Один на два района: на Затулинке закрылся травмпункт поликлиники № 22

Жители Кировского района Новосибирска остались без травмпункта
Жители Кировского района остались без травмпункта в Городской клинической поликлинике
— В Кировском районе теперь нет травмпункта? Один травмпункт на два района? В поликлинике объяснений не дают, — обратил внимание один из читателей НГС.
Минздрав НСО на запрос корреспондента НГС ответил, что по информации, предоставленной администрацией поликлиники
Это связано с заменой рентгенологического оборудования и ремонтом кабинетов, где будет установлено новое оборудование.
— Работу данного травматологического пункта обеспечивают специалисты поликлиники
Повторный прием пациентов у травматологов будет проходить в поликлинике
Ранее мы писали о том, что жителей Кировского района массово отправляют на флюорографию в другой район из-за неработающего оборудования.