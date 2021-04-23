«Люди не влезают в автобус уже в 06:20»: как переезд и недоделанная дорога портят жизнь огромному жилмассиву

Житель Южно-Чемского жилмассива рассказал о проблемах с инфраструктурой
С каждым годом застройка в Новосибирске становится всё плотнее, но на количество дорог это влияет мало. Из-за этого целые спальники оказываются отрезанными от мира. О такой проблеме не раз нам рассказывали жители Плющихинского жилмассива и Затулинки. В этот раз на связи Южно-Чемской жилмассив с похожими жалобами: им отравляют жизнь не только плохие дороги и транспорт, но и железнодорожный переезд. Диспетчер ОВД Андрей Сигов рассказал в авторской колонке, с чем еще сталкиваются жители и как они пытаются решать эти проблемы.
Южно-Чемской жилмассив — это четыре больших жилых района, которые по размеру сопоставимы, пожалуй, даже с Горским микрорайоном. В него входят ЖК «Матрёшкин двор», ЖК «Просторный», ЖК «Тулинка», ЖК «Акварельный» и частный сектор на Бронных. Жители Южно-Чемского стоят перед лицом транспортного коллапса. Чтобы просто выехать из района, необходимо потратить около часа, иногда чуть меньше. Чтобы просто попасть в автобус, необходимо какое-то чудо свыше.
Когда о Южно-Чемском еще не было речи, транспортная ситуация, естественно, была лучше, хотя на Северо-Чемском уже были пробки до МЕГИ. Теперь же кардинально изменилась ситуация, а транспортная инфраструктура — никак. Как было два узких выезда, так и осталось — через МЕГУ и через ж/д переезд рядом с ВИНАПовским мостом. Я переехал в район в середине 2017 года, руководствуясь финансовой доступностью жилья, относительной экологичностью места и близостью Краснообского лесопарка, а также комплексной застройкой.
Речь пойдет о спальном районе, быстро строящемся, быстро заселяющемся. И, если четыре года назад о таких пробках речи не было, то теперь это реально головная боль каждого жителя. Повторюсь: чтобы утром выехать только из района, нужно порядка 45–60 минут! Что это значит? Это значит, что люди опаздывают на работу, малыши — в сады, школьники — в школу, студенты — на лекции. Это если не считать традиционную пробку на ВИНАПе и улице Ватутина. Итак, что же мы имеем:
1. Люди с самого утра стоят в пробке из района и иногда даже прямо из двора или от подъезда дома. Это просто ужас.
2. В этой пробке также стоит и общественный транспорт, что означает равные проблемы и водителям авто, и пассажирам автобуса. Пассажирам даже хуже — чем плотнее и длиннее пробка, тем больше людей скапливается на остановках, тем более переполненные автобусы. Через 2–3 остановки от конечной автобус набит битком, и затем уже никто в него влезть не может. Люди с утра просто вообще не могут никуда уехать: попасть в автобус и стоять в пробке становится просто мечтой! Жаловаться на количество транспорта пока не приходится, потому как основная проблема, как я считаю, не в этом. Через район проходят две маршрутки и три автобуса, и только один из них — через ВИНАПовский мост.
Об этом всём никто и нигде не говорит, потому что это невыгодно тем же самым застройщикам. Они известны всем жителям города и имеют депутатское представительство в городских и областных эшелонах. На то есть несколько причин, среди которых мне трудно выделить самые острые, поэтому я их просто назову и опишу.
1. Ж/д переезд. Как с ними ни пытались договориться, а им всё по барабану. Понимаете, когда весь Южно-Чемской выезжает через узкую дорогу в сторону Петухова, ВИНАПа и Краснообска, на этом переезде тоже каждый день начинают гонять поезда. Нас это буквально душит! Закрыв переезд даже на 5–10 минут в своих целях, они прямым образом способствуют сбору моментальной пробки. Но за утреннее пиковое время они закрывают его по несколько раз. Каждый житель задается вопросом: «Зачем закрывают переезд в то время, когда люди покидают район?» А, может, просто нужно запретить закрывать переезд в будние дни с 6 до 8 утра хотя бы?
