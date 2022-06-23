Едем в Томск на выходные: какие будут расходы на транспорт, жилье и еду и что посмотреть из архитектуры
Отличный вариант для небольшого захватывающего путешествия
Возможности для путешествий сейчас во многом ограничены, причем не только в финансовом плане, а хорошо отдохнуть хочется всегда. Тем, кто любит путешествовать, стоит обратить внимание на Томск. Город находится в четырех часах езды от Новосибирска, обладает уникальной старинной архитектурой, при этом очень чистый и красивый. В первой части о путешествии в Томск рассказываем о зданиях, которые нужно будет обязательно посмотреть, а также сколько стоит транспорт, еда и проживание в городе. В следующем тексте мы остановимся на парках и скверах, поэтому в этой части про них информации не будет.
Как добраться до Томска
Расстояние между Томском и Новосибирском — 266 километров. На личном автомобиле путь займет около 3,5–4 часов. Если взять средний расход автомобилем 8 литров на 100 километров при бензине АИ-95, вам потребуется на дорогу туда-обратно примерно 2000 рублей. Можно воспользоваться сервисами для попутчиков. В среднем с человека требуют 500–700 рублей.
Автобусы регулярно ходят между городами. Стоимость в зависимости от длины маршрута при покупке онлайн — 873–937 рублей в одну сторону. Дорога занимает от 4 часов 10 минут до 4 часов 35 минут.
Самый дорогой вариант и самый долгий по времени — это поезд. Цена на него варьируется от 1200 до 1500 рублей и выше. Это точно не подходящий для поездки на выходные вариант.
Поездки на такси по Томску очень недорогие по сравнению с ценами в Новосибирске. От одного конца города до другого можно спокойно доехать за 150–200 рублей. Более близкие расстояния — в пределах 100–120 рублей. Общественного транспорта достаточно много, но в основном это старые автобусы ПАЗ. Активно ходят трамваи.
Жилье и еда
В Томске множество отелей по самым разным ценам. Среднего качества номера начинаются от 1500 рублей за сутки. Хороший номер с завтраком можно снять от 3500–3700 рублей.
Поесть тоже можно почти на каждом шагу. От дорогих ресторанов до кафешек и столовых. Есть привычные новосибирцам бренды и международные сети фастфуда. Средний чек в кафе ниже новосибирского рублей на 200–300, в ресторанах на 400–500 рублей. Комплексные обеды в столовых укладываются в 200 рублей.
Что посмотреть из архитектуры
Томск был основан в 1604 году на берегу реки Томь. Город славится своей архитектурой. И в первый день после отдыха вам точно стоит по нему прогуляться и оценить красоту. Томичи с любовью относятся к своему достоянию, поэтому большинство памятников архитектуры выглядят великолепно. В этой части мы остановимся только на них, а во втором тексте расскажем про великолепные парки и скверы, которым лучше посвятить весь второй день перед отъездом.
Итак, вперед на прогулку. Мы также подготовили для вас небольшое видео об архитектуре Томска.
Здание магазина обуви и верхнего платья
Дом построен в 1890–1900 г. по проекту архитектора Константина Лыгина. Располагается почти в самом центре и выделяется среди других привычным цветом кирпичной кладки и яркой зеленой крышей.
Памятник Николаю Путинцеву
Напротив здания магазина обуви и верхнего платья находится памятник легендарному инспектору ГАИ, которого томичи ласково называют дядя Коля. На участке, где стоит памятник, Николай Путинцев проработал инспектором 20 лет.
Томский областной художественный музей
Здание построено в 1903 году. Здесь раньше располагался доходный дом Н. И. Орловой, купчихи, которая сдавала первый и третий этажи железнодорожному управлению, типографии и редакции газеты «Утро Сибири». Выполнено по проекту архитектора Константина Лыгина. Сейчас в здании находится Томский областной художественный музей.
Входной билет взрослый — 200 рублей, студенческий — 150 рублей, детский — 100 рублей.
Прогулка по Томску в начале июня — одно удовольствие. Город засажен сиренью, и везде разносится ее крепкий аромат.
Второвский пассаж
У администрации Томской области много знаковых зданий. Например, Второвский пассаж, или Дом Второва. Здание строилось с 1903 по 1904 годы сибирским миллионером А. Ф. Второвым. Существует легенда, что оно стоит на 18 лиственничных плотах и как бы плавает над подземным руслом Ушайки.
Губернаторский дом
На фото выше слева от Второвского пассажа. Был построен в 1852 году. Своим названием во многом обязан литографии М. Колосова 1871 года, изображавшей это здание, под которой была сделана надпись «Губернаторская квартира».
