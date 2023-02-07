Кто и где решил строить высотки? Самые острые вопросы, на которые могут повлиять новосибирцы до 10 февраля

Во время пандемии в городе отменили публичные слушания с личным присутствием граждан под предлогом опасности лишних контактов. Возвращать настоящие слушания, похоже, и не планируется, поэтому каждый раз, когда что-то важное выносится на обсуждение, теперь можно только высказаться письменно на сайте «Электронная демократия Новосибирской области» либо принести свое письменное предложение в мэрию на Красном проспекте, 50. О том, что хотят изменить власти и застройщики в городе сегодня, рассказала координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Олеся Вальгер.
С 3 по 10 февраля на публичные обсуждения вынесли очередные поправки в Правила землепользования и застройки, и в этот раз там есть несколько очень острых вопросов.
Махинации с землей
На слушания вынесены почти идентичные вопросы по изменению границ резервирования земель под школы и соцобъекты на улицах Чернышевский Спуск и Стофато. В обоих случаях предложено перенести резерв с интересных участков на ветхие жилые дома рядом, которые должен будет расселять город.
На Чернышевском Спуске между новым ЖК и рекой должна была располагаться школа, но в 2022 году резерв из проекта планировки внезапно сняли и перенесли его на ветхие малоэтажки, освободив участок 0,35 га у реки под жилую высотку, ведь вид на реку можно продать дважды. Эти решения выгодны только самим владельцам земельных участков, а город явно проигрывает. Нищий муниципальный бюджет и так не может позволить себе строительство школ, чтобы еще и расселять перед этим дома.
Многоэтажные стройки в центре
На слушания вынесли участок под «Универсамом» на улице Ленина. Сейчас правила застройки позволяют строить здесь только коммерческую недвижимость до 4 этажей. Застройщик предложил поднять допустимую этажность сразу до 30 этажей и разрешить строить на этом участке жилье. Была представлена концепция, которая предполагала переменную этажность до 23 этажей.
На те же даты, с 3 по 10 февраля, назначены отдельные общественные обсуждения по проекту планировки микрорайона «Тихий центр». Если изменить назначение участка, как просит застройщик, то такое же назначение должно быть и в проекте планировки.
Местным жителям этого района стоит поучаствовать в обоих обсуждениях и высказать свое мнение. Возможно, настолько сильно поднимать высоту здания в самом центре города — плохая идея.
Планируется реконструкция бывшего промышленного здания на пересечении Октябрьской магистрали и Серебренниковской улицы. Владелец ООО «Аргентум» просит повысить этажность с 10 до 30 этажей, разрешить надстроить несколько этажей на бывший корпус завода и пристроить сбоку 2 «свечки» апарт-отеля по 16 этажей. Проект уже обсуждался на архитектурном совете.
ООО «Дом-Строй» выкупил бывшее здание банка «Открытие» на Кирова, 44 и планирует здесь строительство высотного жилья.
Зеленые зоны
Битва за городской пляж продолжается. 10 гектаров между улицей Стартовой и рекой Обь предложено вернуть обратно в зеленую зону. В 2021 году ее перевели в высотную коммерческую и представили идею строительства апартаментов здесь.
В зеленом Академгородке на улице Героев Труда земли переводят в зеленые зоны под новый парк, а на улице Мусы Джалиля, наоборот, забирают зеленую зону под коммерческую и жилую застройку.
Мэрия никак не может определиться, в какой части сквера у Заксобрания разместить будущую школу, и поэтому на этот раз решила весь сквер перевести в одну специальную зону РУ (вид зеленой зоны для учебных и научных заведений. — Прим. ред.), которая пока присвоена в основном участкам под научными институтами в Академгородке. Это изменение позволит очень быстро и без слушаний менять границы для будущей школы, но не факт, что будет полезно для сквера.
Завод «Элтекс» хочет немного расширить свою территорию на улице Окружной, сдвигая границы природных территорий в зоне РУ в сосновом бору. Это изменение, естественно, может негативно сказаться на экологической обстановке в этом районе.
Под окнами дома на улице Троллейной, 152 планируется разместить часовню — прямо в зеленой зоне.
Принять участие в общественных обсуждениях можно с 3 по 10 февраля по ссылке, использовав учетную запись «Госуслуг». Городская земля — это первый уровень решений, которые определяют нашу жизнь на долгие годы. Именно на стадии подготовки первоначальных документов по зонированию и этажности начинаются долгие конфликты, когда застраивается парк, закрывается свет, создается новая постоянная пробка. Как говорили древние греки, если вы долго не интересуетесь политикой, то скоро политика заинтересуется вами.