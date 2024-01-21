В Ленинском районе Новосибирска без тепла остаются 17 домов — администрации поручили прозванивать жителей

В Ленинском районе Новосибирска из-за коммунальных аварий без тепла остаются еще 17 домов. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале правительства Новосибирской области.
21 января руководитель штаба по ликвидации коммунальных аварий Сергей Сёмка сообщил, что за ночь перезапустили еще 13 домов в Ленинском районе Новосибирска. Работы ведутся на 17 домах.
— Для их скорейшего запуска и дальнейшей регулировки систем теплоснабжения мобилизованы 57 аварийных бригад в составе более 200 человек. Они уже приступили к работе — каждая на своем адресе. Одновременно администрации Ленинского района поручено вести обзвон жителей по поступившим за сутки заявкам, чтобы зафиксировать ситуацию и при необходимости оперативно оказать помощь гражданам, — рассказал руководитель штаба, заместитель Губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка.
Региональный штаб создали 19 января по решению губернатора после введения режима ЧС в Ленинском и Кировском районах Новосибирска. С 19 по 21 января перезапустили системы теплоснабжения в 105 домах. НГС изучил законы и разобрался, как изменится жизнь новосибирцев после введения режима ЧС.
Первая коммунальна авария произошла 11 января. Вечером 17 января на улице Плахотного проложенная 61 год назад труба не выдержала морозов и прорвалась. Фонтан кипятка, по свидетельствам очевидцев, доставал до 7-го этажа, а ближайшие дороги моментально превратились в реки.
Все, что известно о коммунальных авариях в Новосибирске, мы собрали в специальном сюжете.