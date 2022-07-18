Новосибирского юриста оштрафовали на 5 тысяч за езду на электросамокате без прав — он подал иск в суд
Юрист уверяет, что проведенная полицией экспертиза не выдерживает критики, — его дело может стать прецедентом
Юрист Александр Шахаев подал заявление в Железнодорожный районный суд Новосибирска на ГИБДД за то, что был оштрафован на 5000 рублей полицейскими из-за езды на электросамокате без прав. Шахаев считает, что его штраф, как и другие штрафы, которые дорожные инспекторы выписывают с начала лета за самокаты, не имеют под собой законного обоснования. Корреспондент НГС Илья Калинин выслушал историю оштрафованного новосибирца и изучил ту самую экспертизу ГИБДД, на основании которой местные полицейские штрафуют самокатчиков. И, надо заметить, экспертиза эта выглядит несколько странно.
Задержание за езду на самокате без прав
ГИБДД Новосибирской области оштрафовала новосибирца Александра Шахаева за езду на электросамокате без прав. Мужчина — юрист по профессии — в ответ подал иск в Железнодорожный районный суд: он попросил отменить постановление ГИБДД в связи с отсутствием правонарушения. Шахаев подозревает, что он — один из первых, если вообще не первый, кто будет судиться с полицией из-за штрафа, выписанного за использование кикшерингового самоката.
Кикшеринг — система краткосрочной аренды самокатов и электросамокатов по аналогии с каршерингом и велошерингом. Кикшеринг может работать с привязкой к станциям проката или бесстанционно. Самокат арендуется через мобильное приложение. («Википедия»)
Инспекторы ГИБДД задержали Александра Шахаева днем 22 июня перед пешеходным переходом у площади Трубникова: он ехал из центра по тротуару улицы Нарымской в сторону перекрестка с улицей Дуси Ковальчук на желтом электросамокате компании Whoosh.
— Это было ровно на кольце. Я стоял на тротуаре у пешеходного перехода и хотел перейти на другую сторону. Они прямо передо мной останавливаются на машине, загородив пешеходный переход, и — ко мне. Ну, я сразу понял, в чем суть, потому что буквально за два дня до этого мне в чате девчонки знакомые писали, что у них на работе девочку оштрафовали, — рассказал корреспонденту НГС Александр Шахаев.
Мужчина объяснил полицейским, что водительских прав у него нет никаких, после чего немного пообщался с экипажем патрульной машины. Инспекторы рассказали Шахаеву, что уже месяц работают и задерживают самокатчиков по новому распоряжению. Якобы, уточнили полицейские, проведена экспертиза и выявлено, что мощность двигателей самокатов, которые сдают в аренду, выше 250 Ватт. А это уже относит их к мопедам, на которые необходимы водительские права категории «М».
— В итоге они меня пробили по базе, составили протокол и, что самое забавное, — стали ждать эвакуатор. Приезжает эвакуатор, на нем стоит машина и еще один самокат. Они мой грузят, пристегивают ремнем, как положено, и эвакуатор уезжает. А полицейские рассказывают еще, что если самокатчик будет пьяный, то они должны его полноценно освидетельствовать: сделать «продувку», [отправить] в медучреждение. Правда, говорят, таких случаев пока не было. А я им: вы представляете, какая это глупость? Ну, хорошо, пусть это — транспортное средство, тогда должен быть шлем и надо ехать по дороге. Представляете, какой это будет хаос? По идее, говорю полицейским, вы меня сейчас должны нахлобучить за то, что я еду по тротуару на транспортном средстве, — смеется Шахаев.
В итоге полицейские выписали штраф на 5000 рублей, и в конце июня задержанный, как положено всем водителям-нарушителям, пришел на административную комиссию по разбору происшествия. Где, уточнил Шахаев, таких, как он, в очереди было еще около десятка. И вот на этом разборе юрист ознакомился с экспертизой, на основании которой в городе происходят задержания самокатчиков. Эти документы Александр Шахаев сфотографировал и передал НГС.
