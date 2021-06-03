«Не может быть»: как сибиряк пытался заставить чиновников закрыть опасный люк

Еще в феврале я создал обращение на портале «Госуслуги» об открытом колодце. Ситуация такая: колодец стоит прямо возле тротуара, прямо сейчас он прикрыт пластиковым ограждением со стройки. Мне было очень интересно, как работают обращения через портал. Когда-то я обращался к властям через приложение мэрии — весной пожаловался на полуметровые провалы в снегу, делающие невозможным проезд, а осенью мне ответили, что они решили проблему и снега уже нет. Вот, решил посмотреть, будут ли власти лучше реагировать на жалобы через «Госуслуги». Не так давно мне позвонили и поинтересовались, что же у меня за проблема.

У меня есть запись разговора по поводу моей заявки. Девушка, представляющая портал «Госуслуги», поинтересовалась, установлено ли временное ограждение. Я подтвердил, что колодец открыт и там ходят дети, гуляют рядом. Но девушка утверждала, что должно быть обязательно прикрыто — ну не может так быть, чтобы был просто открытый люк. Далее она заявила, что в городе сейчас просто огромная проблема с кражей люков. На мою реплику, что люка не было изначально, она сказала, что это исключено.