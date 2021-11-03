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В Челябинске и Томске продлили нерабочие дни. А как будет в Новосибирске и нужны ли ограничения?

Правительство региона планирует обсуждать этот вопрос после выходных, но некоторые эксперты считают, что локдаун не нужен

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Почти все новосибирцы продолжили работать в антиковидные выходные

Почти все новосибирцы продолжили работать в антиковидные выходные

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Вопрос о новых нерабочих днях в Новосибирской области обсудят 8 ноября

Сегодня, 3 ноября, губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил до 15 ноября нерабочие дни в регионе. В Челябинской области режим продлили до 12 ноября. Грозит ли продолжение ограничений Новосибирску и есть ли смысл в нерабочих днях? НГС поговорил с экспертами и спросил в правительстве НСО про ограничения.

Как сообщили НГС в пресс-службе правительства Новосибирской области, продление или введение новых ограничений планируется обсуждать уже после выходных.

— 8 ноября будет оперативное совещание у губернатора. Там точно вопрос будет обсуждаться, — сказали в пресс-службе.

Но уже сегодня стало известно, что в НСО было принято решение о том, что школьные каникулы не продлятся после 7 ноября. Штаб при Министерстве образования региона сообщил, что дети вернутся к учебе, как это было запланировано ранее.

«QR-коды необходимы, нерабочие

дни —

нет»


Два эксперта сошлись во мнении, что властям нужно усиленно вводить использование QR-кодов, а введение новых нерабочих дней не нужно.

— Думаю, что продление нерабочих дней бессмысленно, с учетом того, как у нас народ относится к этому делу, и с учетом того, что здесь никакой нажим ничего не даст. Я считаю, что это вредно экономически, политически и просто бессмысленно. Ничего, кроме вакцинации, нам не поможет в принципе, особенно при таком отношении населения. А QR-коды нужны, чтобы провакцинировать население. Нужно выделить какие-то разумные сроки, в течение которых дать возможность населению привиться, после чего прекратить пускать непривитых в общественные места, начиная с самолетов и поездов и заканчивая крупными магазинами. Без этого мы не справимся. В то время как одна за другой страны выходят из локдаунов, мы хлопаемся в этой ерунде только из-за упрямства некоторого количества населения, — рассказал НГС доктор биологических наук, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук и главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков также сомневается в необходимости продления нерабочих дней.


— С учетом нынешних реалий, когда жители города всё равно продолжают работать, продлевать локдаун смысла нет. А вот QR-код в качестве временной ограничительной меры может быть эффективен. Отсутствие кода — это прежде всего ограничитель для непривитых и непереболевших граждан. Они больше рискуют перенести ковид в тяжелой форме в случае заражения. Такая система позволяет сократить контакты неиммунных людей с потенциально инфицированными, соответственно, уменьшить заражаемость и снизить нагрузку на стационары, — объяснил инфекционист.

«Нужен локдаун»

Но у ученых есть и противоположенное мнение. Например, иммунолог Николай Крючков считает, что введение ограничений было необходимо. Он говорит, что здравоохранение просто не справится с потоком больных, даже если он долгое время будет оставаться на сегодняшнем уровне. И неделей локдауна мы тут не обойдемся.

— Недели, конечно, недостаточно. Турция пробовала вводить локдаун на пять дней, больше они такой срок не повторяли и вводят, как и другие, четыре-шесть недель. Для Москвы и Питера полноценный локдаун нужен на срок около трех недель, в наиболее пострадавших регионах — минимум четыре недели. У нас решения о продлении принимаются в последний день, это неадекватно. С момента введения противоэпидемических мер мы наблюдаем первые эффекты спустя 10–14 дней. Что они собираются оценивать через неделю, мне лично непонятно. Правильней, чтобы у всех был горизонт планирования и всем было понятно, какие меры будут дальше. Суть локдауна в том, чтобы ускорить снижение заболеваемости, госпитализации и смертности. Потому что даже если мы не будем расти, останемся на текущем уровне — мы не сможем справляться, мы уже не справляемся, — считает иммунолог.

Что в других регионах?

1 ноября в России появился первый регион, где нерабочие дни продлятся после 7 ноября. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин объявил выходные до 12 ноября. В эту дополнительную неделю будут ужесточены требования к работе организаций, ряд из них приостановит работу.

В Иркутской области распространили систему QR-кодов на общепит и непродовольственные магазины. Кроме того, ограничения действуют в фитнес-центрах, кинотеатрах, спа-салонах, бассейнах и саунах.

До 15 ноября нерабочие дни и школьные каникулы продлили в Томской области. Кроме того, губернатор региона Сергей Жвачкин принял решение ввести запрет на посещение общепита, развлекательных центров, фитнес-залов, парикмахерских, кинотеатров, театров и других учреждений культуры без справки о перенесенном ковиде (не позднее чем полгода назад), QR-кода или ПЦР-теста, сделанного не позднее 72 часов до посещения.

СЮЖЕТ

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Сейчас в Новосибирской области действует «частичный локдаун»: масочный режим, QR-коды при посещении театров, кино, спортивных мероприятий, бассейнов и спа-центров, фитнес-клубов. При этом в общественном транспорте, например, QR-коды не спрашивают. Во время нерабочих дней ограничили работу общепита — заведениям нельзя работать с 23:00 до 06:00. В правительстве также заявляли, что, если эти меры не помогут, введут дополнительные. Но какие, не уточнили.

В Челябинской области также уже продлили нерабочие дни и перевели школы на дистант.

Тем временем в Новосибирске ежедневно растет количество новых случаев коронавируса. Сегодня в области зафиксирован новый антирекорд — за сутки выявили еще 368 больных.

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коронавирус в Новосибирскелокдаун
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