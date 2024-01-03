Смерть Пригожина, ЧВК «Редан» и китайские машины. Какие статьи на НГС набрали сотни тысяч просмотров — смотрим итоги за год

Из года в год НГС подводит свои итоги и рассказывает о том, что вызывало неподдельный интерес у читателей. В этом году в списке самых читаемых статей оказались репортажи с мест важных событий, политические материалы, а также, как это неудивительно, обстановка на дорогах. Рассказываем подробно о 7 самых популярных статьях на НГС за год.
Прощание с Пригожиным
Бесспорно, одни из главных событий уходящего года — это мятеж Евгения Пригожина, а спустя два месяца — его гибель. И если первое событие никак не затронуло Новосибирск, поскольку всё происходило на юге России, то вот прощание с основателем ЧВК в нашем городе вышло особенно бурным.
Вагнеровцы несли цветы офису компании, плакали, не стесняясь камер, и обсуждали теории, в которых Евгений Пригожин оказывался бы жив. Кадры со стихийного прощания с ним в Новосибирске разошлись по многим СМИ, как и видео, снятое корреспондентом НГС. Как итог — наш репортаж стал самым читаемым за этот год среди всех статей и собрал 667 тысяч просмотров.
Загадочная подагра
На фоне бурных событий в политической жизни страны особняком стоит тема здоровья, а она, как оказалась, очень волнует наших читателей. В феврале этого года мы рассказали про болезнь богатых людей, которая развивается у тех, кто ест много мяса, морепродуктов, рыбы и пьет алкоголь, — речь идет о подагре. Мы поговорили с врачами, расспросили о симптомах и узнали, как ее можно вылечить. Очередной медликбез набрал 445 тысяч просмотров.
«Спортики» против боевых анимешников
И снова ЧВК, но уже не «Вагнер». В конце февраля в Москве произошло столкновение между любителями аниме, которые собрались в ТРЦ, чтобы обсудить общие интересы, и группой парней, где, в том числе, были представители других национальностей. Как ни странно, анимешники дали оппонентам серьезный отпор, ну а дальше понеслось — в сети заговорили о появлении «ЧВК Редан»: движении молодых людей с националистическими взглядами. Волна обсуждений молодежного течения докатилась и до Новосибирска, причем настолько, что 26 февраля, в день предполагаемой сходки анимешников, в ТРЦ «Галерею» пожаловали силовики, а еще те, кто хотел проучить тех самых «редановцев».
Мы узнали всё о нашумевшей ЧВК, которая взбодрила силовиков по всей стране, а также поговорили с их оппонентами — «спортиками» и собрали на этой пояснительной статье 330 тысяч просмотров.
Проблемы с «китайцами»
Нет, это не про политику, как, наверное, многие подумали, а про китайские кроссоверы, постепенно захватывающие авторынок России. На примере одной из самых популярных моделей — Chery Tiggo 7 Pro, которую выбирают за соотношение цена/качество, НГС решил узнать, оправдались ли ожидания автовладельцев, и какие проблемы обнаружились через какое-то время эксплуатации. Спойлер: выяснилось, что не всё так идеально (288 тысяч просмотров и более 300 комментариев).
Посадить и притоптать
В список популярных статей за год вошел и наш текст о подготовке к сезону посадок. На этот раз интерес у читателей вызвала морковь и свекла — мы узнали, в какие даты ее лучше всего высаживать, чтобы собрать хороший урожай, какие семена выбрать и каким сортам отдавать предпочтение. У текста 254 тысячи прочтений.
Советы стобалльника по ЕГЭ
Более 250 тысяч прочтений набрала статья о выпускнике Даниле Усольцеве из обычной среднестатистической школы без какого-либо уклона, которому удалось заработать 100 баллов на ЕГЭ.
В качестве предмета он выбрал информатику, так как в будущем хочет получить, пожалуй, одну из самых высокооплачиваемых профессий. Несколько лет подготовки к экзамену, бесконечные просмотры роликов на «Ютьюбе» с различными задачками, пропуски уроков в школе ради информатики, и вуаля — высший балл на экзамене. Куда Данил планировал поступать с такими результатами — в этом материале.
Громкая кинопремьера, не впечатлившая главреда НГС
Главный редактор НГС Марина Малкова отправилась на премьеру нашумевшего российского блокбастера, о котором не говорил только ленивый, и пожалела потраченного времени. А это, на минуточку, два с половиной часа. Компанию на киносеансе ей составил сын-подросток, так что в колонке есть и его ремарки.
В результате мнение типичного и непредвзятого зрителя, как сама себя называет автор, собрало 213 тысяч прочтений и более 700 комментариев (многие, кстати, с оценкой согласны). Освежить впечатления о фильме «Вызов», на который потратили около миллиарда рублей, можно здесь.