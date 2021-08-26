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Один на два района: на Затулинке закрылся травмпункт поликлиники № 22

Теперь жителям Кировского района придется ездить в Ленинский

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В поликлинике рассказали, что первичный прием в травмпункте ориентировочно возобновится в сентябре

В поликлинике рассказали, что первичный прием в травмпункте ориентировочно возобновится в сентябре

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Жители Кировского района Новосибирска остались без травмпункта

Жители Кировского района остались без травмпункта в Городской клинической поликлинике № 22. Медучреждение располагалось на Затулинском жилмассиве. Теперь пациентов принимают в отделении на Пархоменко в Ленинском районе.

— В Кировском районе теперь нет травмпункта? Один травмпункт на два района? В поликлинике объяснений не дают, — обратил внимание один из читателей НГС.

Минздрав НСО на запрос корреспондента НГС ответил, что по информации, предоставленной администрацией поликлиники № 22, пациентов Кировского района будут принимать в здании травмпункта Городской клинической поликлиники № 16. Оно расположено по адресу 2-й переулок Пархоменко, 7, кабинет 9.

Это связано с заменой рентгенологического оборудования и ремонтом кабинетов, где будет установлено новое оборудование.

— Работу данного травматологического пункта обеспечивают специалисты поликлиники № 22. В данном травматологическом пункте осуществляется прием всех жителей Кировского района с повреждением опорно-двигательного аппарата. Помимо первичного приема врача-травматолога, пациентам оказывается также первичная антирабическая помощь (включает в себя местную обработку царапин, ссадин и ран и введение антирабической вакцины для профилактики бешенства. — Прим. ред.). Администрация поликлиники № 22 приносит извинения за доставленные неудобства, — пояснили в учреждении.

Повторный прием пациентов у травматологов будет проходить в поликлинике № 22 по адресу улица Зорге, 47/1, кабинет № 134. Ориентировочные сроки возобновления первичного приема пациентов в круглосуточном травмпункте поликлиники № 22 — конец сентября 2021 года.

Ранее мы писали о том, что жителей Кировского района массово отправляют на флюорографию в другой район из-за неработающего оборудования.

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Кировский районМинздравполиклиника № 22травмпункт
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