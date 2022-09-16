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Тема дняЗакрытие входов метро на площади Маркса
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Три входа на станцию метро «Площадь Маркса» поочередно закроют

Это произойдет из-за демонтажа надстроек над дверями

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В метрополитене извинились за доставленные неудобства

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Три входа на станцию метро «Площадь Маркса» возле остановки общественного транспорта «Башня» поочередно закроют. Об этом сегодня, 16 сентября 2022 года, рассказали в Новосибирском метрополитене.

— В связи с демонтажем надстроек над входами № 5а, 5б, 5г пешеходного перехода под проспектом Маркса входы будут поочередно закрываться в соответствии с графиком проведения работ, — рассказали в пресс-службе метрополитена.

График работ по демонтажу в метрополитене пока не назвали

График работ по демонтажу в метрополитене пока не назвали

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НГС обратился в пресс-службу метрополитена, чтобы узнать, когда и в каком порядке закроют входы.

Вчера, 15 сентября, в подземном переходе у железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный открыли вход в автостанцию, а накануне мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, как скоро откроется станция метро «Спортивная».

Ранее НГС писал о том, что цену на проезд в метро собираются повысить.

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