Новосибирского юриста оштрафовали на 5 тысяч за езду на электросамокате без прав — он подал иск в суд

Задержание за езду на самокате без прав

ГИБДД Новосибирской области оштрафовала новосибирца Александра Шахаева за езду на электросамокате без прав. Мужчина — юрист по профессии — в ответ подал иск в Железнодорожный районный суд: он попросил отменить постановление ГИБДД в связи с отсутствием правонарушения. Шахаев подозревает, что он — один из первых, если вообще не первый, кто будет судиться с полицией из-за штрафа, выписанного за использование кикшерингового самоката.

Кикшеринг — система краткосрочной аренды самокатов и электросамокатов по аналогии с каршерингом и велошерингом. Кикшеринг может работать с привязкой к станциям проката или бесстанционно. Самокат арендуется через мобильное приложение. («Википедия»)

