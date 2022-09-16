Три входа на станцию метро «Площадь Маркса» поочередно закроют
Это произойдет из-за демонтажа надстроек над дверями
Три входа на станцию метро «Площадь Маркса» возле остановки общественного транспорта «Башня» поочередно закроют. Об этом сегодня, 16 сентября 2022 года, рассказали в Новосибирском метрополитене.
— В связи с демонтажем надстроек над входами № 5а, 5б, 5г пешеходного перехода под проспектом Маркса входы будут поочередно закрываться в соответствии с графиком проведения работ, — рассказали в пресс-службе метрополитена.
НГС обратился в пресс-службу метрополитена, чтобы узнать, когда и в каком порядке закроют входы.
Вчера, 15 сентября, в подземном переходе у железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный открыли вход в автостанцию, а накануне мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, как скоро откроется станция метро «Спортивная».
Ранее НГС писал о том, что цену на проезд в метро собираются повысить.