«Не может быть»: как сибиряк пытался заставить чиновников закрыть опасный люк

Открытые люки на дорогах Новосибирска — большая проблема. Зимой пятилетний мальчик провалился в открытый канализационный колодец на улице Костычева, а на днях двухлетний ребенок наступил на незакрепленную крышку люка, упал с высоты 2,5 метров и получил черепно-мозговую травму. Читатель НГС Сергей Вронский рассказал, как он однажды пытался решить проблему открытых люков через обращение на портал «Госуслуги», но это ни к чему привело — чиновники убеждали его, что открытый люк не может быть открытым. Чем дело кончилось — публикуем колонку новосибирца.
Еще в феврале я создал обращение на портале «Госуслуги» об открытом колодце. Ситуация такая: колодец стоит прямо возле тротуара, прямо сейчас он прикрыт пластиковым ограждением со стройки. Мне было очень интересно, как работают обращения через портал. Когда-то я обращался к властям через приложение мэрии — весной пожаловался на полуметровые провалы в снегу, делающие невозможным проезд, а осенью мне ответили, что они решили проблему и снега уже нет. Вот, решил посмотреть, будут ли власти лучше реагировать на жалобы через «Госуслуги». Не так давно мне позвонили и поинтересовались, что же у меня за проблема.
У меня есть запись разговора по поводу моей заявки. Девушка, представляющая портал «Госуслуги», поинтересовалась, установлено ли временное ограждение. Я подтвердил, что колодец открыт и там ходят дети, гуляют рядом. Но девушка утверждала, что должно быть обязательно прикрыто — ну не может так быть, чтобы был просто открытый люк. Далее она заявила, что в городе сейчас просто огромная проблема с кражей люков. На мою реплику, что люка не было изначально, она сказала, что это исключено.
На деле моя проблема никак не решилась даже после звонка. Меня выслушали, а через пару часов просто закрыли мое обращение на портале. В результате я вернул заявку на «Госуслуги». А потом начался круг — администрация губернатора отписала мою заявку мэру, а мэр — в департамент ЖКХ, то есть тем, кто и отчитывался о «проделанной работе».
На самом деле там никогда не было, ее даже некуда ставить — колодец, внутри лестница, внизу вода. Мы 8 лет живем в доме по соседству. Сейчас даже и не вспомню, когда появился колодец. Но год назад там было болото. Думаю, колодец установили в тот момент, когда начали строить дорогу до улицы Титова, а может и раньше. Я обратил внимание на колодец в октябре 2020 года, когда стали строить тротуар. Предполагаю, что на колодец должны были поставить конструкцию для крышки и саму крышку, но этого никто не сделал.
Жаловаться на эту конструкцию начали в ноябре 2020 года. Пока несчастных случаев не было, но внутрь можно провалиться по невнимательности, по неосторожности, не увидеть, случайно съехать на самокате или велосипеде. Там гуляет много детей, очень много. В результате я сам прикрыл колодец — взял пластиковое ограждение со стройки дороги и положил сверху. Зимой колодец заметало и кто-то туда втыкал елку, чтобы обозначить, что здесь под снегом есть яма.
В моем понимании должен быть один канал подачи таких обращений. И они обязательно должны решаться, а не так, как в моем случае.
Что еще можно почитать из историй про «Госуслуги»?
Как приставы навешали долги на журналиста НГС, арестовали счета после оплаты и перестали отвечать на звонки.
«Программа «Жди меня» отдыхает»: колонка о том, как в Новосибирске (не) работают электронные услуги.
Вам компенсация: мошенники рассылают письма «от «Госуслуг».
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