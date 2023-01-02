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В Новосибирск привезли новейший «Рэндж Ровер» за 30 млн рублей — за что его прозвали «микроволновкой»

Выставлены на продажу первые товарные автомобили Land Rover Range Rover нового поколения

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Выставленный на продажу авто

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В Новосибирске выставлены на продажу первые товарные автомобили Land Rover Range Rover нового 5-го поколения, соответствующие предложения появились на сервисах «Дром.ру» и «Авто.ру».

Range Rover — премиальный флагманский внедорожник английской марки Land Rover, иногда его еще записывают в высший класс Luxury («Люкс»). Range Rover является официальным автомобилем Британского королевского двора, а ныне покойная королева Елизавета II не раз лично ездила за рулем этого авто.

Задняя часть авто

Задняя часть авто

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Визуально по сравнению с предыдущим поколением внедорожник изменился не сильно, но получил интересное оформление задней части — за это его в автосообществе даже прозвали «микроволновкой». Мы видим панель багажной двери со строгими прямыми линиями и узкими вертикальными фонарями — всё это собственно и напоминает дверцу микроволновой печи.

Выставленные на продажу в Новосибирске экземпляры оснащены бензиновыми наддувными двигателями 3 литра мощностью 400 л. с. и 4.4 литра мощностью 530 л. с., а так же дизелем 3 литра мощностью 350 л. с. В списке оснащения все мыслимые на сегодня опции — от натуральной кожи до многочисленных сенсорных экранов.

Роскошный салон

Роскошный салон

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Стоимость автомобилей составляет 20 000 000, 24 900 000 и 29 900 000 рублей, отмечается, что машины поставлены по схеме параллельного импорта.

Почитайте еще, как в Новосибирск привозят новые «Лексусы», «Лэнд Крузеры» и «Камри» по параллельному импорту.

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