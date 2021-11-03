В Челябинске и Томске продлили нерабочие дни. А как будет в Новосибирске и нужны ли ограничения?

Вопрос о новых нерабочих днях в Новосибирской области обсудят
Сегодня, 3 ноября, губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил до
Как сообщили НГС в пресс-службе правительства Новосибирской области, продление или введение новых ограничений планируется обсуждать уже после выходных.
— 8 ноября будет оперативное совещание у губернатора. Там точно вопрос будет обсуждаться, — сказали в пресс-службе.
Но уже сегодня стало известно, что в НСО было принято решение о том, что школьные каникулы не продлятся после
«QR-коды необходимы, нерабочие
дни —
нет»
Два эксперта сошлись во мнении, что властям нужно усиленно вводить использование QR-кодов, а введение новых нерабочих дней не нужно.
— Думаю, что продление нерабочих дней бессмысленно, с учетом того, как у нас народ относится к этому делу, и с учетом того, что здесь никакой нажим ничего не даст. Я считаю, что это вредно экономически, политически и просто бессмысленно. Ничего, кроме вакцинации, нам не поможет в принципе, особенно при таком отношении населения. А QR-коды нужны, чтобы провакцинировать население. Нужно выделить какие-то разумные сроки, в течение которых дать возможность населению привиться, после чего прекратить пускать непривитых в общественные места, начиная с самолетов и поездов и заканчивая крупными магазинами. Без этого мы не справимся. В то время как одна за другой страны выходят из локдаунов, мы хлопаемся в этой ерунде только из-за упрямства некоторого количества населения, — рассказал НГС доктор биологических наук, профессор вирусологии Александр Чепурнов.
Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук и главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков также сомневается в необходимости продления нерабочих дней.
— С учетом нынешних реалий, когда жители города всё равно продолжают работать, продлевать локдаун смысла нет. А вот QR-код в качестве временной ограничительной меры может быть эффективен. Отсутствие кода — это прежде всего ограничитель для непривитых и непереболевших граждан. Они больше рискуют перенести ковид в тяжелой форме в случае заражения. Такая система позволяет сократить контакты неиммунных людей с потенциально инфицированными, соответственно, уменьшить заражаемость и снизить нагрузку на стационары, — объяснил инфекционист.
«Нужен локдаун»
Но у ученых есть и противоположенное мнение. Например, иммунолог Николай Крючков считает, что введение ограничений было необходимо. Он говорит, что здравоохранение просто не справится с потоком больных, даже если он долгое время будет оставаться на сегодняшнем уровне. И неделей локдауна мы тут не обойдемся.
— Недели, конечно, недостаточно. Турция пробовала вводить локдаун на пять дней, больше они такой срок не повторяли и вводят, как и другие, четыре-шесть недель. Для Москвы и Питера полноценный локдаун нужен на срок около трех недель, в наиболее пострадавших регионах — минимум четыре недели. У нас решения о продлении принимаются в последний день, это неадекватно. С момента введения противоэпидемических мер мы наблюдаем первые эффекты спустя
Что в других регионах?
1 ноября в России появился первый регион, где нерабочие дни продлятся после
В Иркутской области распространили систему QR-кодов на общепит и непродовольственные магазины. Кроме того, ограничения действуют в фитнес-центрах, кинотеатрах, спа-салонах, бассейнах и саунах.
До 15 ноября нерабочие дни и школьные каникулы продлили в Томской области. Кроме того, губернатор региона Сергей Жвачкин принял решение ввести запрет на посещение общепита, развлекательных центров, фитнес-залов, парикмахерских, кинотеатров, театров и других учреждений культуры без справки о перенесенном ковиде (не позднее чем полгода назад), QR-кода или ПЦР-теста, сделанного не позднее
Сейчас в Новосибирской области действует «частичный локдаун»: масочный режим, QR-коды при посещении театров, кино, спортивных мероприятий, бассейнов и спа-центров, фитнес-клубов. При этом в общественном транспорте, например, QR-коды не спрашивают. Во время нерабочих дней ограничили работу общепита — заведениям нельзя работать с 23:00 до 06:00. В правительстве также заявляли, что, если эти меры не помогут, введут дополнительные. Но какие, не уточнили.
В Челябинской области также уже продлили нерабочие дни и перевели школы на дистант.
Тем временем в Новосибирске ежедневно растет количество новых случаев коронавируса. Сегодня в области зафиксирован новый антирекорд — за сутки выявили еще 368 больных.