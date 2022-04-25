«Разрешаю вам любые решения»: Андрей Травников поручил регоператору и МинЖКХ решить мусорный конфликт

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил регоператору по обращению с ТКО «Экология-Новосибирск» использовать любые методы, чтобы ликвидировать последствия мусорной забастовки и наладить ситуацию с вывозом отходов. Для этого он также разрешил Министерству ЖКХ и энергетики использовать любые административные меры.

— К региональному оператору в течение прошлого года накопилась масса вопросов и претензий. Как говорится, до сих пор кулаки еще чешутся. Недопустимо использовать жителей города в качестве заложников, жертвовать их комфортом ради урегулирования каких-то коммерческих разногласий. Очевидно, что не удалось устроить этот скандал в новогодние праздники, всё подготовлено под длинные майские праздники. Во-первых, регоператора это никак не оправдывает. Как говорится, взялись за работу, взяли на себя ответственность — решайте вопросы как угодно. Резервы у вас должны быть, чтобы обеспечивать выполнение предоставления услуги жителям города и области, независимо от обстоятельств, — заявил губернатор на оперативном совещании 25 апреля.

