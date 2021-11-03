В НСО приняли решение о сроках каникул в школах — рассказываем, когда дети начнут учиться

В Новосибирске школьники выйдут на учебу 8 ноября
В Новосибирской области принято решение о том, что школьные каникулы не продлятся после 7 ноября. Штаб по коронавирусу при Министерстве образования Новосибирской области сообщил, что дети вернутся к учебе, как это было запланировано ранее.
— На заседании оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции под председательством Губернатора Новосибирской области А. А. Травникова вчера рассмотрены вопросы о санитарно-эпидемической обстановке в системе образования Новосибирской области. Принято решение об организации учебного процесса с 08.11.2021 в соответствии с календарными учебными графиками образовательных организаций, — рассказали в штабе.
При этом все культурно-массовые мероприятия в образовательных организациях запрещены до особого распоряжения.
Сегодня, 3 ноября, оперштаб Новосибирской области по коронавирусу отчитался о 368 новых случаях за сутки. Это самое большое число за всю пандемию.
Сейчас в Новосибирске продолжаются антиковидные нерабочие дни. В некоторых заведениях ввели QR-коды на входе, при этом в транспорте их нет. В час пик там собираются толпы людей.