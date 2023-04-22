Тянется, как «Война и мир», а Машков глушит коньяк. Почему кинопремьеру года «Вызов» едва ли вспомнят через 10 лет

— Мама, фильм снимали в реальном космосе, не в студии, а снимать там сложно, поэтому тебе кажется, что все долго и скучно, — говорит Семен, видя, что я начинаю засыпать.



Может, так и есть. Ведь мы, по словам гендиректора Первого канала и продюсера фильма Константина Эрнста, — первые. Первые, кто провел съемки художественного фильма с живой актрисой на МКС. Но почему-то у меня ощущение, что если уж мы взяли на себя такую ношу — быть первыми, то должно быть «вау». И держать фильм должен в напряжении все эти долгие 2,5 часа.