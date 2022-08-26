Дома в Озерном получили воду — прежде жители вставали в очередь, чтобы набрать ее из машины
В МинЖКХ отметили, что пока подключение по временной схеме, но над полным введением уже работают
После публикации НГС о проблемах с водой в поселке Озерном рядом с Новосибирском населенный пункт подключили к сетям «Горводоканала». Об этом НГС сообщили в Министерстве ЖКХ.
Прежде мы рассказывали про отключение воды в Озерном на прошлой неделе — тогда там на несколько дней пропала вся вода. Люди были вынуждены набирать ее из машины, которая приезжала 3 раза в неделю.
— Водопроводные сети поселка подключены к сети «Горводоканала» по временной схеме, — сообщили в министерстве.
Там добавили, что сейчас администрация Мочищенского сельсовета решает вопрос о подключении на постоянной основе. Причиной пропажи холодной воды в поселке назвали «выход из строя водозаборной скважины». Горячую воду в это же время отключили планово, из-за ремонта.
Информацию об этом подтвердила и жительница Озерного Алина Лесковская.
— Мне на этой неделе звонили из жилинспекции и тоже сказали о подключении к городской воде. Правда, про временную схему не сказали. С момента подачи воду не отключили ни разу. Ни днем, ни ночью. Вода есть. Мы пробовали кипятить чайник, и накипи нет. Раньше даже от одного раза емкость, в которой кипятили воду, покрывалась толстым слоем накипи оранжевого цвета, — рассказала Алина.
Также НГС ранее рассказывал, что это не единственная проблема с коммуникациями в поселке.