«Адовые очереди радуют посетителей». Гневная колонка новосибирца о работе системы здравоохранения

Почему в нашем городе не всё работает так гладко, как должно? Многие задаются этим вопросом, но делать замечания с помощью обращений решаются немногие. Новосибирец Михаил Докукин написал гневную колонку, в которой признался в огромной нелюбви к новосибирской системе здравоохранения и нашел свой способ воздействия на поликлинику. Далее — от первого лица.



От всей души «люблю» нашу систему здравоохранения, подведомственную региональному Минздраву, потому что посещение поликлиники (только по нужде, естественно) превращается в огромную полосу препятствий. А наше травматологическое отделение поликлиники № 16 — отдельное чудо. Кстати, с недавнего времени оно принимает пациентов не только из Ленинского, но и из Кировского района Новосибирска.

