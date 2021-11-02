«Кошмар, что творится». Репортаж из метро в час пик на нерабочей неделе — кто все эти люди и куда они едут

Где логика?

Итак, давайте честно: в нерабочие дни работают почти все. Это не тайна. Среди моих знакомых нет ни одного человека, который бы остался дома с сохранением зарплаты. Максимум — кто-то перешел на удаленку. Оттого настолько абсурдным кажется то, что в последние два дня происходило в новосибирском метро. Давайте я попробую построить максимально логичную картину происходящего.

Для чего нужны ограничения? Очевидно, чтобы заболеваемость пошла на спад, а для этого необходимо минимизировать контакты людей друг с другом. Поэтому работа временно отменяется, на массовые мероприятия теперь пускают только по кодам или справкам, а те, у кого их нет, должны сидеть дома, раз решили отказаться от вакцинации. Мне кажется, именно на такой сценарий надеялись власти. Тогда получается вполне обоснованным решение перевести метро на режим выходного дня — горожане ведь всё равно должны были сидеть по домам.