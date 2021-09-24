«Дом можно просто покрыть сусальным золотом». Общественник рассказал, как заставить УК отремонтировать свою многоэтажку

Очень часто мы живем, не зная законов и, соответственно, не пользуемся ими. Вот часто вы задумывались, что внешний вид вашего обветшалого дома или его крышу неплохо было бы привести в надлежащий вид? Чем заканчивались такие раздумья? У большинства в лучшем случае разговорами со своей управляющей компанией и традиционным ответом: «Денег нет». Или вариант: «Соберите деньги — проведем ремонт». Уверен, не многие знают: своего тут добиться можно быстро и абсолютно без лишних телодвижений. Руководитель Сибирского правового центра защиты прав потребителей Евгений Митрофанов рассказывает, как по закону и без особых усилий заставить управляющую компанию отремонтировать обветшалый фасад или крышу вашего многоквартирного дома. На это даже деньги жильцам собирать не надо. (Изначально не надо, после ремонта собрать всё равно придется). Но лайфхак работает только для УК, к ТСЖ это не относится. Далее — всё от первого лица.
Главная проблема в том, что управляющие компании (УК), в отличие от ТСЖ, обычно не настроены на то, чтобы решать проблемы собственников многоквартирного дома. Они в основном занимаются тем, что просто собирают деньги и отдают их своему собственнику. А домом управляют зачастую по остаточному принципу. Поэтому мы видим в городе дома, которые внешне находятся в ненадлежащем состоянии. Это испорченные, облупившиеся до кирпичной кладки фасады, крыши, от которых отваливаются куски бетона, разрушенная кирпичная кладка, козырьки разбитые… А за это несет ответственность УК. Это называется ненадлежащее содержание жилого фонда, несоблюдение лицензионных требований. Есть такие лицензионные требования в соответствующем постановлении правительства, где говорится, как должны содержаться многоквартирные жилые дома.
Обычно по ремонту всё происходит так: собираются собственники, принимают решение, глядя на вид своего многоквартирного дома, предлагают своей УК составить смету, та составляет смету, потом голосуют, сбрасываются деньгами, разбивая эту сумму на платежи в течение какого-то срока, собирают деньги на счете текущего ремонта, а УК находит подрядчика, кто будет делать ремонт. Зачастую как это делается: у крупных УК есть свои подрядчики — буквально принадлежащие тому же собственнику. И он делает текущий ремонт дома по завышенным ценам. Поэтому денег в УК вечно не хватает. Но если изучить смету, то часто можно обнаружить там бешеный ценник, по которому дом можно просто покрыть сусальным золотом.
Но в силу законодательства, если дом управляется именно УК (не ТСЖ), она обязана соблюдать вот эти лицензионные требования. Если даже жильцы не приняли решения, если отсутствуют деньги на счете ремонта, в любом случае УК несет ответственность за содержание жилого дома. В общем, если ты назвался УК и тебя выбрали, то ты обязан решать определенный ряд проблем, даже в случае, если тебе вообще ни один собственник не заплатит. За несоблюдение этого существует административная ответственность: статья
Любое лицо, даже не являющееся жильцом этого дома, может написать заявление с предложением привлечь УК к административной ответственности по статье
ГЖИ обязана приехать по адресу, составить акт, выдать предписание, и после этого привлечь УК к административной ответственности. Штраф начинается от 250 тысяч рублей.
Одно нарушение на каждом доме облагается одним штрафом. И, мне кажется, это справедливо: пришло время, когда УК должны быть не просто большими, они должны быть ответственны и, может быть, даже кредитовать собственников. То есть приводить в порядок дом за свой счет, а потом организовывать общее собрание и получать в рассрочку деньги от собственников. Потому что УК закладывает в услуги свою маржу и всегда получает прибыль с платежей собственников. В отличие от ТСЖ, где этой прибыли нет. Да и законодатель недаром ввел такие требования. А мы часто видим даже в центре города дома в разбитом состоянии. Нет уж, раз назвался УК, то не только обогащай своего хозяина, но и в надлежащем состоянии содержи жилой фонд.
Я много таких заявлений в ГЖИ уже написал. Но первое заявление, которое я подавал на компанию МКС, жилищная инспекция почему-то переслала мэрии. Было очень удивительно: единственный орган, который обязан заниматься привлечением к административной ответственности за такие нарушения, пересылает мое заявление в мэрию. Что они предлагают мэрии: дом отремонтировать? С таким же успехом они могли это заявление вам переслать, например. Потом я уже подал в суд на ГЖИ по конкретному факту, и только тогда они, увидев мой иск, провели проверку и привлекли УК к административной ответственности. Потом уже они стали реагировать на мои заявления как положено.
Для такого заявления особо ничего не надо: у вас лишь должен быть свой личный кабинет на «Госуслугах». Надо зайти на сайт ГЖИ и заполнить форму по ссылке «Подать электронное сообщение». И надо обязательно еще выбрать там опцию: с использованием «Госуслуг». Потому что, если заявление подано без авторизации/идентификации заявителя через «Госуслуги», ГЖИ не сможет проводить проверку. В конце концов, можно принести заявление в ГЖИ и лично.
Давайте город приведем хоть в этом в надлежащее состояние. Новосибирск, я считаю, не должен быть местом, где можно безнаказанно с горожан собирать деньги и отправлять их в Москву. Если уж взялись быть управляющей компаний, то приводите дома в надлежащее состояние, вкладывайте свои деньги, а потом постепенно собирайте их с собственников жилья.
В предыдущей колонке Евгений Митрофанов рассказал, как заставить мэрию быстро отремонтировать дорогу.
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