Маленький ребенок упал в колодец на проспекте Карла Маркса и пролетел 2,5 метра

В Новосибирске на проспекте Карла Маркса двухлетний мальчик упал в колодец. Он шел с мамой, когда наступил на крышку люка и упал с высоты два с половиной метра.



Как сообщила главный врач станции скорой помощи Новосибирска Ирина Большакова, это произошло около трех часов дня 2 июня .

— С тупой травмой живота и сотрясением мозга ребенок доставлен в больницу, — рассказала Ирина Большакова.

Ребенок до сих пор находится в больнице на Вертковской.

— Ребенок осмотрен, обследован. Находится в удовлетворительном состоянии. Пока оставлен в больнице под наблюдением врачей, — прокомментировали журналисту НГС в региональном Минздраве состояние пациента.