В домах бывшего военного городка 3 дня нет воды — смотрим, как жители выстроились в очередь к цистерне

В домах бывшего военного городка в поселке Озерный в Мочище с понедельника нет горячей и холодной воды. Местное МУП ЖКХ организовало подвоз воды, но обещает делать это только три раза в неделю.

Под отключение попали два 5-этажных дома в микрорайоне Армейский, восемь 2-этажных домов в Летном и частные дома на Зеленой улице. Единственная скважина, от которой воду поставляют в дома поселка, принадлежит Министерству обороны, об этом говорят и жители, и местное коммунальное МУП.