«И пусть мы все останемся оптимистами». Новогоднее письмо от редакции НГС читателям

Привет, это редакция НГС. Сегодня 31 декабря, значит, нужно подводить итоги. Хотя у многих, думается, есть ощущение, что пластинку в проигрывателе Деда Мороза зажевало на фразе: «Каждый год 31 декабря мы с друзьями…» В общем, все мы надеемся, что следующий год будет лучше уходящего, загадываем желания, мечтаем и делаем прогнозы. А потом через 12 месяцев повторяем всё то же самое.
И знаете, а мы в редакции тоже оптимисты: каждый день собираемся на утренних планерках, чтобы обсудить планы, будущие публикации, подумать о том, что волнует читателей. Мы всё еще верим, что сделаем этот город, область и жизнь конкретного человека чуточку лучше и легче. И, кажется, пусть и не всегда, но у нас получается.
За год на НГС опубликовано больше 11 тысяч статей и новостей. Вы посмотрели их свыше 253 миллионов раз и оставили под ними десятки тысяч комментариев. Но это не главное — главное, мы действительно смогли помочь и, хоть это звучит нескромно, возможно, даже больше, чем глава СК России Бастрыкин (хотя его реакции порой тоже выстреливают не вхолостую).
По следам наших публикаций решались беды жителей, будь то чернота от загаженного угольным разрезом воздуха или отравляющий жизнь окрестностей мясокобинат. И даже банальное — поселок без воды, в который эту воду вернули.
Мы помогали ловить опасных преступников, которые могли по месяцу ходить на свободе, и проливать свет на злодеяния, после которых пострадавшим возмещали ущерб.
новость из сюжета
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Самое важное: мы старались писать об обычных людях, которые, столкнувшись с бюрократической машиной, видели в обращении на НГС последний шанс. Так, девятилетняя Настя Карачева со СМА и ее мама наконец получили долгожданное жилье, пенсионерка Наталья, выживающая на 8,5 тысячи в месяц, — так нужный ей ноутбук, маленькой Анисии Немиро удалось собрать деньги на сложную операцию.
Красной строкой прошла в публикациях НГС начавшаяся в рамках спецоперации частичная мобилизация и ее ошибки. Мы, строго соблюдая жесткие требования закона и столкнувшись с могильным молчанием Минобороны, не просто освещали — мы действительно помогали людям. После нашей публикации и вмешательства Минцифры НСО свою бронь получили 35 айтишников группы БКС, инженер из Бердска вернулся домой, а жены мобилизованных и добровольцев смогли добиться положенных их мужьям по закону выплат. Мы также верим, что публикации о вопросах к обеспечению и подготовке мобилизованных из регионов Сибири помогли обратить на это внимание военачальников.
Приводить примеры можно очень и очень долго. На каникулах мы традиционно разбили темы наших публикаций по блокам и сделали подборки самых волнующих статей и новостей. Совсем скоро вы сможете их прочитать.
Ну и напоследок: с наступающим! И пусть мы все останемся оптимистами, и наши лучшие прогнозы наконец начнут сбываться.