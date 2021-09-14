«Пускают по кругу»: Горский остался без украденных люков — их обещали установить к 1 июля, но что-то пошло не так

Новосибирец борется за установку новых люков взамен украденных
В нашем городе было уже несколько странных историй с украденными канализационными люками — один житель пытался с помощью ЦУР вернуть люки на Западном жилмассиве, а недавно трое новосибирцев угнали машину, чтобы украсть эти крышки. Новосибирец Михаил Докукин почти полгода пытается вернуть на место канализационные люки, которые украли на Горском жилмассиве. Но система только перекладывает ответственность с одной инстанции на другую. Читайте историю борьбы от первого лица.
Мы все хотим жить в комфортном городе, но складывается ощущение, что живем в провинции. Предлагаю вашему вниманию уникальную историю о пофигизме энергетиков (которые в июле повысили тарифы на свои услуги), муниципальных служащих и перекладывании ответственности. Не помогли ни обращения в пресс-службу СГК, ни приложение «Мобильный Новосибирск», ни звонок по номеру 051, ни обращение в мэрию через соцсети.
В начале отопительного сезона 2020/2021 энергетики СГК проводили работы, чтобы зимой жителям дома было тепло и хорошо. Но всё началось в апреле 2021 года, когда мое внимание привлекли три украденных люка с теплокамеры, расположенной за моим домом. Я решил проявить свою гражданскую ответственность и сообщить об этом куда следует.
Сначала пошел коротким путем и рассказал о наличии проблемы своей знакомой из пресс-службы СГК. Как я понял, мой звонок результата не дал, и в начале лета люки (уже прикрытые листами фанеры) продолжали зиять. Тогда мне пришлось совершить «круг почета». 17 июня я написал обращение через приложение «Мобильный Новосибирск», подкрепив его фотофактами. Обращение поставили в план работ и даже обозначили планируемый срок исполнения — 1 июля 2021 года. Вы думаете, к указанной дате случилась «аллилуйя» и на люках появились крышки? Ошибаетесь!
Время шло. Ситуация не изменилась, и в конце июля я вновь напомнил своей знакомой из пресс-службы СГК о том, что проблема не решена, однако получил ответ, что якобы крышки украли сразу после установки — день в день (а был ли мальчик?). Также она посетовала на то, что теплокамера бесхозная. Но у меня вопрос. Что же, спрашивается, люди в брендированных спецовках энергетической компании делали в этой теплокамере накануне отопительного сезона?
6 августа я поднял тему в фейсбуке и отметил своих знакомых из пресс-службы СГК, чтобы они коллективно обратили внимание на проблему. Вообще практика показывает, что, когда отмечаешь в соцсетях представителя компании и надеешься на помощь в решении какого-либо вопроса, помощь приходит, вопрос решается. Но тут, вероятно, другой случай. 9 августа позвонил по телефону 051 и сообщил в Единую диспетчерскую об отсутствии трех крышек люков на теплокамере. Заявку приняли. 11 августа я вновь выложил пост в фейсбуке и даже обозначил, что теплокамера бесхозная. А это значит, что можно создать туристический кластер с термальными источниками и вписать его в существующую инфраструктуру. Параллельно я написал официальному представителю мэрии в соцсети, указав конкретный адрес беды. Обратной реакции не последовало.
24 августа вновь пересказал историю мытарств официальному представителю мэрии в ФБ, подкрепив всё фотофактами. По его словам, «администрацией Ленинского района Новосибирска направлено письмо в адрес ресурсоснабжающей организации ООО "НТСК" с целью принятия оперативных мер по закрытию люков колодцев и камер подземных инженерных городских коммуникаций по указанному в обращении адресу. В настоящее время указанные люки колодцев и камер подземных инженерных городских коммуникаций закрыты подручными материалами». Как говорится, спасибо, кэп (выражение используется, чтобы подчеркнуть очевидность высказывания. — Прим. ред.). Закончилась весна, прошло лето, наступила осень, а воз и ныне там.
10 сентября решил задействовать еще один способ коммуникации с чиновниками — обратился в Центр управления регионом (ЦУР). Мое обращение было рассмотрено модератором, затем переадресовано в администрацию губернатора Новосибирской области, далее — в мэрию, из городской администрации — вновь в администрацию Ленинского района, затем — на исполнение. В общем, скоро новый отопительный сезон, система пустила проблему по кругу, а по состоянию на 14 сентября крышки на колодцах теплокамеры так и не появились.
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