Позиция владельцев кикшеринговых электросамокатов
Представители кикшеринговых компаний в разговоре с журналистом заверили, что их самокаты не превышают предельно допустимую мощность, при которой можно ездить без водительского удостоверения. И в пресс-службе Whoohs (желтые самокаты), и в пресс-службе Urent (фиолетовые) пояснили: у них есть все документы — и на ввоз электросамокатов в Россию, и технические экспертизы, где описаны испытания именно тех моделей, которые поставляются для кикшеринга.
— Whoohs использует несерийные самокаты. То есть все самокаты, которые использует сервис Whoohs, были произведены компанией-производителем по нашему заказу. И в числе прочих требований, среди которых, например, оклейка, брендирование и так далее, у нас в контракте с заводом-производителем прописано ограничение мощности. То есть завод производит самокаты с ограничением мощности не более 250 Ватт — именно для нашего сервиса. Это первое, что говорит о мощности. А во-вторых, мы, конечно, провели экспертизу в независимом бюро экспертиз, которое сертифицировано специально для этих целей, и там подтвердили, что максимальная мощность самокатов Whoohs не превышает 250 Ватт, а в режиме длительной нагрузки, что прописано во всех правовых актах, она еще ниже, — пояснил пресс-секретарь компании Whoohs Денис Балакирев.
Практически то же объяснили журналисту и в компании Urent: все их самокаты модели Okai 100 проходят реальную экспертизу при ввозе в Россию и имеют мощность меньше 250 Ватт. Помимо этого, в компании Urent также заказали отдельную независимую экспертизу: она состоялась в московской лаборатории судебных экспертиз и показала, что максимальная мощность электросамоката от Urent не превышает 250 Ватт, а скорость — 25 км/ч.
— Эти устройства нельзя относить к мопедам. А те модели, которые продаются на сайтах, не являются такими же, какие мы ввозим. На шеринговых самокатах невозможно превысить скорость. Они технически не позволяют это сделать. — заявила представитель пресс-службы компании Uremt Алена Сухаревская.
Представители обеих компаний утверждают: новосибирская ситуация — уникальная. В Whoosh вспомнили, что похожие случаи изначально были в Казани, но когда компания передала в ГИБДД Татарстана все соответствующие документы и экспертизы, местная полиция перестала преследовать передвигающихся на кикшеринговых самокатах.
— Это только в Новосибирске. У нас нигде такого нет, нигде не называют наши самокаты мопедами. Мы подавали жалобы в [новосибирскую] областную прокуратуру на действия ГИБДД с просьбой дать правовую оценку. В ГИБДД передавали результаты экспертизы. Но ничего пока не поменялось. Поэтому мы помогаем нашим пользователям оспаривать штрафы, — пояснила представитель Urent.
В компании Whoohs также заверили, что передали свой пакет соответствующих документов в новосибирскую ГИБДД, но ответа никакого нет. В кикшеринговом сервисе с желтыми самокатами не исключают возможность обращения с жалобой на действие новосибирской полиции в Генпрокуратуру России.
— Здесь ни логики, ни какого-то даже неформального объяснения происходящему попросту нет. Просто какое-то игнорирование. И цель всего этого тоже непонятна, — недоуменно заметил в разговоре с журналистом представитель одной из кикшеринговых компаний.
Представители и Whoosh, и Urent предоставили НГС копии всех документов, о которых упоминали в разговоре с журналистом.
Что говорят в ГИБДД и как выглядит таинственная экспертиза
В новосибирской ГИБДД корреспонденту НГС пояснили, что задержания водителей кикшеринговых желтых и фиолетовых электросамокатов законны и основаны на существующей технической экспертизе этих транспортных средств.
— На руках Госавтоинспекции находится экспертиза на электросамокаты желтого и фиолетового цвета, в которых эксперт установил мощность, превышающую 0,25 кВт и менее 4 кВт. Согласно техническому регламенту такие устройства приравниваются к мопедам, а на право управления мопедом необходимо водительское удостоверение категории «М», и управлять транспортным средством необходимо в мотошлеме, — прокомментировали корреспонденту НГС в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.
В ГИБДД пояснили, что экспертиза проводилась именно в Новосибирской области, но предоставить ее журналисту не смогли. В пресс-службе заметили, что документы находятся в отделении розыска ДПС и предложили написать официальный письменный запрос.
Редакция НГС отправила запрос в ГУ МВД Новосибирской области — на момент публикации статьи ответ от полиции еще не поступил.
