Первый регион заявил о продлении нерабочих дней в ноябре

В Новгородской области в последний месяц число ежедневно выявляемых случаев стало резко расти. В начале октября в сутки фиксировали до 150 новых инфицированных, за последние сутки было выявлено уже 284. В России, по данным оперштаба на 1 ноября, за сутки инфекцию обнаружили у 40 402 человек. Для сравнения: в начале октября этот показатель держался в области 25 тысяч человек в сутки. С 19 октября от коронавируса умирает не менее тысячи человек в день. Такие данные предоставляет оперштаб.

