Замминистра ЖКХ Новосибирской области продлили домашний арест: его обвиняют в рекордной взятке 2021 года
Владимир Нормайкин не сможет выйти из дома еще как минимум два месяца
Заместителю министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Владимиру Нормайкину продлили срок содержания под домашним арестом сегодня, 17 августа 2022 года. Об этом НГС рассказали в прокуратуре Центрального района Новосибирской области.
Высокопоставленного чиновника обвиняют в получении рекордной взятки. По данным следствия,
— В период времени с сентября по декабрь 2020 года чиновник по согласованию с учредителем юридического лица способствовал тому, чтобы организация соответствовала условиям конкурса на строительство водозаборных скважин и станции водоподготовки в Новосибирской области, а также по иным вопросам, — рассказали в Новосибирском следственном управлении СК в день задержания замминистра, — после этого, 11 января 2021 года, с данной организацией был заключен договор.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по
После задержания замминистра ЖКХ и энергетики отправили в СИЗО, но спустя два месяца смягчили ему меру пресечения и отпустили его под домашний арест. В декабре минувшего года взятку, в которой обвиняют Нормайкина назвали рекордной в регионе за весь 2021 год.
Ранее НГС писал о том, что суд 1 миллион уменьшил штраф бывшему главному рекламщику Новосибирска, осужденному за взяточничество. Но обжаловать срок в колонии у него не вышло.