Первый регион заявил о продлении нерабочих дней в ноябре

Первый регион России заявил о продлении нерабочих дней после 7 ноября еще на неделю. Решение озвучил сегодня губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Об этом сообщает РИА Новости.
— Ситуация остается сложной и не дает повода говорить, что мы достигли какого-то перелома... Мы продлим еще на одну неделю период нерабочих дней с сохранением заработной платы. Следующая неделя целиком попадет [в него], — цитирует Никитина издание.
Правом на продление ограничений наделил регионы президент. Объявляя на совещании с членами правительства 20 октября об очередной нерабочей неделе, Владимир Путин подчеркнул, что в каждом субъекте Федерации эпидемиологическая ситуация складывается и развивается по-разному, имеет свою динамику и тенденции. Поэтому каждый регион может вводить ограничения в зависимости от того, как именно там обстоят дела с заболеваемостью.
В Новгородской области в последний месяц число ежедневно выявляемых случаев стало резко расти. В начале октября в сутки фиксировали до 150 новых инфицированных, за последние сутки было выявлено уже 284. В России, по данным оперштаба на 1 ноября, за сутки инфекцию обнаружили у