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В домах бывшего военного городка 3 дня нет воды — смотрим, как жители выстроились в очередь к цистерне

Пока даты возвращения воды не называют

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Очередь к машине с питьевой водой в микрорайоне Летный

Очередь к машине с питьевой водой в микрорайоне Летный

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В домах бывшего военного городка в поселке Озерный в Мочище с понедельника нет горячей и холодной воды. Местное МУП ЖКХ организовало подвоз воды, но обещает делать это только три раза в неделю.

Под отключение попали два 5-этажных дома в микрорайоне Армейский, восемь 2-этажных домов в Летном и частные дома на Зеленой улице. Единственная скважина, от которой воду поставляют в дома поселка, принадлежит Министерству обороны, об этом говорят и жители, и местное коммунальное МУП.

— Скважина пришла в негодность. Когда возобновится подача, никто не говорит. Хорошо хоть, организуют подвоз питьевой воды. Но подвоз будет всего 3 раза в неделю по часу. То есть всю неделю ни постирать, ни помыть посуду, ни помыться, — рассказала НГС жительница Армейского Алина Лесковская.

Воду собираются подвозить 3 в неделю: во вторник, четверг и субботу. Вчера, 16 августа, как раз был один из таких дней

Воду собираются подвозить 3 в неделю: во вторник, четверг и субботу. Вчера, 16 августа, как раз был один из таких дней

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При этом к качеству подвезенной воды есть вопросы — обычно она «грязная и ржавая», подчеркнула Алина Лесковская. Ее слова подтверждает и другая жительница микрорайона, Людмила Сафонова. Она рассказывает, что те, у кого есть возможность, привозят питьевую воду из колонок в соседних районах:

— Вода плохая, техническая. Кто может, тем привозят, вот мне сын привозит. Обещали год назад, что будет городская вода к Новому году, тому, что прошел, и вот ничего нет, — вспоминает Людмила Сафонова.

Те, у кого есть возможность, ездят за водой к ближайшим колонкам. Поэтому у цистерны воду набирают в основном пожилые люди

Те, у кого есть возможность, ездят за водой к ближайшим колонкам. Поэтому у цистерны воду набирают в основном пожилые люди

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При этом в одном из домов Армейского даже нет управляющей компании — люди ухаживают за домом своими силами, а на случай аварии заключили контракт с местным МУП ЖКХ «Армейский». Похожая ситуация и некоторых домах Летного микрорайона. Предприятие подает в дома отопление и горячую воду, ее представители также организовали к домам поселка подвоз питьевой воды.

На месте был сотрудник МУПа Антон Самойлов, он рассказал, что организация подвозит воду за свой счет. Один выезд машины стоит 16 тысяч.

— Мы заключили договор с индивидуальным предпринимателем на поставку воды, — пояснил Антон Самойлов.

Жители Армейского рассказывают, что такого отключения не было с 90-х годов. В Летном, наоборот, воду отключают часто

Жители Армейского рассказывают, что такого отключения не было с 90-х годов. В Летном, наоборот, воду отключают часто

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Алина Лесковская обращалась в различные инстанции, но «ответственные за водоснабжение указывают друг на друга и предлагают ждать».

В доме по адресу микрорайон Армейский, 5 нет управляющей компании

В доме по адресу микрорайон Армейский, 5 нет управляющей компании

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Жители поселка вынесли из квартир всю тару, в которую можно набрать воду

Жители поселка вынесли из квартир всю тару, в которую можно набрать воду

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НГС направил запросы в Центральный военный округ, Министерство ЖКХ и жилищную инспекцию региона, а также «Горводоканал».

Машина с водой объехала все дома микрорайона

Машина с водой объехала все дома микрорайона

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Следующая машина приедет только вечером в четверг

Следующая машина приедет только вечером в четверг

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Пока нет официальных сообщений о том, когда вернут воду

Пока нет официальных сообщений о том, когда вернут воду

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Горячей воды в домах нет с прошлой недели

Горячей воды в домах нет с прошлой недели

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В апреле НГС рассказывал о другой аварии, связанной с водой, — тогда в Кировском районе на Прокопьевской затопило огороды.

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