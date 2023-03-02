СИЗО не помеха. Новосибирцы заметили странности на стройке бизнесмена, обвиненного в мошенничестве

В марте 2022 года Сергея Григорьева задержали и определили под домашний арест в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупных размерах. В УФСБ по Новосибирской области обвинили известного застройщика в мошенничестве на 21 миллион рублей при строительстве детского сада и ремонте одного из подъездов в городе.



По данным следователей, руководитель ООО ПФК «Агросервис» в 2018 году во время капремонта многоквартирного дома в Железнодорожном районе похитил свыше 14 миллионов рублей. Однако ремонт так и не провели. Также с 2019 по 2020 год руководство стройфирмы завышало данные о стоимости строительства здания детсада-яслей в Кировском районе в актах выполненных работ. Нанесенный ущерб составил свыше 7,5 миллиона рублей. В сентябре 2022 года задержанного 71-летнего предпринимателя перевели в СИЗО на срок до 8 марта.

