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Маленький ребенок упал в колодец на проспекте Карла Маркса и пролетел 2,5 метра

Мальчик сейчас под наблюдением врачей

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Крышка люка перевернулась, и ребенок упал

Крышка люка перевернулась, и ребенок упал

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В Новосибирске на проспекте Карла Маркса двухлетний мальчик упал в колодец. Он шел с мамой, когда наступил на крышку люка и упал с высоты два с половиной метра.

Как сообщила главный врач станции скорой помощи Новосибирска Ирина Большакова, это произошло около трех часов дня 2 июня.

— С тупой травмой живота и сотрясением мозга ребенок доставлен в больницу, — рассказала Ирина Большакова.

Ребенок до сих пор находится в больнице на Вертковской.

— Ребенок осмотрен, обследован. Находится в удовлетворительном состоянии. Пока оставлен в больнице под наблюдением врачей, — прокомментировали журналисту НГС в региональном Минздраве состояние пациента.

НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска по ситуации с люком на Карла Маркса.

Как сообщили в Следственном комитете по Новосибирской области, на люке колодца отсутствовало одно из фиксирующих креплений.

— По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ, то есть «Халатность». В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Для установления тяжести вреда здоровью, причиненного ребенку, будет назначена судебно-медицинская экспертиза. В ходе проведения первоначальных следственных действий установлены ответственные лица, не обеспечившие надлежащую эксплуатацию и обслуживание данного канализационного колодца, — рассказали в Следственном комитете.

В Заельцовском районе в 2020 году девятилетняя девочка провалилась в канализационный люк. Девочка получила травму ноги. Как сообщил очевидец, колодец был открыт минимум полгода.

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колодецребеноктравма
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