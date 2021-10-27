Как преображается парк у будущего ЛДС — свежие фото со стройплощадки (там могут сделать бассейн)

Власти проинспектировали территорию будущего парка на левом берегу Новосибирска. Строители закончили все подземные работы и сейчас готовят стройку к зиме — 10 ноября там, как сообщил представитель подрядчика ООО «Премиумстрой», приостановят все работы.

За лето-осень рабочие успели поднять слой земли, чтобы парк не затапливало, проложили коммуникации и почти закончили выкладывать дорожки. В следующем году останется сделать только работы на поверхности.



По контракту парк должны сдать в октябре 2022 года, но подрядчик обещает закончить всё ко Дню города — 27 июня.