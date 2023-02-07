Кто и где решил строить высотки? Самые острые вопросы, на которые могут повлиять новосибирцы до 10 февраля

С 3 по 10 февраля на публичные обсуждения вынесли очередные поправки в Правила землепользования и застройки, и в этот раз там есть несколько очень острых вопросов.



Махинации с землей

На слушания вынесены почти идентичные вопросы по изменению границ резервирования земель под школы и соцобъекты на улицах Чернышевский Спуск и Стофато. В обоих случаях предложено перенести резерв с интересных участков на ветхие жилые дома рядом, которые должен будет расселять город.