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Замминистра ЖКХ Новосибирской области продлили домашний арест: его обвиняют в рекордной взятке 2021 года

Владимир Нормайкин не сможет выйти из дома еще как минимум два месяца

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Владимира Нормайкина задержали с поличным в октябре 2021 года

Владимира Нормайкина задержали с поличным в октябре 2021 года

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Заместителю министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Владимиру Нормайкину продлили срок содержания под домашним арестом сегодня, 17 августа 2022 года. Об этом НГС рассказали в прокуратуре Центрального района Новосибирской области.

Высокопоставленного чиновника обвиняют в получении рекордной взятки. По данным следствия, 18 октября 2021 года он получил 2 миллиона 5 тысяч рублей за лоббирование интересов коммерческой фирмы в программе «Чистая вода». Деньги бизнесмен вручил чиновнику лично, под прицелом скрытых камер оперативников. К тому моменту, по данным следствия, Нормайкин уже помог коммерсантам.

— В период времени с сентября по декабрь 2020 года чиновник по согласованию с учредителем юридического лица способствовал тому, чтобы организация соответствовала условиям конкурса на строительство водозаборных скважин и станции водоподготовки в Новосибирской области, а также по иным вопросам, — рассказали в Новосибирском следственном управлении СК в день задержания замминистра, — после этого, 11 января 2021 года, с данной организацией был заключен договор.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в особо крупном размере за общее покровительство по службе) в отношении Владимира Нормайкина и по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере в отношении учредителя коммерческой организации).

После задержания замминистра ЖКХ и энергетики отправили в СИЗО, но спустя два месяца смягчили ему меру пресечения и отпустили его под домашний арест. В декабре минувшего года взятку, в которой обвиняют Нормайкина назвали рекордной в регионе за весь 2021 год.

Ранее НГС писал о том, что суд 1 миллион уменьшил штраф бывшему главному рекламщику Новосибирска, осужденному за взяточничество. Но обжаловать срок в колонии у него не вышло.

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