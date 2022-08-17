Замминистра ЖКХ Новосибирской области продлили домашний арест: его обвиняют в рекордной взятке 2021 года

— В период времени с сентября по декабрь 2020 года чиновник по согласованию с учредителем юридического лица способствовал тому, чтобы организация соответствовала условиям конкурса на строительство водозаборных скважин и станции водоподготовки в Новосибирской области, а также по иным вопросам, — рассказали в Новосибирском следственном управлении СК в день задержания замминистра, — после этого, 11 января 2021 года, с данной организацией был заключен договор.