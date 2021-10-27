Как преображается парк у будущего ЛДС — свежие фото со стройплощадки (там могут сделать бассейн)

В будущем парке у ЛДС в Новосибирске может появиться бассейн
Власти проинспектировали территорию будущего парка на левом берегу Новосибирска. Строители закончили все подземные работы и сейчас готовят стройку к зиме — 10 ноября там, как сообщил представитель подрядчика ООО «Премиумстрой», приостановят все работы.
За лето-осень рабочие успели поднять слой земли, чтобы парк не затапливало, проложили коммуникации и почти закончили выкладывать дорожки. В следующем году останется сделать только работы на поверхности.
По контракту парк должны сдать в октябре 2022 года, но подрядчик обещает закончить всё ко Дню города — 27 июня.
— В следующем году мы не будем зависеть от погоды. Вся основа выполнена в этом году, — рассказала вице-мэр Анна Терешкова, упомянув, что в нынешнем сентябре работы шли медленно именно из-за дождливой погоды.
Также в будущем парке около ЛДС почти закончили центральную площадь в форме снежинки. Вице-мэр рассказала, что в центре снежинки установят елку, а вокруг появится каток. А в центре парка в следующем году сделают танцплощадку и мини-сцену.
— Это будет единственный парк, который доступен и с правого, и с левого берега. Здесь будет уникальная доступность. Рядом строится метро. Вместимость парковки будет более тысячи машин. Бесплатно, — перечислила плюсы Анна Терешкова.
В парке планируют установить и волейбольную площадку — специально для тех новосибирцев, которые привыкли играть на этой территории.
— Они пришли и сказали нам: «Почему вы убрали волейбол?». И мы переделали проект. В Новосибирске развит волейбол, и пляжный, и даже зимний. Это очень популярно. Таким образом, у нас получится всесторонний парк, в котором можно будет заниматься спортом, — поделилась вице-мэр.
Как рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов, на парк из областного бюджета выделили 432 миллиона рублей.
Несмотря на то, что парк расположен на берегу Оби, набережной в этом месте не будет.
— Здесь затопляемая территория. Вода сейчас далеко, но весной она подойдет ближе. Поэтому набережной не будет. Но мы прекрасно понимаем, что жители все равно захотят пойти покупаться. Мы сделали запросы по возможности размещения здесь пляжа, но, к сожалению, пока качество воды не позволяет здесь купаться. Мы рассматриваем возможность зайти с инвестором и предложить сделать бассейн, — рассказала Анна Терешкова.
В этом году в мэрии разрабатывают план, как связать парк в Бугринской рощи и парк у ЛДС пешим маршрутом. Там обещают открыть центр отдыха Soho в 2022 году. Помимо этого с парком у ЛДС хотят связать «Наутилус», который также хотят реконструировать к Чемпионату мира по хоккею.
Подрядчиком парка выступает компания «ПремиумСтрой». По данным «Контур.Фокуса», компания существует с 7 сентября 2017 года. Директор Ян Борисович Левин также является одним из учредителей ООО «ПремиумСтрой». Ранее руководителем компании был однофамилец Яна Левина с таким же отчеством — Денис Борисович Левин. ООО «ПремиумСтрой» за 2020 год заключило 6 госконтрактов, в том числе на 442 миллиона рублей на благоустройство парка при ЛДС, на 173 миллиона на благоустройство «Затулинского дисперсного парка» и еще на 170 миллионов на Заельцовский парк.
Ян Левин является 100-процентным учредителем «Федоровских бань». Также он занимается строительством жилых и нежилых зданий, покупкой и продажей собственного недвижимого имущества и торговлей розничными напитками в специализированных магазинах.
Денис Левин, бывший директор ООО «ПремиумСтрой», за 2020 год заработал 62 миллиона рублей, по данным сервиса «Контур.Фокус». Он один из учредителей ООО «Русские бани». Помимо этого, он 100-процентный учредитель ООО «Основа» (деятельность компании — физкультурно-оздоровительная) и ООО «Голд» (Строительство жилых и нежилых зданий, баланс компании — 92,5 миллиона). Также Денис Левин вместе с Владимиром Мартыненковым, известным в Новосибирске девелопером, выступают учредителями компании ООО «Гороховские бани» (в Томске).
В 2007 году Денис Левин был одним из учредителей компании ООО «Центр города». Тогда он работал вместе с Тимуром Саттаровым (он был также учредителем компании «Центр города»), который сейчас скупает квартал в центре Новосибирска. У Яна Левина сейчас есть компания с одноименным названием — ООО «Центр города».
В середине октября мэрия Новосибирска представила концепцию развития Военного городка Новосибирска. Планируется, что в историческом квартале появится много музеев, школа, детский сад, пешеходная улица, медицинский и спортивный центры. Помимо этого в историческом квартале появятся центр для бизнесменов, технопарк и жилая застройка.