Метро Новосибирска переполнено в первый рабочий день антиковидных выходных

В метро Новосибирска собралась толпа из-за изменения графика движения поездов
В метро утром 1 ноября, по сообщениям читателей НГС, собралась толпа новосибирцев. На антиковидных «каникулах» в метро решили увеличить интервалы движения между поездами с 3,5 до 5 минут.
— По информации МУП «Новосибирский метрополитен», с 30 октября по 7 ноября метро также будет работать по графику выходного дня. На случай увеличения пассажиропотока предусмотрены дополнительные поезда, — сообщили в мэрии Новосибирска.
НГС спросил у прохожих, будут ли они работать в незапланированные выходные. Большинство считает меру бесполезной и всё равно будет работать.