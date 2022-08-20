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Репортаж

«Люди оскотинились тут». Как живут в микрорайоне возле Новосибирска, где регулярно отключают свет и воду

Дома Озерного не решаются брать на управление УК, а сами жители уже давно мечтают о подключении к Горводоканалу

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Из-за отключения в поселок приезжал грузовик с водой

Из-за отключения в поселок приезжал грузовик с водой

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Поселок Озерный стоит вплотную к Новосибирску, от города его отделяет трасса. На деле пропасть между ним и городом гораздо больше: в домах нет городской воды, а инженерные коммуникации износились. Из-за коммунальных сложностей в некоторые дома поселка не хотят заходить управляющие компании, поэтому жители справляются своими силами. Но это получается не всегда. Так, когда в начале недели в Озерном пропала вода, единственным выходом для многих стала машина с цистерной, которая приезжала через день. Мы проехали вместе с ней по поселку и узнали, как живут люди в бывшем военном городке.

В час пик доехать до Озерного на машине из центра города можно за 40 минут. Сложнее тем, у кого нет машины, — местные жалуются, что автобус до площади Калинина ходит раз в 2 часа. Всего два дома микрорайона Армейского окружены заброшенными теплицами, через дорогу — полуразрушенный памятник воинам Великой Отечественной войны и бывшая воинская часть.

Дома микрорайонов Армейского и Летного раньше относились к военному городку. Воинская часть поселка больше не функционирует, а здания и земля так и остались в собственности министерства обороны, уверяют местные. Жильцы микрорайона говорят, что про их дома «как будто забыли» — коммуникации, оставшиеся от воинской части, износились, а муниципалитет не берет дома на обслуживание.

В понедельник больше чем в 10 домах Озерного пропала вода — и горячая, и холодная. Под отключение попали два 5-этажных дома в микрорайоне Армейском, восемь 2-этажных домов в Летном и частные дома на Зеленой улице.

Памятник воинам Великой Отечественной войны

Памятник воинам Великой Отечественной войны

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Вид на микрорайон Армейский с бывшей воинской части

Вид на микрорайон Армейский с бывшей воинской части

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— Единственная скважина Минобороны пришла в негодность, отключили холодную воду, поэтому и горячей, похоже, можно не ждать. Хорошо, хоть организуют подвоз питьевой воды. Но подвоз будет всего 3 раза в неделю по часу. То есть всю неделю ни постирать, ни помыть посуду, ни помыться, — рассказывает жительница Армейского Алина Лесковская.

При этом даже когда вода есть, к ее качеству возникают вопросы — обычно она «грязная и ржавая», подчеркивает Алина Лесковская.

Ее слова подтверждает и другая жительница микрорайона, Людмила Сафонова. Она рассказывает, что те, у кого есть возможность, привозят питьевую воду из колонок в соседних районах:

— Вода плохая, техническая. Кто может, тем привозят, вот мне сын привозит. Обещали год назад, что будет городская вода к Новому году, тому, что прошел, и вот ничего нет, — вспоминает Людмила Сафонова. — Ничего не сообщили заранее, просто отключили и все. В понедельник. Люди приходят с работы, а воды нет. Как хотите, так и живите. Говорят, что насос сломался, а когда его починят — неизвестно.

Количество воды в грузовике ограничено, поэтому жителям рекомендовали набирать только «на бытовые нужды»

Количество воды в грузовике ограничено, поэтому жителям рекомендовали набирать только «на бытовые нужды»

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Подвоз воды организовал местный МУП ЖКХ «Армейский» — предприятие обеспечивает микрорайоны горячей водой и отоплением. Ровно в 18:30 к микрорайону подъезжает грузовик с серебристой цистерной, на которой стерлась надпись «молоко». К нему по очереди подходят жильцы с пятилитровками.

На месте встречаем сотрудника МУПа Антона Самойлова. В разговоре он вскользь упоминает, что обеспечение жильцов холодной водой — не их ответственность, но и бросить людей они не могут:

— Все-таки это наши дома, мы не можем им сказать: «Идите вы...», — говорит мужчина.

Привозить воду жильцам МУПу пришлось за свой счет — предприятие заключило договор с индивидуальным предпринимателем в день аварии. Один выезд машины стоит 16 тысяч.

