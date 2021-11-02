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«Кошмар, что творится». Репортаж из метро в час пик на нерабочей неделе — кто все эти люди и куда они едут

Владимир Путин попросил россиян не работать, но новосибирцы не смогли остаться дома

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Интервалы между поездами сократили, но разве что-то изменилось?

Интервалы между поездами сократили, но разве что-то изменилось?

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На нерабочей неделе в метро Новосибирска оказались толпы людей

Еще 30 октября в Новосибирской области официально началась нерабочая неделя, связанная с ухудшением эпидемиологической ситуации. Теперь рестораны и кафе работают только до 23:00, а попасть в кинотеатры, фитнес-клубы и концертные залы можно, только предъявив QR-код, отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенном ковиде. И всё бы ничего, вот только жители города уже два дня жалуются на утренний коллапс в метро, связанный с переходом подземки на режим выходного дня. Наши корреспонденты побывали в метрополитене в вечерний час пик и узнали, куда едут люди в нерабочие дни.

Где логика?

Итак, давайте честно: в нерабочие дни работают почти все. Это не тайна. Среди моих знакомых нет ни одного человека, который бы остался дома с сохранением зарплаты. Максимум — кто-то перешел на удаленку. Оттого настолько абсурдным кажется то, что в последние два дня происходило в новосибирском метро. Давайте я попробую построить максимально логичную картину происходящего.

Для чего нужны ограничения? Очевидно, чтобы заболеваемость пошла на спад, а для этого необходимо минимизировать контакты людей друг с другом. Поэтому работа временно отменяется, на массовые мероприятия теперь пускают только по кодам или справкам, а те, у кого их нет, должны сидеть дома, раз решили отказаться от вакцинации. Мне кажется, именно на такой сценарий надеялись власти. Тогда получается вполне обоснованным решение перевести метро на режим выходного дня — горожане ведь всё равно должны были сидеть по домам.

Столько людей вышло из поезда на площади Маркса в вечерний час пик во вторник, <nobr class="_">2 ноября</nobr>

Столько людей вышло из поезда на площади Маркса в вечерний час пик во вторник, 2 ноября

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Но правда в том, что люди работают. Это показал даже наш опрос, проведенный перед так называемым локдауном. Поэтому два утра подряд жители города жаловались на огромные толпы в метро. Людей буквально утрамбовывали в поезда, которые ходили с удлиненными интервалами. К середине второго нерабочего рабочего дня проблема наконец-то стала очевидна, и график движения всё же вернули, как было. Мы спустились в подземку в час пик и узнали, изменилось ли что-то после этого решения.

«Да все работают!»

В половине шестого вечера на конечной станции «Площадь Маркса» людей действительно немного. Они не торопясь прогуливаются по платформе в ожидании поезда, а затем садятся в пустые вагоны. Промежутки и правда «рабочие» — где-то пара минут между, а затем еще минута, чтобы набрать людей. Однако чем сильнее время переваливает за шесть вечера, тем больше народа спускается в метро.

В поезда горожанам удается попасть далеко не с первого раза

В поезда горожанам удается попасть далеко не с первого раза

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— Конечно, я работаю! С чего б мне не работать? — восклицает мужчина в черной шапке, отказавшийся назвать свое имя.

— Но ведь президент объявил нерабочую неделю.

— Ага, президент объявил, а кто мне оплачивать эти выходные будет?

Поезд прибывает, он быстро встает и заходит в вагон.

А если войти и удается, то ехать людям приходится щека к щеке

А если войти и удается, то ехать людям приходится щека к щеке

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— С утра я был — это ужас. Интервал 5 или 7 минут, что-то такое было. Представьте, давка какая! Утром зайдите — тут кошмар, что творится. В настоящие выходные понятно: нормально с интервалом 3–5 минут пускать, но утром через каждую минуту можно отправлять поезд, — возмущается грузчик-экспедитор Степан.

От него сильно разит дешевым алкоголем, но в целом позиция мужчины мне ясна.

Поезд прибывает.

Мало кто доволен давкой

Мало кто доволен давкой

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— Да все работают! А те, кто не работает, гуляют. Работодатели не хотят платить за нерабочие дни, выгоняют на работу. Нас просто перед фактом поставили: «Вы работаете, и всё», — рассказывают две девушки-инженеры Эля и Таня.

В целом статистика такая: из десяти опрошенных людей восемь ехали либо на работу, либо с работы. Многие вообще не понимали, почему я спрашиваю, ведь на дворе вторник. А потом вспоминали про указ президента, махали рукой и ехали дальше. Среди опрошенных из неработающих встретились только школьница Катя и бабушка Татьяна, которая ехала домой от внука.

— Я коронавируса не боюсь. В прошлом году переболела. А сейчас пью эфирные масла — и здоровая!

Ситуация, когда поручни не нужны

Где-то в 18:20 ситуация меняется кардинально. В сторону речного вокзала всё еще нет большого количества желающих уехать, тогда как с правого берега на Маркса прибывают поезда с огромными толпами, которые практически вываливаются из вагонов. Зажатые несколько минут люди с радостью вдыхают и идут по своим делам.

Жители города признают, что в нерабочие будни большинство работает

Жители города признают, что в нерабочие будни большинство работает

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Едем на Ленина, но еще на Студенческой, обернувшись к другому поезду, ясно понимаю: никакие интервалы не спасут от давки в час пик. Чтобы добраться домой, тебе нужно плотно прижаться к малознакомым людям в метро. В принципе, ситуация обыденная, если бы не объявленные «нерабочие дни», когда все почему-то работают. То есть в кино или на стадион — будь добр, предъяви QR-код, заполнять залы можно максимум на 50%. А то, что люди ехали до этих залов буквально щека к щеке, вообще не имеет значения.

На платформе центральной станции жители города толпятся перед входами в вагоны, но попасть туда с первого раза может не каждый. Люди почти с разбега стараются залезть в поезд, но утрамбованная человеческая масса буквально выталкивает их наружу. По лицам видно, что пассажиры недовольны.

Люди говорят, что работодатели не готовы оплачивать выходные

Люди говорят, что работодатели не готовы оплачивать выходные

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— Мы не вошли. Придется следующего поезда ждать, — говорит красивая женщина по имени Ольга.

Она работает бухгалтером и не видит смысла в нерабочей неделе, повторяя ту же самую фразу, которую несколько человек сказали до нее: «Работают все».

— Если бы президент сам оплачивал наши нерабочие дни, то мог бы объявлять о нерабочей неделе. А за счет работодателя это не совсем правильно, — добавляет она.

Вы сами всё видите: на часах 18:40, интервал между поездами — больше пяти минут

Вы сами всё видите: на часах 18:40, интервал между поездами — больше пяти минут

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СЮЖЕТ

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На платформу приходит еще один поезд. Интервал к тому времени почему-то снова удлинился почти до шести минут. Ныряю внутрь и располагаюсь ровно между двумя боковыми дверьми. Не достаю ни до одного поручня. Да они и не нужны. Поезд трогается, толпа покачивает мое безвольное тело: кажется, что, если люди сейчас дружно соберутся куда-то идти, я пойду вместе с ними. А если ноги оторвутся от земли, то просто повисну — настолько плотно мы прижаты друг к дружке.

Единственная мысль, которая не отпускает всё это время: «Если в обычный час пик происходит такое, то что же творилось утром

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метрополитентолпанерабочие дни
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