Дома в Озерном получили воду — прежде жители вставали в очередь, чтобы набрать ее из машины

После публикации НГС о проблемах с водой в поселке Озерном рядом с Новосибирском населенный пункт подключили к сетям «Горводоканала». Об этом НГС сообщили в Министерстве ЖКХ.

Прежде мы рассказывали про отключение воды в Озерном на прошлой неделе — тогда там на несколько дней пропала вся вода. Люди были вынуждены набирать ее из машины, которая приезжала 3 раза в неделю.

