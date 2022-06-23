Едем в Томск на выходные: какие будут расходы на транспорт, жилье и еду и что посмотреть из архитектуры

Набережная реки Томь и памятник Чехову

Знаменитый памятник А. П. Чехову был установлен на набережной реки Томь в августе 2004 года к 400-летию города. Автор — скульптор Леонтий Усов, литейщик Максим Петров. Писатель изображен в гротескном виде. Сделана и надпись на постаменте: «Антон Павлович в Томске глазами пьяного мужика, лежащего в канаве и не читавшего «Каштанку».

Сам писатель в свое время очень нелестно отозвался о городе. Он писал:

«Томск гроша медного не стоит. Скучнейший город, и люди здесь прескучнейшие. Город нетрезвый, бесправие азиатское. Грязь невылазная, но возникают и зачатки цивилизации — на постоялом дворе горничная, подавая мне ложку, вытерла ее о зад. Обеды здесь отменные, в отличие от женщин, жестких на ощупь. Я жалел, что университет открыт в Томске, а не тут, в Красноярске».



Но томичи, слыша эти строки от гидов и экскурсоводов перед приезжими, улыбаются и смеются.