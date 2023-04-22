Тянется, как «Война и мир», а Машков глушит коньяк. Почему кинопремьеру года «Вызов» едва ли вспомнят через 10 лет

«Мам, ну ведь это фильм не про космос, а про медицину, а если про медицину, то это явно фантастика. Не бывает так, да и волосы врачу они могли бы заплести, прическа не очень», — сказал мой почти
Эмоции и драма. Их нет. Вроде есть личная драма героини Жени (Юлия Пересильд), есть судьба раненого космонавта Олега Богданова (роль сыграл космонавт Олег Новицкий), есть даже Владимир Машков, сыгравший начальника Центра управления полетами Волина, который страдает нестабильным пульсом и зависимостью от кофе. Но драмы нет. Все герои будто замороженные и застыли в той самой невесомости, которую так стараются показать в фильме. Да, есть попытки шутить, обыграть испытания потенциальных космонавтов: проблемы со зрением, лишний вес и прочее. И да, они вызывают одиночные «хи-хи» в зале. Но фильм длится два с половиной часа — за это время звучит пять шуток и случается два драматичных момента: один из них, когда Женя думает, что не справится с операцией, второй в финале — когда узнает, что в космос ее рекомендовал давно влюбленный в нее коллега (в конце они, конечно, целуются). Все остальное — очень ровно, без накала и надрыва, даже голоса героев и их интонации будто убаюкивают.
— Мама, фильм снимали в реальном космосе, не в студии, а снимать там сложно, поэтому тебе кажется, что все долго и скучно, — говорит Семен, видя, что я начинаю засыпать.
Может, так и есть. Ведь мы, по словам гендиректора Первого канала и продюсера фильма Константина Эрнста, — первые. Первые, кто провел съемки художественного фильма с живой актрисой на МКС. Но почему-то у меня ощущение, что если уж мы взяли на себя такую ношу — быть первыми, то должно быть «вау». И держать фильм должен в напряжении все эти долгие 2,5 часа.
— Это как «Война и мир» Толстого, только в сжатом виде, — между делом уже после сеанса отмечает сын и тут же переключается на коньяк, которым глушил тревогу герой Машкова, и на девять выкуренных им же сигарет. По мнению ребенка, при ограничении в 12+ такая пропаганда пьянства и табакокурения в лице положительных героев — недопустима. Ну а как по мне — Машков и коньяк — это самое эмоционально правдивое, что есть в картине.
Сюжет. «Вызов» — не блокбастер, не мелодрама и даже не драма. От одного не хватает хоть какого-то драйва (хотя героиня Пересильд всю первую половину фильма — замотанная женщина с кучей проблем и нехваткой времени: она опаздывает, бежит, тут же звонит маме, идет к прокурору-взяточнику и так по кругу), от второго — личных переживаний. Да, есть смерть мужа в ДТП 10+ лет назад, но нет — не цепляет. От третьего — трагичного финала, если уж на то пошло. «Вызов» оказался до приторности предсказуемым. Мы с самого начала знаем, что доктор Женя полетит в космос, мы знаем, что операция состоится и пройдет успешно, нам даже показали контекстом, что Женя влюблена в коллегу Владислава (актер Милош Бикович) и явно после прилета признается ему в этом (а не влюбится в условного космонавта или хотя бы Машкова с коньяком). А ведь хоть какая-то интрига и нарушение горизонта ожидания зрителя — это то, что заставляет досматривать фильмы до конца и говорить: ох, как же круто завернули сюжет. Но, очевидно, тут весь бюджет ушел на полет на МКС. А остальное — по остаточному принципу. В то же время именно российские фильмы ценят за драму и эмоции.
В общем, «Вызов» не раздражает и не вызывает желания встать и уйти, он скорее оставляет равнодушным. Негативно цепляют разве что два момента: агрессивная реклама банка «Тинькофф» и перебор со съемками Юлии Пересильд с видом снизу и сзади. То в штанах, то в шортах, то в трусах — зачем нам столько задницы актрисы? Но спишем это на космос и стесненность условий: возможно, иначе снимать было невозможно.
— Мне все понравилось, чуть меньше, чем «На солнце, вдоль рядов кукурузы», так как там показали истории людей, но в целом хорошо: актеры, космическая станция, Королева вспомнили, правда, я не думаю, что он был сумасшедшим (в шутку Сергея Королева в фильме называют сумасшедшим, говоря, что он все делал вопреки), но через 10–20 лет «Вызов» по телевизору не покажут, — рассуждает Семен.
— Почему, ведь это первые съемки фильма на МКС.
— Потому что запоминают другие фильмы, где есть что-то новое, очень смешное или необычное, ну или спецэффекты крутые. А здесь я пока не понял, что из этого есть, да и операция была бы основана на реальных событиях — было бы круто, а тут — все выдумка.
Зимой мы публиковали рецензию на новогоднюю кинопремьеру «Чебурашка» — почитайте, что о фильме думают зрители.