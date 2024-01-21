В Ленинском районе Новосибирска без тепла остаются 17 домов — администрации поручили прозванивать жителей

21 января руководитель штаба по ликвидации коммунальных аварий Сергей Сёмка сообщил, что за ночь перезапустили еще 13 домов в Ленинском районе Новосибирска. Работы ведутся на 17 домах.

— Для их скорейшего запуска и дальнейшей регулировки систем теплоснабжения мобилизованы 57 аварийных бригад в составе более 200 человек. Они уже приступили к работе — каждая на своем адресе. Одновременно администрации Ленинского района поручено вести обзвон жителей по поступившим за сутки заявкам, чтобы зафиксировать ситуацию и при необходимости оперативно оказать помощь гражданам, — рассказал руководитель штаба, заместитель Губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка.