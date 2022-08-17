В домах бывшего военного городка
3 дня нет воды — смотрим, как жители выстроились в очередь к цистерне
Пока даты возвращения воды не называют
В домах бывшего военного городка в поселке Озерный в Мочище с понедельника нет горячей и холодной воды. Местное МУП ЖКХ организовало подвоз воды, но обещает делать это только три раза в неделю.
Под отключение попали два
— Скважина пришла в негодность. Когда возобновится подача, никто не говорит. Хорошо хоть, организуют подвоз питьевой воды. Но подвоз будет всего 3 раза в неделю по часу. То есть всю неделю ни постирать, ни помыть посуду, ни помыться, — рассказала НГС жительница Армейского Алина Лесковская.
При этом к качеству подвезенной воды есть вопросы — обычно она «грязная и ржавая», подчеркнула Алина Лесковская. Ее слова подтверждает и другая жительница микрорайона, Людмила Сафонова. Она рассказывает, что те, у кого есть возможность, привозят питьевую воду из колонок в соседних районах:
— Вода плохая, техническая. Кто может, тем привозят, вот мне сын привозит. Обещали год назад, что будет городская вода к Новому году, тому, что прошел, и вот ничего нет, — вспоминает Людмила Сафонова.
При этом в одном из домов Армейского даже нет управляющей компании — люди ухаживают за домом своими силами, а на случай аварии заключили контракт с местным МУП ЖКХ «Армейский». Похожая ситуация и некоторых домах Летного микрорайона. Предприятие подает в дома отопление и горячую воду, ее представители также организовали к домам поселка подвоз питьевой воды.
На месте был сотрудник МУПа Антон Самойлов, он рассказал, что организация подвозит воду за свой счет. Один выезд машины стоит 16 тысяч.
— Мы заключили договор с индивидуальным предпринимателем на поставку воды, — пояснил Антон Самойлов.
Алина Лесковская обращалась в различные инстанции, но «ответственные за водоснабжение указывают друг на друга и предлагают ждать».
НГС направил запросы в Центральный военный округ, Министерство ЖКХ и жилищную инспекцию региона, а также «Горводоканал».
В апреле НГС рассказывал о другой аварии, связанной с водой, — тогда в Кировском районе на Прокопьевской затопило огороды.