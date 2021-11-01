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Метро Новосибирска переполнено в первый рабочий день антиковидных выходных

Новосибирский метрополитен работает по графику выходного дня

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Поезда с 30 октября ездят каждые 5 минут

Поезда с 30 октября ездят каждые 5 минут

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В метро Новосибирска собралась толпа из-за изменения графика движения поездов

В метро утром 1 ноября, по сообщениям читателей НГС, собралась толпа новосибирцев. На антиковидных «каникулах» в метро решили увеличить интервалы движения между поездами с 3,5 до 5 минут.

— По информации МУП «Новосибирский метрополитен», с 30 октября по 7 ноября метро также будет работать по графику выходного дня. На случай увеличения пассажиропотока предусмотрены дополнительные поезда, — сообщили в мэрии Новосибирска.

Десятки людей ожидают свой поезд

Десятки людей ожидают свой поезд

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НГС спросил у прохожих, будут ли они работать в незапланированные выходные. Большинство считает меру бесполезной и всё равно будет работать.

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