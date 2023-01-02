В Новосибирск привезли новейший «Рэндж Ровер» за 30 млн рублей — за что его прозвали «микроволновкой»

Визуально по сравнению с предыдущим поколением внедорожник изменился не сильно, но получил интересное оформление задней части — за это его в автосообществе даже прозвали «микроволновкой». Мы видим панель багажной двери со строгими прямыми линиями и узкими вертикальными фонарями — всё это собственно и напоминает дверцу микроволновой печи.



Выставленные на продажу в Новосибирске экземпляры оснащены бензиновыми наддувными двигателями 3 литра мощностью 400 л. с. и 4.4 литра мощностью 530 л. с., а так же дизелем 3 литра мощностью 350 л. с. В списке оснащения все мыслимые на сегодня опции — от натуральной кожи до многочисленных сенсорных экранов.