Зато подробно с экспертизой и желтых и фиолетовых кикшеринговых электросамокатов удалось ознакомиться юристу Александру Шахаеву во время разбора его случая на административной комиссии.
— Я думал, что они взяли какой-то самокат — желтый, разобрали, померили его вот эти ватты и теперь будут мне рассказывать, что все модели одинаковые, поэтому не нужно замерять каждый [при каждом случае задержания], а достаточно этого одного. Но всё, оказывается, еще намного смешнее, — рассказал об экспертизе ГИБДД юрист. — Наш экспертно-криминалистический центр ГУВД НСО, два неких человека с неизвестным образованием и квалификацией, взяли самокат — не знаю, где и откуда — и даже не удосужились его на какой-то [испытательный] стенд поставить или какими-то аппаратами провести измерения, а просто описали его: два колеса, руль желто-черный. И дальше загуглили похожую модель в интернете на двух сайтах. Так и пишут: вот два сайта, мы нашли похожую модель и там указано, что она [мощностью] от 350 до 700 Ватт. То есть все исследование свелось к тому, что они залезли в Google.
Мужчина уточнил, что один из сайтов, на которые ссылаются эксперты, проводившие исследование самокатов, зарегистрирован во Франции на частное лицо, а второй сайт — китайского производителя электросамокатов, в каталоге которого, уверяет Шахаев, просто нет модели, указанной в его протоколе.
— Также в экспертизе нет подписей, нет документов об образовании этих экспертов. Короче, там настолько на скорую руку слеплены все материалы, что я не знаю, честно говоря, откуда у всего этого растут ноги. Я им [на разборе] говорю: мол, подождите, если, например, вы кому-то скажете, что у него наркотики нашли в кармане, то на экспертизу же отправите пакетик из этого кармана, а не сообщите, что нагуглили визуально похожий пакетик, который нашли где-то в другом месте? Если в Новосибирск ввозилась только эта модель, то должна быть таможенная декларация, по которой эта прокатная контора (Whoosh. — Прим. ред.) ввозила самокаты. А они мне — мол, это их не интересует. И экипаж, который выписывал протокол, рассказывал мне, что у них за месяц уже под сотню самокатов на штрафстоянке стоит, но неизвестно, доходил ли кто-то до суда. Но ничего, мы дойдем, — уверенно заявил журналисту Александр Шахаев.
Корреспондент НГС изучил копию экспертизы ГИБДД, которую предоставили Александру Шахаеву на административной комиссии, и убедился, что документ, по сути, состоит из подробного описания внешнего вида исследуемого электросамоката и цитирования сайтов, найденных экспертами в интернете. Заключение о мощности конкретного самоката эксперты сделали на основе информации с этих сайтов и сравнения внешнего вида исследуемой модели с картинками из интернета. По такому принципу составлена экспертиза мощности электросамокатов как компании Whoosh, так и компании Urent.
В конце беседы с корреспондентом НГС юрист заметил, что полицейские во время составления на него протокола обмолвились: в августе в Новосибирске планируются массовые проверки передвигающихся на элетросамокатах.
О жалобе компании Urent в прокуратуру НГС рассказал 8 июня. Тогда же в областной прокуратуре уточнили, что обращение направлено прокурору города Новосибирска для рассмотрения и оценки доводов и уведомления автора обращения.
Но конфликт между кикшеринговыми компаниями и местной властью случился еще раньше: 20 мая НГС рассказал о заседании комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству горсовета, где обсуждали возможность запретить электросамокаты в Новосибирске вообще. С такой инициативой выступил первый заместитель председателя областного Заксобрания, единорос Андрей Панферов. Правда, потом Панферов признался, что совсем запретить самокаты в городе невозможно.
Еще ранее — в середине мая — мэрия Новосибирска провела рейд с изъятием самокатов с улиц города, если они были припаркованы, по мнению муниципальных чиновников, в неположенных местах.
Сезон проката самокатов в Новосибирске стартовал 3 апреля. В Новосибирске полноценно работают два крупных сервиса аренды электросамокатов — Whoosh и Urent. В прошлом году мы проводили тест-драйв обоих сервисов. Посмотреть, где находятся согласованные парковки, вы можете на нашей карте.