемы уже возникали в «Ясном берегу» весной. Тогда собственники обратились в МУП «САХ» и в администрацию Ленинского района.
— Мы просим жителей, чтобы жалобы были действительными, чтобы они шли от тех, кто заключил договор. В прошлый раз благодаря взаимодействию всех собственников, управляющей компании и администрации мусор вывезли, но, к сожалению, проблема опять повторяется, — говорят в управляющей компании.
Проблема снова встала остро в мае и она усугубляется. Как добавила сотрудница «Город Парка», у МУП «САХ» бывают проблема по праздникам или из-за погоды. Но сейчас такого не наблюдается.
Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу МУП «САХ» за комментарием. Информацию обещали проверить и дать ответ. НГС направил запрос в мэрию города.
В конце мая в новом ЖК «Весна» возле Димитровского моста разрослась огромная куча мусора вокруг контейнерной площадки. В управляющей компании заявили, что мусорный оператор не реагирует на заявки.
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