«И пусть мы все останемся оптимистами». Новогоднее письмо от редакции НГС читателям

И знаете, а мы в редакции тоже оптимисты: каждый день собираемся на утренних планерках, чтобы обсудить планы, будущие публикации, подумать о том, что волнует читателей. Мы всё еще верим, что сделаем этот город, область и жизнь конкретного человека чуточку лучше и легче. И, кажется, пусть и не всегда, но у нас получается.

