В Челябинске и Томске продлили нерабочие дни. А как будет в Новосибирске и нужны ли ограничения?

Но уже сегодня стало известно, что в НСО было принято решение о том, что школьные каникулы не продлятся после 7 ноября . Штаб при Министерстве образования региона сообщил, что дети вернутся к учебе, как это было запланировано ранее.



«QR-коды необходимы, нерабочие

дни —

нет»

Два эксперта сошлись во мнении, что властям нужно усиленно вводить использование QR-кодов, а введение новых нерабочих дней не нужно.



— Думаю, что продление нерабочих дней бессмысленно, с учетом того, как у нас народ относится к этому делу, и с учетом того, что здесь никакой нажим ничего не даст. Я считаю, что это вредно экономически, политически и просто бессмысленно. Ничего, кроме вакцинации, нам не поможет в принципе, особенно при таком отношении населения. А QR-коды нужны, чтобы провакцинировать население. Нужно выделить какие-то разумные сроки, в течение которых дать возможность населению привиться, после чего прекратить пускать непривитых в общественные места, начиная с самолетов и поездов и заканчивая крупными магазинами. Без этого мы не справимся. В то время как одна за другой страны выходят из локдаунов, мы хлопаемся в этой ерунде только из-за упрямства некоторого количества населения, — рассказал НГС доктор биологических наук, профессор вирусологии Александр Чепурнов.