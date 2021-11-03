В Томской области решили продлить школьные каникулы и нерабочие дни

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин решил продлить режим нерабочих дней в регионе до 15 ноября. Он подчеркнул, что это связано с напряженной эпидобстановкой.
— Также мы продляем школьные каникулы. Одной нерабочей недели мало, чтобы прервать цепочку заражений. Кроме того, у нас значительно выросла заболеваемость среди детей, поэтому они должны оставаться вместе с родителями дома. Также на самоизоляции или удаленной работе, если у предприятий есть такая возможность, должны находиться все непривитые люди старше 60 лет и те, кто имеет хронические заболевания, — напомнил глава Томской области.
Кроме продления нерабочих дней Сергей Жвачкин принял решение ввести запрет на посещение общепита, развлекательный центров, фитнес-залов, парикмахерских, кинотеатров, театров и других учреждений культуры без справки о перенесенном ковиде (не позднее, чем полгода назад), QR-код или ПЦР-теста, сделанного не позднее 72 часов до посещения.
Как сообщается на сайте правительства региона, дополнительные дни отдыха Сергей Жвачкин порекомендовал использовать для вакцинации.
Недавно мы рассказывали о запретах, которые ввели в соседних регионах.