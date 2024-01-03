Смерть Пригожина, ЧВК «Редан» и китайские машины. Какие статьи на НГС набрали сотни тысяч просмотров — смотрим итоги за год

Вагнеровцы несли цветы офису компании, плакали, не стесняясь камер, и обсуждали теории, в которых Евгений Пригожин оказывался бы жив. Кадры со стихийного прощания с ним в Новосибирске разошлись по многим СМИ, как и видео, снятое корреспондентом НГС. Как итог — наш репортаж стал самым читаемым за этот год среди всех статей и собрал 667 тысяч просмотров.



Загадочная подагра

На фоне бурных событий в политической жизни страны особняком стоит тема здоровья, а она, как оказалась, очень волнует наших читателей. В феврале этого года мы рассказали про болезнь богатых людей, которая развивается у тех, кто ест много мяса, морепродуктов, рыбы и пьет алкоголь, — речь идет о подагре. Мы поговорили с врачами, расспросили о симптомах и узнали, как ее можно вылечить. Очередной медликбез набрал 445 тысяч просмотров.

