«Это где такое видано?»: сибирячка рассказала про ЖК, в котором нет своей школы и ходят всего три автобуса

Мы покупали квартиру в новом доме, который был заселен на тот момент примерно на 3 квартиры . Застройка массива началась в 2014 году , сейчас он с неимоверной скоростью разрастается. Количество проживающих выросло с момента, когда мы там приобрели квартиру, — а это было в июле 2019-го .



При этом транспортная развязка ужасная. По сравнению с прошлым годом ситуация с транспортом и пробками только ухудшилась. Ходит с конечной остановки только автобус № 43 . Люди на нем едут в основном до площади Карла Маркса. Причем маршрут построен таким образом, что автобус идет только через Северо-Чемской жилмассив, где регулярно заторы и пробки. Автобус № 25 , который идет в район Затулинки, ходит крайне редко, да и на нем практически никто не ездит. Автобус № 226 идет из Краснообска до Студенческой — ходит тоже редко, внутри постоянно много народу, не залезешь.

