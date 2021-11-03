В Новосибирской области зафиксировали очередной антирекорд по числу заболевших ковидом

В среду, 3 ноября, оперштаб Новосибирской области по коронавирусу отчитался о 368 новых случаях за сутки. Это самое большое число за всю пандемию. Погибло 12 человек.

— Скончались двенадцать пациентов: мужчины в возрасте 44, 70, 72 и 79 лет и женщины в возрасте 52, 59, 62 лет, 71 года, 73, 79, 82, 87 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 3421 человек, — сказали в оперштабе.



В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3643 пациента, в том числе 57 детей. В отделениях реанимации находятся 332 человека. На ИВЛ — 51 пациент.