В двух словах ситуация такая: ООО «ППЖТ» заявляет, что действует в интересах РЖД, и основные их маневры связаны с деятельностью станции Чемская, они лишь принимают к сведению данную транспортную ситуацию. В устной беседе с работником переезда было уточнено, что данная ветка существует давно и все вопросы должны быть обращены к тем, кто строит и покупает тут жилье. В офисе продаж ООО СЗ «Вира-строй» удалось узнать, что им не интересно вести диалог с руководством ООО «ППЖТ». В офисе продаж ЖК «Акварельный 3.0» ответ был в том же стиле. Оно и понятно, их задача — строить, а не решать транспортные вопросы.
2. Главная дорога. Я, конечно, понимаю, что дорога в частный сектор на Бронных всегда была главной. Но послушайте, теперь тут построили целый район многоквартирных домов, и на их строительство давали разрешения — никто не подумал, что и главная дорога должна измениться. Думаю, что совершенно очевидно, что количество автомобилей в многоквартирных домах Южно-Чемского значительно превышает их количество в частном секторе. Почему большинство уступает меньшинству?
3. Аварийный перекресток. Организация движения на нём не может называться адекватной. Каждый день здесь случаются одни и те же аварии: между выезжающими с ЖК «Матрёшкин двор» в сторону переезда и теми, кто движется с переезда в сторону 18-го Бронного переулка. Осложняется всё это еще и тем, что много автомобилей выезжают из ЖК «Тулинка» и им просто физически некуда деваться. Одна авария здесь способна крайне негативно отразиться на дорожной ситуации, особенно в часы пик. Неужели есть более серьезные основания не менять правила движения по этому перекрестку?
4. Автобус 57. Его конечная остановка раньше была около дома
5. Пешая доступность. Если внутри района хоть как-то можно передвигаться пешком, попытаться выйти из него чистым не получится — нет пешеходных зон для этого. Иными словами: невозможно добраться из «Матрёшек» и «Тулинки» до, например, конечной трамвая
Кстати, трамвай — не самый надежный транспорт, как оказывается на деле. За рабочую неделю обязательно происходит где-то обрыв линии, и уже никто никуда не едет! ДТП ли случилось где-то на путях — и вся трамвайная сеть от ВИНАПа до Хилокской и площади Маркса оказывается почти бесполезной. Когда Травников стал губернатором, то заговорил о некоей городской электричке, что она будет проходить также в Южно-Чемском. Даже станция есть Чемская, но электричек до ж/д вокзала так и не придумали, как, в общем-то, и в любом другом направлении. А воз и ныне там. Метро же в Кировский район, наверное, только инопланетяне построят.
6. Уплотнение застройки. Вы представляете, а стройки-то идут! Вот, например, «Вира-строй» возводит два дома в 24 этажа, еще по одному — в 16 и 22 этажа. Это я еще не беру новые очереди ЖК «Акварельный» и «Просторный». Это что ж за ужас будет года через два?! Как уже было сказано выше, походы в их офис продаж за комментариями по поводу транспорта принесли, в общем-то, ожидаемый результат: «Наша задача — строить и продавать».
7. Новая дорога. Заложили, значит, в прошлом году новую дорогу по две полосы в каждую сторону, всё разворотили и, конечно же, строить начали только посреди осени. Часть строительства взял на себя «Дискус» (он же застройщик ЖК «Просторный»). Цель — удлинить Петухова до улицы Прокопьевской, захватив все наши новые жилые комплексы. Так, например, почти год выглядит единственный въезд к ЖК «Тулинка» и детскому саду
Эта дорога, в которую вкладывают, как обычно, большие деньги, будет только внутри района. И всё опять будет упираться в бутылочное горлышко на переезде. Люди всё равно не смогут должным образом выехать из района. Мы бы предложили построить нерегулируемый выезд из Южно-Чемского с Петухова на ВИНАПовский мост, но для этого нам нужно быть услышанными! Жители частного сектора, насколько мне устно известно, писали предложение соединить улицу Бронную с Северным проездом.
Вот и получается, что застройщики вряд ли рассказывают об этих существующих проблемах покупателям своих квартир, потому что они не собираются их решать. Но ведь застройщикам выдают разрешения известные органы, которые тоже не собираются решать возникшие транспортные вопросы по ж/д переезду, реорганизации дорожного движения и оптимизации общественного транспорта. Я надеюсь, что эту гору можно сдвинуть совместными усилиями, предавая гласности и задавая правильные вопросы застройщикам и органам власти.
P.S. Как недавно стало известно, в Южно-Чемской приходит еще один застройщик из Омска, эдакий конкурент «Дискуса», со схожей идеологией строительства. Как это отразится на транспортной ситуации, можно уже предполагать.
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