«Разрешаю вам любые решения»: Андрей Травников поручил регоператору и МинЖКХ решить мусорный конфликт
Проблему с вывозом ТКО обсудили на оперативном совещании
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил регоператору по обращению с ТКО «Экология-Новосибирск» использовать любые методы, чтобы ликвидировать последствия мусорной забастовки и наладить ситуацию с вывозом отходов. Для этого он также разрешил Министерству ЖКХ и энергетики использовать любые административные меры.
— К региональному оператору в течение прошлого года накопилась масса вопросов и претензий. Как говорится, до сих пор кулаки еще чешутся. Недопустимо использовать жителей города в качестве заложников, жертвовать их комфортом ради урегулирования каких-то коммерческих разногласий. Очевидно, что не удалось устроить этот скандал в новогодние праздники, всё подготовлено под длинные майские праздники. Во-первых, регоператора это никак не оправдывает. Как говорится, взялись за работу, взяли на себя ответственность — решайте вопросы как угодно. Резервы у вас должны быть, чтобы обеспечивать выполнение предоставления услуги жителям города и области, независимо от обстоятельств, — заявил губернатор на оперативном совещании 25 апреля.
Он обратился к главе «Экологии-Новосибирск» Ларисе Анисимовой с вопросом о том, какие риски относительно вывоза мусора есть в городе перед майскими праздниками.
— Самые большие риски — если представители группы компаний МКС примут решение о снятии 7000 контейнеров из города Новосибирска, это самый главный риск. Чтобы этого не допустить, 1000 контейнеров уже поставлена. Остальные поставки должны быть завершены до 15 мая, — ответила представитель регоператора.
По словам Ларисы Анисимовой, если МКС потребует снять контейнеры, то «Экология-Новосибирск» начнет установку новых с 15 мая.
— Использовать ситуацию и жителей как заложников недопустимо. Поэтому разрешаю вам любые решения принимать, — добавил Андрей Травников, обращаясь к министру ЖКХ и энергетики Денису Архипову.
Протесты мусорщиков начались в Новосибирске во вторник, 19 апреля, из-за необходимости работать на малопригодной для этого технике. После этого жители стали массово жаловаться на переполненные контейнерные площадки. Проблемы наблюдались в четырех районах города. В пятницу, 22 апреля, «Экология-Новосибирск» пообещала вывезти накопившийся мусор за выходные, но успела не везде. В Новосибирске объявлен режим повышенной готовности из-за критической ситуации с вывозом ТКО.
На той неделе в офисе управляющей компании «МКС-Новосибирск» провели обыски. Директор фирмы Иван Волков связал их с тем, что УК хотят аффилировать мусорным конфликтом с «Арктикой Сити». Это компания изъяла свои автомобили, предоставленные «Экологии-Новосибирск», из-за просроченных платежей. При этом исполнительным директором «Арктики Сити» является брат Ивана Волкова Александр.