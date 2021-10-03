Голос народа. Дайджест мнений о главных новостях Новосибирска за неделю: обсуждаем парковки и абьюзеров

В течение недели выходит столько новостей и комментариев к ним, что за всем не уследишь. Поэтому специально для вас мы выделили несколько интересных событий и мнений наших читателей. А если у вас есть свое мнение о городской проблеме, то напишите об этом в редакцию.
Опять парковки — что на этот раз?
В мэрии Новосибирска рассказали о новом варианте расположения парковочных карманов на Вокзальной магистрали: в очередную схему парковок не вписался странный парковочный карман возле дома
— Согласно СНиП (строительные нормы и правила. — Прим. ред.), возле любого здания (сооружения) должны быть тротуары, дорожки, парковки, прочая инфраструктура — ее никто не отменял. В центре Новосибирска еще в
А куда девать авто посетителей офисов по Вокзальной магистрали, 16, если обычный человек приехал к стоматологу, купить обувь, составить доверенность, такси ждет пассажиров у ресторанов и кафе? Через
Школа и «чердак» с ненужным хламом
На днях Владимир Путин поручил сократить в школах количество контрольных и проверочных работ. Кроме того, президент высказался за выполнение домашних заданий не дома, а в школе — на продленке под присмотром наставников. Такое распоряжение опубликовано на сайте Кремля. И это правильный подход к образованию — по крайней мере, так считает наш коллега и отец восьмиклассника Дмитрий Косенко. По его мнению, детей и родителей буквально замучили шестидневкой и бесконечными домашними заданиями. Подробности — в его колонке. Но у нашего читателя под ником Вождь Бармалеев несколько другое мнение:
— Что общего у школы и гипермаркета? И там, и там очень много чего разного, большая часть чего никогда не будет вами востребована. В чем разница между школой и гипермаркетом? Из гипермаркета вы уходите с пакетом (двумя, десятью, да хоть с целым грузовиком) того, что вам нужно, а из школы вы уходите с забитым вам в голову целым гипермаркетом ненужных вам вещей.
Я участвовал во множестве диспутов о концепциях системы образования и абсолютно уверен, что школа не должна трамбовать информацию в головы детей, школа должна учить думать, мыслить, не забивать «чердак» ненужным хламом, а учить работать с информацией. Зачем заучивать справочник, если им можно пользоваться? Вот и научите пользоваться справочной информацией, а в школе давайте только основы предметов и алгоритмы поиска информации, работы с ней и правильную оценку результата.
Самое забавное в современной школьной программе то, что большая часть знаний, загружаемых в головы детей, может иметь прикладное бытовое применение (сколько электроприборов можно включить в одну розетку, как отстирать жирное пятно и избавиться от накипи за несколько секунд, как рассчитать оптимальное количество строительных материалов, как эффективно вытолкнуть машину из грязи), то есть физику, химию, биологию, алгебру с геометрией можно давать в игровой форме! А вместо этого унылые, оторванные от реальной жизни задачи и невероятное время для понимания.
Нужно ли помогать тем, кого избивают?
Днем во вторник, 28 сентября, в Северо-Чемском жилмассиве мужчина избивал женщину ногами. Инцидент попал на видеозапись, но в полицию обращений по этому инциденту не поступало. Однако комментаторы всё же устроили дискуссию о том, стоило ли прохожим вмешиваться в этот конфликт. Публикуем мнение нашего читателя по имени Николай:
— Всем злопыхателям сообщаю, что «спаситель» в такой ситуации может сам сесть в тюрьму в
Система здравоохранения — всё?
Многие задаются вопросом, почему медицина в нашем городе работает не очень хорошо. Но делать замечания с помощью обращений решаются немногие. Новосибирец Михаил Докукин написал гневную колонку, в которой признался в огромной нелюбви к новосибирской системе здравоохранения и нашел свой способ воздействия на поликлинику. Читатель, решивший оставить комментарий под гостевым ником, представил план по улучшению ситуации в медицинской и социальной сферах:
— Президент Путин назвал самые большие проблемы страны — бедность и медицина. Эти вопросы просто решаются. Во-первых, введением прогрессивного налогообложения до 50 процентов, если человек получает больше 200 тысяч в месяц (как вариант). Во-вторых, можно совсем отменить в стране частную медицину и повысить зарплаты медикам одинаково по всей территории страны, а не только в Москве. Либо сделать запрет на совместительство работы для врачей в частных клиниках, повысить в разы зарплаты в бюджетной сфере, сделать хорошие соцпакеты и определить государственное регулирование на цены в частных клиниках. А главное — обратить внимание на медицинские вузы страны. Кто там учит? Как учат? Есть ли коррупция при поступлении? И в вуз принимать только с опытом работы хотя бы год в больницах. А также должно быть распределение врачей после окончания вуза с выплатой подъемных. Лишние люди, врачи-бизнесмены не придут учиться в медицинские вузы тогда. Всё это можно сделать в стране за год. Бедных станет меньше, и медицина станет другой. Вопрос: будут ли это делать? Кому выгодно этого не делать?
Жилищные распри
В субботу, 25 сентября, между жильцами дома на улице Плахотного, 74 и местным ТСЖ разгорелся нешуточный конфликт. Очевидцы сообщили, что дело дошло до драки, выламывания окон в помещении охраны и пускания туда газа. Одна из местных жительниц рассказала НГС, с чего всё началось. Наш читатель под ником Лазурная высказал свое мнение по этому поводу и рассказал об отношениях с ГЖИ:
— Конфликты жителей домов с местными ТСЖ, ЖСК нередки в Новосибирске. У нас в ЖСК аналогичная ситуация, подтасовка итогов на выборах, отсутствие контроля. Драки, оскорбления, полиция. Когда уже это безобразие прекратится? Когда будут работать контролирующие органы? Зачем нам ГЖИ? Горе-председатели-захватчики на жильцов плевали, лишь бы свои карманы набить. Качество предоставляемых услуг низкое, часы приема один раз в неделю
Что еще обсуждают новосибирцы?
Самый контрастный район. Как живут в избушках с видом на элитные дома и сколько денег им предлагают за переезд.
Новосибирцы на три часа застряли в очереди в ГИБДД из-за технического сбоя.
«Я увидела на стопах и ладонях красную сыпь»: в Новосибирске детям массово ставят диагноз «вирус Коксаки».