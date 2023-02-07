freedom
СЕЙЧАС -10°С
Пробки 1/10
usd 70.60
eur 76.03
Тема дняРоссияне отреагировали на землетрясение в Турции
Все новости
Все новости
Мнение

Кто и где решил строить высотки? Самые острые вопросы, на которые могут повлиять новосибирцы до 10 февраля

В феврале начались публичные обсуждения, в которых может принять участие каждый горожанин

103

Новосибирцы часто сетуют на то, что от них в городе ничего не зависит. Но участие в публичных обсуждениях всё еще может повлиять на ситуацию

Поделиться

Во время пандемии в городе отменили публичные слушания с личным присутствием граждан под предлогом опасности лишних контактов. Возвращать настоящие слушания, похоже, и не планируется, поэтому каждый раз, когда что-то важное выносится на обсуждение, теперь можно только высказаться письменно на сайте «Электронная демократия Новосибирской области» либо принести свое письменное предложение в мэрию на Красном проспекте, 50. О том, что хотят изменить власти и застройщики в городе сегодня, рассказала координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Олеся Вальгер.

С 3 по 10 февраля на публичные обсуждения вынесли очередные поправки в Правила землепользования и застройки, и в этот раз там есть несколько очень острых вопросов.

Махинации с землей

На слушания вынесены почти идентичные вопросы по изменению границ резервирования земель под школы и соцобъекты на улицах Чернышевский Спуск и Стофато. В обоих случаях предложено перенести резерв с интересных участков на ветхие жилые дома рядом, которые должен будет расселять город.

Раньше школу планировали построить правее выделенных участков, ближе к мосту

Раньше школу планировали построить правее выделенных участков, ближе к мосту

Поделиться

На Чернышевском Спуске между новым ЖК и рекой должна была располагаться школа, но в 2022 году резерв из проекта планировки внезапно сняли и перенесли его на ветхие малоэтажки, освободив участок 0,35 га у реки под жилую высотку, ведь вид на реку можно продать дважды. Эти решения выгодны только самим владельцам земельных участков, а город явно проигрывает. Нищий муниципальный бюджет и так не может позволить себе строительство школ, чтобы еще и расселять перед этим дома.

Многоэтажные стройки в центре

На слушания вынесли участок под «Универсамом» на улице Ленина. Сейчас правила застройки позволяют строить здесь только коммерческую недвижимость до 4 этажей. Застройщик предложил поднять допустимую этажность сразу до 30 этажей и разрешить строить на этом участке жилье. Была представлена концепция, которая предполагала переменную этажность до 23 этажей.

На те же даты, с 3 по 10 февраля, назначены отдельные общественные обсуждения по проекту планировки микрорайона «Тихий центр». Если изменить назначение участка, как просит застройщик, то такое же назначение должно быть и в проекте планировки.

Местным жителям этого района стоит поучаствовать в обоих обсуждениях и высказать свое мнение. Возможно, настолько сильно поднимать высоту здания в самом центре города — плохая идея.

В концепции реконструкция бывшего промквартала в центре выглядит так

В концепции реконструкция бывшего промквартала в центре выглядит так

Поделиться

Планируется реконструкция бывшего промышленного здания на пересечении Октябрьской магистрали и Серебренниковской улицы. Владелец ООО «Аргентум» просит повысить этажность с 10 до 30 этажей, разрешить надстроить несколько этажей на бывший корпус завода и пристроить сбоку 2 «свечки» апарт-отеля по 16 этажей. Проект уже обсуждался на архитектурном совете.

ООО «Дом-Строй» выкупил бывшее здание банка «Открытие» на Кирова, 44 и планирует здесь строительство высотного жилья.

Зеленые зоны

Битва за городской пляж продолжается. 10 гектаров между улицей Стартовой и рекой Обь предложено вернуть обратно в зеленую зону. В 2021 году ее перевели в высотную коммерческую и представили идею строительства апартаментов здесь.

В зеленом Академгородке на улице Героев Труда земли переводят в зеленые зоны под новый парк, а на улице Мусы Джалиля, наоборот, забирают зеленую зону под коммерческую и жилую застройку.

Судьба сквера Аллея городов всё еще под вопросом

Судьба сквера Аллея городов всё еще под вопросом

Поделиться

Мэрия никак не может определиться, в какой части сквера у Заксобрания разместить будущую школу, и поэтому на этот раз решила весь сквер перевести в одну специальную зону РУ (вид зеленой зоны для учебных и научных заведений. — Прим. ред.), которая пока присвоена в основном участкам под научными институтами в Академгородке. Это изменение позволит очень быстро и без слушаний менять границы для будущей школы, но не факт, что будет полезно для сквера.

Завод «Элтекс» хочет немного расширить свою территорию на улице Окружной, сдвигая границы природных территорий в зоне РУ в сосновом бору. Это изменение, естественно, может негативно сказаться на экологической обстановке в этом районе.

Под окнами дома на улице Троллейной, 152 планируется разместить часовню — прямо в зеленой зоне.

Принять участие в общественных обсуждениях можно с 3 по 10 февраля по ссылке, использовав учетную запись «Госуслуг». Городская земля — это первый уровень решений, которые определяют нашу жизнь на долгие годы. Именно на стадии подготовки первоначальных документов по зонированию и этажности начинаются долгие конфликты, когда застраивается парк, закрывается свет, создается новая постоянная пробка. Как говорили древние греки, если вы долго не интересуетесь политикой, то скоро политика заинтересуется вами.

По теме

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

Другие статьи автора

Станьте автором колонки.

Почитайте рекомендации и напишите нам!

Искалеченный НовосибирскПубличные обсужденияГрадостроительные проектыПравила землепользования и застройки
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter