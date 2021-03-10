«Это где такое видано?»: сибирячка рассказала про ЖК, в котором нет своей школы и ходят всего три автобуса

Сибирячка пожаловалась на отсутствие школы и проблемы с транспортом в ЖК «Белые росы»
Новосибирск год за годом разрастается за счет новых ЖК и жилмассивов — и всё было бы хорошо, но пару моментов застройщики всё-таки упускают. Так, недавно из-за пожара на МЖК перекрыли единственную дорогу, парализовав жизнь двух жилмассивов. Сибирячка Юлия Рыжих проживает в другом ЖК со своими проблемами: помимо постоянных пробок и проблем с транспортом у них есть еще пара проблем. Почитайте гневную колонку девушки, столкнувшейся с проблемами после покупки квартиры в ЖК «Белые росы».
Мне хочется пролить свет на проблему ужасных пробок и беду с транспортной развязкой в ЖК «Белые росы» в Кировском районе. Может, у нас в мэрии, администрации не знают об этом? Или не хотят знать?
Мы покупали квартиру в новом доме, который был заселен на тот момент примерно
При этом транспортная развязка ужасная. По сравнению с прошлым годом ситуация с транспортом и пробками только ухудшилась. Ходит с конечной остановки только
Раньше я работала в центре, приходилось ездить с пересадками, так как прямого автобуса до центра у нас нет — сначала нужно ехать до площади Маркса, потом или на метро, или на автобусе. Сейчас работаю на улице Станционной — думала, на прямом маршруте
Раньше мы жили в НСО. Когда купили квартиру, ребенок временно остался у бабушки, ходит в школу в деревне. Нет здесь школы в шаговой доступности, и ребенок не адаптирован к большому городу. С такими давками в автобусе в Новосибирске и скромным характером моей дочери я боюсь, что для нее это будет большой стресс — побоится спросить свою остановку. Народу становится всё больше, а транспорта — нет. К кому обратиться, до кого достучаться?
У нас не одна животрепещущая тема. Массив разрастается, детей много: и школьников, и дошкольников. Но при этом нет ни школы, что дико возмущает, ни сада. Нам говорили, что планируется строительство школы, но конкретики никакой не было. Внутри ЖК есть частный детский сад, но там такой ценник, что слов нет. Ближайшая школа на Чемском заполнена сильно. Но как первоклашек самих отпускать на транспорте? Страшно в наше время, а возить, сами понимаете, никак, работу никто не отменял. Дорога до остановки вообще в темное время суток (утром зимой) не освещается: фонари не горят вообще никогда, сколько мы тут живем. И как ребенку по темноте ходить?
Писала письмо в мэрию, на что мне ответили, что в ближайшее время не планируется строительство. Это как вообще понимать, как детей в школу в такую даль одних отпускать? Я вот боюсь. Это где такое вообще видано, что на таком большом массиве не планируется строительство школы и сада?
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