Набережная реки Ушайки
Мы пришли на набережную реки Ушайки, которая впадает в Томь.
Набережная реки Томь и памятник Чехову
Знаменитый памятник А. П. Чехову был установлен на набережной реки Томь в августе 2004 года к 400-летию города. Автор — скульптор Леонтий Усов, литейщик Максим Петров. Писатель изображен в гротескном виде. Сделана и надпись на постаменте: «Антон Павлович в Томске глазами пьяного мужика, лежащего в канаве и не читавшего «Каштанку».
Сам писатель в свое время очень нелестно отозвался о городе. Он писал:
«Томск гроша медного не стоит. Скучнейший город, и люди здесь прескучнейшие. Город нетрезвый, бесправие азиатское. Грязь невылазная, но возникают и зачатки цивилизации — на постоялом дворе горничная, подавая мне ложку, вытерла ее о зад. Обеды здесь отменные, в отличие от женщин, жестких на ощупь. Я жалел, что университет открыт в Томске, а не тут, в Красноярске».
Но томичи, слыша эти строки от гидов и экскурсоводов перед приезжими, улыбаются и смеются.
Памятник 400 лет Томску и Театр драмы
Памятник 400 лет Томску посвящен городскому гербу. Постамент находится на площади Ленина. За ним располагается Театр драмы. Современное здание сдано в 1977 году, а открыт он был в феврале 1978 года.
Богоявленский кафедральный собор
Богоявленский собор является одним из древнейших томских храмов. Он берет свое начало от деревянной церкви, которая была построена в 1630 году. Здание, которое мы можем сейчас видеть, возведено в 1777–1784 г.
Мучной корпус
Здание построено в 1908 году. Заказчиками были владельцы крупнейших мельниц Томской губернии. Мучной корпус возвели на месте старых хлебных амбаров. Две его башни были стилизованы под кули с мукой.
Музей истории Томска и деревянное сооружение «Фрагмент Томской крепости»
Обязательно посетите Музей истории Томска. Внутри башни стоит пожарный, которому можно написать записку с желанием. Со смотровой площадки открывается отличный вид.
Там же расположено деревянное сооружение «Фрагмент Томской крепости». Сейчас внутри находится на реставрации Памятник рублю. Он выполнен из массива сосны с масштабом 100:1. Масса монеты — 250 килограммов, а высота 2,1 метра.
Томский государственный университет. Главный корпус
Первое в Сибири здание высшего учебного заведения. Основан в 1880 году, открыт в августе 1888 года. Декор классический. Сохранились интерьеры вестибюля, аудиторий и залов.
Храм святого благоверного князя Александра Невского
Построен в 1880 году. Пройти мимо этого храма и не полюбоваться практически невозможно.
Памятник труженикам тыла и детям ВОВ
Монумент открыт в 2014 году на Аллее Победы на Новособорной площади. Авторы памятника: художник — Дмитрий Желтов, скульптор — Владимир Романов и литейщик — Максим Петров.
Евангелическо-лютеранская церковь святой Марии
Новое здание кирхи построено в 2006 году к российско-германскому саммиту. 27 апреля 2006 года ее посетила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Здание выполнено из сосны, высота 26 метров.
Изумрудный дом
Здание построено известным архитектором Станиславом Хомичем предположительно в 1904-м. До 1914 года здесь он жил с семьей. Часть сдавалась арендаторам.
Дом с шатром
В этом доме сейчас располагается Томский областной Российско-немецкий дом. Изначально это был особняк купца Г. М. Голованова. Здание построено в 1902–1904 году. Одноэтажный деревянный дом с мезонином и полуподвальным кирпичным этажом.
Воскресенская церковь
Церковь построена в стиле сибирского барокко по типовому проекту Растрелли. Храм изначально был деревянным. Каменный фундамент заложен в 1789 году. В 1803 году новая каменная Воскресенская церковь была освящена. По имени храма названа известная в Томске Воскресенская гора.
Дом с жар-птицами
Дом входит в ансамбль домов купца Леонтия Желябо. Начало формирования усадьбы, которая состоит из четырех зданий, приходится на 1895 год. Все дома сейчас жилые.
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Дом с драконами
Жилой дом построен в 1917 году про проекту Викентия Оржешко, который увлекся мифологией. Здание предназначалось для учителя гимназии Бронислава Быстржицкого.
Это только малая часть архитектуры Томска, которую стоит увидеть в городе. Если вы посвятите прогулке целый день, то точно сможете посмотреть намного больше. В следующей части мы расскажем о парках и скверах Томска, которые понравятся любителям природы и активных веселых развлечений.
В публикации использованы исторические данные из сервиса 2GIS.
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