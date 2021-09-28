«Адовые очереди радуют посетителей». Гневная колонка новосибирца о работе системы здравоохранения

Почему в нашем городе не всё работает так гладко, как должно? Многие задаются этим вопросом, но делать замечания с помощью обращений решаются немногие. Новосибирец Михаил Докукин написал гневную колонку, в которой признался в огромной нелюбви к новосибирской системе здравоохранения и нашел свой способ воздействия на поликлинику. Далее — от первого лица.
От всей души «люблю» нашу систему здравоохранения, подведомственную региональному Минздраву, потому что посещение поликлиники (только по нужде, естественно) превращается в огромную полосу препятствий. А наше травматологическое отделение поликлиники
Приходишь к назначенному времени к обозначенному кабинету на контрольный прием со сломанным пару недель назад пальцем. Затем занимаешь очередь среди чихающих и кашляющих, с травмами различной степени тяжести, теснящихся в узком коридоре учреждения. Время от времени появляются желающие воспользоваться опцией «только спросить» и пропадают на какое-то время в кабинете врача. Только большинство пациентов вынуждены терпеливо ждать, ругая, не стесняясь в выражениях, существующую систему.
Медсестра отправляется в путешествие к коллегам на ее поиск. В это время серьезный травматолог тебе озвучивает неопровержимый факт. Рекомендации его коллеги, данные на первичном приеме, не возымели эффекта, потому что «вам должны были сказать о постоянной, а не временной фиксации сломанного пальца лейкопластырем». Интересно, а будь у меня травма посерьезнее, наверное, на первичном приеме тоже бы порекомендовали накладывать фиксирующую повязку «при необходимости»?
Следующий этап медицинского квеста — рентген, результатов которого ты ждешь под дверью травматолога еще минут 30. В это время возле соседнего кабинета появляется персонаж, бурно доказывающий соседям по очереди, что «вас тут не стояло». Выглядит смешно. Кажется, такие персонажи есть в любой очереди.
После томного ожидания голос из-за двери кабинета приглашает меня войти. Врач в приватной беседе выносит вердикт: «Кости срастаются плохо. Купите в аптеке лейкопластырь и будете постоянно фиксировать сломанный палец к соседнему. Повторный прием через 2 недели с 8 до 10 (действительно, всего два часа для живой очереди?). В этом же кабинете. Карта будет у нас». Надеюсь, что в следующий раз ее не потеряют.
Фух! 3 часа, видимо, прожиты не зря! И вообще от Новосибирской области доктор с сибирским характером придет в думу и сделает наш город столицей медицины. Что я разнылся-то?
P. S. Такие визиты хорошо бодрят. Помню, как в прошлом году перед операцией на глаза 3 часа в очереди просидел в своей поликлинике
Что еще плохо работает?
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