«Пускают по кругу»: Горский остался без украденных люков — их обещали установить к 1 июля, но что-то пошло не так

В нашем городе было уже несколько странных историй с украденными канализационными люками — один житель пытался с помощью ЦУР вернуть люки на Западном жилмассиве, а недавно трое новосибирцев угнали машину, чтобы украсть эти крышки. Новосибирец Михаил Докукин почти полгода пытается вернуть на место канализационные люки, которые украли на Горском жилмассиве. Но система только перекладывает ответственность с одной инстанции на другую. Читайте историю борьбы от первого лица.



Мы все хотим жить в комфортном городе, но складывается ощущение, что живем в провинции. Предлагаю вашему вниманию уникальную историю о пофигизме энергетиков (которые в июле повысили тарифы на свои услуги), муниципальных служащих и перекладывании ответственности. Не помогли ни обращения в пресс-службу СГК, ни приложение «Мобильный Новосибирск», ни звонок по номеру 051, ни обращение в мэрию через соцсети.

