Голос народа. Дайджест мнений о главных новостях Новосибирска за неделю: обсуждаем парковки и абьюзеров

Школа и «чердак» с ненужным хламом

На днях Владимир Путин поручил сократить в школах количество контрольных и проверочных работ. Кроме того, президент высказался за выполнение домашних заданий не дома, а в школе — на продленке под присмотром наставников. Такое распоряжение опубликовано на сайте Кремля. И это правильный подход к образованию — по крайней мере, так считает наш коллега и отец восьмиклассника Дмитрий Косенко. По его мнению, детей и родителей буквально замучили шестидневкой и бесконечными домашними заданиями. Подробности — в его колонке. Но у нашего читателя под ником Вождь Бармалеев несколько другое мнение:

— Что общего у школы и гипермаркета? И там, и там очень много чего разного, большая часть чего никогда не будет вами востребована. В чем разница между школой и гипермаркетом? Из гипермаркета вы уходите с пакетом (двумя, десятью, да хоть с целым грузовиком) того, что вам нужно, а из школы вы уходите с забитым вам в голову целым гипермаркетом ненужных вам вещей.

Я участвовал во множестве диспутов о концепциях системы образования и абсолютно уверен, что школа не должна трамбовать информацию в головы детей, школа должна учить думать, мыслить, не забивать «чердак» ненужным хламом, а учить работать с информацией. Зачем заучивать справочник, если им можно пользоваться? Вот и научите пользоваться справочной информацией, а в школе давайте только основы предметов и алгоритмы поиска информации, работы с ней и правильную оценку результата.