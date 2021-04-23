«Люди не влезают в автобус уже в 06:20»: как переезд и недоделанная дорога портят жизнь огромному жилмассиву

1. Люди с самого утра стоят в пробке из района и иногда даже прямо из двора или от подъезда дома. Это просто ужас.



2. В этой пробке также стоит и общественный транспорт, что означает равные проблемы и водителям авто, и пассажирам автобуса. Пассажирам даже хуже — чем плотнее и длиннее пробка, тем больше людей скапливается на остановках, тем более переполненные автобусы. Через 2–3 остановки от конечной автобус набит битком, и затем уже никто в него влезть не может. Люди с утра просто вообще не могут никуда уехать: попасть в автобус и стоять в пробке становится просто мечтой! Жаловаться на количество транспорта пока не приходится, потому как основная проблема, как я считаю, не в этом. Через район проходят две маршрутки и три автобуса, и только один из них — через ВИНАПовский мост.



Об этом всём никто и нигде не говорит, потому что это невыгодно тем же самым застройщикам. Они известны всем жителям города и имеют депутатское представительство в городских и областных эшелонах. На то есть несколько причин, среди которых мне трудно выделить самые острые, поэтому я их просто назову и опишу.