Те, у кого есть возможность, набирают воду из колонок в соседних районах, например, в Стрижах

Те, у кого есть возможность, набирают воду из колонок в соседних районах, например, в Стрижах

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Но и качество воды, которая течет из кранов, тоже вызывает вопросы

Но и качество воды, которая течет из кранов, тоже вызывает вопросы

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К цистерне подходит пожилая женщина с пятилитровой бутылкой и с недоверием смотрит на журналистов, наливая воду. Она как бы невзначай вспоминает историю вопроса с городской водой в поселке.

— 5 миллионов требуют. Ничего, что 3 миллиона украли. Была программа «Чистая вода сельской местности», и их просто с*****, эти 3 миллиона, — рассказывает она.

Женщина неохотно представляется Людмилой, но фамилию называть отказывается.

Вероятно, речь идет об уголовном деле в отношении замминистра ЖКХ области Владимира Нормайкина. Его задержали в 2021 году. Силовики пришли к нему на работу с обысками. Причины задержания Нормайкина связывали с реализацией проекта «Чистая питьевая вода». По информации источника НГС, у Нормайкина были «свои» подрядчики в реализации национального проекта на протяжении нескольких лет. Из-за этого в области в разы завысили цены реализации нацпроекта. Сам Нормайкин, по версии следствия, получил взятку размером более 2 миллионов рублей.

Судя по ее рассказу, она — одна из самых активных жительниц дома № 5 в микрорайоне Армейском. В дом не хотят заходить управляющие компании, поэтому Людмила сама убирается в подъездах, добивается ремонтов и проводит субботники. По ее словам, кроме нее на них выходит 1–2 человека.

— Люди оскотинились тут. Они живут, им все по фигу, даже не хотят выходить на собрания, ничего не хотят. И ни одна управляющая не зайдет, — ругается женщина.

Кроме того, в домах микрорайона проблема с канализацией, в квартирах стоит неприятный запах.

С Людмилой начинает спорить представитель МУПа Антон Самойлов.

— У нас по ЖКХ сколько долгов, знаете? За тепло не все платят. Сами подумайте, если люди не платят, о каких условиях можно разговаривать? — уже спокойным тоном задает риторический вопрос Антон — Когда вопрос с канализацией встал ребром, наше ЖКХ сказало: «Давайте мы поможем». Нашли, кто сделает, собрали деньги с жителей. То есть жители знали, что УК нет, это все на балансе жителей. Вам нужно сделать канализацию, вы никому не платите и хотите, чтобы вам сделали бесплатно. Так не бывает...

—...собирали подписи, сделали канализацию, но как ее сделали... На соплях, — перебивает его бойкая Людмила.

— Если деньги не собрали, вы о чем? Ай, можно об этом бесконечно разговаривать, — сдается ее собеседник.

— А о чем разговаривать? Если люди обыдлели, — завершает разговор Людмила и уходит.

Подвоз воды организовал местный МУП

Подвоз воды организовал местный МУП

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В доме по улице Микрорайон Армейский, 5 нет управляющей компании

В доме по улице Микрорайон Армейский, 5 нет управляющей компании

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Несмотря на все перипетии, жители Армейского сходятся в том, что таких масштабных отключений воды не было со времен «великих 90-х». Жителям соседнего Летного микрорайона повезло меньше — они говорят, что воду и свет отключают регулярно.

Летный состоит из восьми двухэтажных домиков, в части из них тоже нет управляющих компаний. Собственники сами облагораживают территорию вокруг домов — в одном из дворов даже стоит самодельная спортплощадка и беседка.

В Летном микрорайоне регулярно отключают воду и свет

В Летном микрорайоне регулярно отключают воду и свет

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Расписание подвоза воды

Расписание подвоза воды

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Приезд машины с водой они встречают с ажиотажем, особенно рада местная детвора.

— Дети, чтобы все напились воды, в следующий раз машина приедет только послезавтра, — шутливо командует им один из вышедших мужчин.

У цистерны собирается небольшая очередь: недовольные подростки с канистрами: «Родители отправили», женщины с тачками, гружеными пятилитровками, мужчины с ведрами:

— Мы как будто жители Донбасса! — вскрикивает один из них и набирает воду.

Грузовик проезжает все дома микрорайона и едет дальше, к частным домам на Зеленой улице. В следующий раз он должен был приехать в четверг, но не понадобилось: воду дали в среду.

— Только она мутная, конечно. Сейчас будем ждать несколько дней, пока протечет, может, посветлеет, — поделилась с НГС одна из местных жительниц.

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