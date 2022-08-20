«Люди оскотинились тут». Как живут в микрорайоне возле Новосибирска, где регулярно отключают свет и воду

При этом даже когда вода есть, к ее качеству возникают вопросы — обычно она «грязная и ржавая», подчеркивает Алина Лесковская.



Ее слова подтверждает и другая жительница микрорайона, Людмила Сафонова. Она рассказывает, что те, у кого есть возможность, привозят питьевую воду из колонок в соседних районах:



— Вода плохая, техническая. Кто может, тем привозят, вот мне сын привозит. Обещали год назад, что будет городская вода к Новому году, тому, что прошел, и вот ничего нет, — вспоминает Людмила Сафонова. — Ничего не сообщили заранее, просто отключили и все. В понедельник. Люди приходят с работы, а воды нет. Как хотите, так и живите. Говорят, что насос сломался, а когда его починят — неизвестно.