«Дом можно просто покрыть сусальным золотом». Общественник рассказал, как заставить УК отремонтировать свою многоэтажку

Главная проблема в том, что управляющие компании (УК), в отличие от ТСЖ, обычно не настроены на то, чтобы решать проблемы собственников многоквартирного дома. Они в основном занимаются тем, что просто собирают деньги и отдают их своему собственнику. А домом управляют зачастую по остаточному принципу. Поэтому мы видим в городе дома, которые внешне находятся в ненадлежащем состоянии. Это испорченные, облупившиеся до кирпичной кладки фасады, крыши, от которых отваливаются куски бетона, разрушенная кирпичная кладка, козырьки разбитые… А за это несет ответственность УК. Это называется ненадлежащее содержание жилого фонда, несоблюдение лицензионных требований. Есть такие лицензионные требования в соответствующем постановлении правительства, где говорится, как должны содержаться многоквартирные жилые дома.



Обычно по ремонту всё происходит так: собираются собственники, принимают решение, глядя на вид своего многоквартирного дома, предлагают своей УК составить смету, та составляет смету, потом голосуют, сбрасываются деньгами, разбивая эту сумму на платежи в течение какого-то срока, собирают деньги на счете текущего ремонта, а УК находит подрядчика, кто будет делать ремонт. Зачастую как это делается: у крупных УК есть свои подрядчики — буквально принадлежащие тому же собственнику. И он делает текущий ремонт дома по завышенным ценам. Поэтому денег в УК вечно не хватает. Но если изучить смету, то часто можно обнаружить там бешеный ценник, по которому дом можно просто покрыть сусальным золотом.

