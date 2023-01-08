«Аватар» в обход санкций и пожар из-за фейерверка — вспоминаем самые интересные новости за новогодние каникулы

Праздничные выходные подходят к концу, и уже завтра, 9 января, начнется рабочая неделя. За минувшие новогодние каникулы в Новосибирске произошло множество интересных событий. Вспоминаем яркие новости города.
Пожар на балконах из-за фейерверка
В ночь на 1 января 2023 года залп фейерверка поджег несколько балконов в жилом доме на МЖК. Хозяйка одной из пострадавших квартир заявила, что ущерб имуществу составил около 80 тысяч рублей.
Кража деревянной детской горки
Во время новогодних каникул неизвестные разобрали и увезли деревянную детскую горку в Сквере им. Чаплыгина в микрорайоне Аэропорт. После происшествия местные жители обратились в полицию.
Платежки с повышенными ценами на ЖКХ
В 2023 году жителям Новосибирска начали приходить платежки с новой стоимостью услуг ЖКХ, цены на которые подняли 1 декабря 2022 года. У некоторых горожан платежи за отопление выросли в три раза.
МЧМ по хоккею может пройти в Новосибирске?
Международная федерация хоккея (IIHF) рассмотрит возможность проведения молодежного чемпионата мира по хоккею в Новосибирске. Чемпионат должен был проходить у новосибирцев, однако весной 2022 года спортивное событие перенесли в Канаду.
Водитель такси в Новосибирске на Новый год дарила пассажирам подарки
Водитель такси из Новосибирска украсила салон своего автомобиля к Новому году, а пассажирам предложила подарки в честь праздника. Отметим, салон машины у нее будет украшен до конца января.
Новосибирцы разобрали билеты на новый «Аватар»
В некоторых кинотеатрах Новосибирска можно увидеть фильм «Аватар: Путь воды». Премьеру показывают в обход санкций.
Новый «Рэндж-Ровер» за 30 млн рублей в Новосибирске
В Новосибирске выставили на продажу первые товарные автомобили Land Rover Range Rover нового,