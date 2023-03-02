СИЗО не помеха. Новосибирцы заметили странности на стройке бизнесмена, обвиненного в мошенничестве

Строительство новой школы в наше время — событие само по себе заслуживающее внимание. А если рядом со школой параллельно возводится какой-то объект, а городская власть утверждает, что на участке ничего нет, то это заслуживает внимания еще больше. Интересно, что сам застройщик с осени 2022 года находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве. Корреспондент НГС Илья Калинин разобрался, что же всё-таки возводится у школы, и напомнил, что известно о скандальном господрядчике.
Новый лицей за полтора миллиарда
Здание лицея
Как следует из проекта, здание нового лицея будет переменной этажности от двух до четырех этажей. Его формы должны повторить космическую станцию «Мир», по площади лицей будет примерно в 5 раз больше и рассчитан на 975 мест. В школе запланирован
Директор лицея
— Муниципальный контракт на выполнение работ по строительству объекта заключен с ООО ПКФ «Агросервис», — рассказали в пресс-центре мэрии.
Что известно про «Агросервис»
ПКФ «Агросервис» принадлежит одному из самых крупных строителей в социальной сфере — Сергею Григорьеву. Госконтракты — основной вид деятельности компании, который приносит ей серьезный доход.
ООО ПКФ «Агросервис» образовано 24 августа 1992 года. Владелец 100% компании — Сергей Петрович Григорьев. Генеральный директор — его жена Светлана Евгеньевна Григорьева. Финансовые показатели компании на конец 2021 года: выручка — 1,2 миллиарда рублей, чистая прибыль — 20,4 миллиона рублей. Через «Агросервис» Григорьев на 99% владеет ООО СЗ «Сергиев пассаж». Оставшийся 1% принадлежит его дочери Анне Сергеевне. Жене Светлане также принадлежит 100% ООО УК «Сергиев пассаж».
В марте 2022 года Сергея Григорьева задержали и определили под домашний арест в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупных размерах. В УФСБ по Новосибирской области обвинили известного застройщика в мошенничестве на 21 миллион рублей при строительстве детского сада и ремонте одного из подъездов в городе.
По данным следователей, руководитель ООО ПФК «Агросервис» в 2018 году во время капремонта многоквартирного дома в Железнодорожном районе похитил свыше 14 миллионов рублей. Однако ремонт так и не провели. Также с 2019 по 2020 год руководство стройфирмы завышало данные о стоимости строительства здания детсада-яслей в Кировском районе в актах выполненных работ. Нанесенный ущерб составил свыше 7,5 миллиона рублей. В сентябре 2022 года задержанного
По данным «Контур.Фокуса», стоимость контракта на строительство детского сада-яслей в Кировском районе по ул. Мира, 9а составляет 37,9 миллиона рублей. Заказчиком выступало управление капитального строительства мэрии Новосибирска.
Годом ранее, в 2021 году, по информации «Тайги.инфо», Григорьева уже признавали виновным в мошенничестве из-за завышения стоимости строительства. Речь шла о казарме Новосибирского военного института Росгвардии, которая оказалась дороже на 13 миллионов рублей. Его приговорили к 3 годам колонии, но освободили из-за истечения сроков давности, отмечает издание.
А летом 2021 года компания «Агросервис» не выполнила обязательства подрядчика по ремонту детского сада «Лесная сказка» в поселке Ложок Новосибирской области. Подробную историю крупного соцзастройщика Сергея Григорьева можно прочитать здесь.
Откуда еще одно здание на участке
Жители Шевченковского жилмассива сообщили корреспонденту НГС, что на территории стройки недалеко от здания лицея идет параллельное строительство еще одного здания. Хотя в паспорте стройки обозначено только одно — лицей.
— На паспорте объекта указан конкретный единый объект: школа с бассейном. Но почему-то на этом же участке визуально видно отдельно стоящее здание. Что это за здание — на плане и в паспорте объекта ничего не указано. Возникает ощущение, что это самовольно строящееся здание без документов и без указания объекта в паспорте. Школа, которая там строится таким крестом, обозначена и в 2ГИС как строящийся объект, а вот расположенный рядом объект никак не обозначен. Раньше на этом месте был пришкольный стадион, куда ходили заниматься жители всего массива, — рассказал журналисту местный житель.
В ответе на запрос редакции НГС в мэрии сообщили, что на указанном участке строятся только здание лицея и трансформаторная подстанция.
— На земельном участке с кадастровым номером 54:35:073125:867 выполняется строительство объекта «Здание школы с бассейном по ул. Тургенева, 84 в Октябрьском районе» и трансформаторной подстанции, строительство иных объектов не предусмотрено, — прокомментировали в мэрии.
Тем временем непонятное здание, строящееся рядом с каркасом лицея и взволновавшее местных жителей, выросло уже до пятого этажа. Напомним, высота школы по проекту — максимум четыре этажа.
Дозвониться до гендиректора ПКФ «Агросервис» Светланы Григорьевой корреспонденту НГС не удалось: по официальному телефону компании, указанному в паспорте объекта, в течение рабочего дня трубку никто не брал. Не удалось застать на рабочем месте также и директора лицея
— Это такая же часть школы. Между ними (между крестообразным корпусом лицея и соседним строением. — Прим. ред.) еще один блок будет, который соединит два предыдущих. Там четыре этажа. Еще же бывает техэтаж. Сейчас закончим эти [корпуса] и приступим к еще одному. И он будет с фундаментом, со сваями своими. Всё будет как в паспорте нарисовано. Каждый блок разделен температурными швами. Здание большое, и каждый блок должен быть отделен от другого. Просто в случае деформации оно должно работать по-разному. Если я не ошибаюсь, там (в окончательном едином здании. — Прим. ред.) семь блоков, — пояснил заместитель директора по производству МКУ «УКС» Владимир Орлов.
Бассейн, уточнил Орлов, будет находиться в корпусе, который пока возводится отдельно. По срокам и бюджету, заметил замдиректора УКС, пока всё идет в запланированных рамках.
В Госстройнадзоре неофициально также пояснили корреспонденту НГС, что это действительно будет единый комплекс. Но пока построить соединяющую часть застройщик не может из-за проложенных в этом месте под землей и пока еще не вынесенных электрокоммуникаций АО «РЭС». В Госстройнадзоре пообещали провести проверку текущего строительства в ближайший месяц.