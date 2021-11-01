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Первый регион заявил о продлении нерабочих дней в ноябре

В Новгородской области они закончатся через две недели

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Продлять нерабочие дни и определять степень локдауна может каждый регион

Продлять нерабочие дни и определять степень локдауна может каждый регион

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Первый регион России заявил о продлении нерабочих дней после 7 ноября еще на неделю. Решение озвучил сегодня губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Об этом сообщает РИА Новости.

— Ситуация остается сложной и не дает повода говорить, что мы достигли какого-то перелома... Мы продлим еще на одну неделю период нерабочих дней с сохранением заработной платы. Следующая неделя целиком попадет [в него], — цитирует Никитина издание.

Правом на продление ограничений наделил регионы президент. Объявляя на совещании с членами правительства 20 октября об очередной нерабочей неделе, Владимир Путин подчеркнул, что в каждом субъекте Федерации эпидемиологическая ситуация складывается и развивается по-разному, имеет свою динамику и тенденции. Поэтому каждый регион может вводить ограничения в зависимости от того, как именно там обстоят дела с заболеваемостью.

В Новгородской области в последний месяц число ежедневно выявляемых случаев стало резко расти. В начале октября в сутки фиксировали до 150 новых инфицированных, за последние сутки было выявлено уже 284. В России, по данным оперштаба на 1 ноября, за сутки инфекцию обнаружили у 40 402 человек. Для сравнения: в начале октября этот показатель держался в области 25 тысяч человек в сутки. С 19 октября от коронавируса умирает не менее тысячи человек в день. Такие данные предоставляет оперштаб.

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нерабочие дникоронавирусНовгородская область
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