В Новосибирск привезли новейший «Рэндж Ровер» за 30 млн рублей — за что его прозвали «микроволновкой»

В Новосибирске выставлены на продажу первые товарные автомобили Land Rover Range Rover нового 5-го поколения, соответствующие предложения появились на сервисах «Дром.ру» и «Авто.ру».
Range Rover — премиальный флагманский внедорожник английской марки Land Rover, иногда его еще записывают в высший класс Luxury («Люкс»). Range Rover является официальным автомобилем Британского королевского двора, а ныне покойная королева Елизавета II не раз лично ездила за рулем этого авто.
Визуально по сравнению с предыдущим поколением внедорожник изменился не сильно, но получил интересное оформление задней части — за это его в автосообществе даже прозвали «микроволновкой». Мы видим панель багажной двери со строгими прямыми линиями и узкими вертикальными фонарями — всё это собственно и напоминает дверцу микроволновой печи.
Выставленные на продажу в Новосибирске экземпляры оснащены бензиновыми наддувными двигателями 3 литра мощностью 400 л. с. и 4.4 литра мощностью 530 л. с., а так же дизелем 3 литра мощностью 350 л. с. В списке оснащения все мыслимые на сегодня опции — от натуральной кожи до многочисленных сенсорных экранов.
Стоимость автомобилей составляет
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