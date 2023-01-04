«Она на вес золота»: водитель такси прославилась в Новосибирске — она дарила пассажирам новогодние подарки

В Новосибирске стала известной водитель такси Людмила Ожанская. Сибирячка украсила салон своего такси к Новому году, а пассажирам предложила подарки.
— Ехал в такси и был приятно удивлен. Водитель KIA 893 — девушка Людмила — украсила салон шариками, мишурой, и даже для каждого пассажира сделала подарочки в честь Нового года. Спасибо вам за хорошее настроение, побольше бы таких водителей! Таких людей, как она, должны знать все — они на вес золота, — написал читатель НГС Василий.
Василий также поделился фотографиями в группе «АСТ-54», а о необычном такси написали множество новосибирских СМИ. В комментариях в «АСТ-54» откликнулась Людмила. Девушка рассказала, что салон автомобиля у нее будет украшен до конца января. На сообщения во «ВКонтакте» от корреспондента НГС Людмила на момент публикации не ответила.
Как рассказал Василий, он просто вызвал 1 января такси через агрегатор «Яндекс.Такси». Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу «Яндекс.Такси», но на момент публикации ответа не было.
В конце прошлого года в Новосибирске в микрорайоне Родники Дед Мороз забрался в квартиру через окно.