Новосибирцы на три часа застряли в очереди в ГИБДД из-за технического сбоя

В Новосибирске в отделении ГИБДД на улице Бородина, 58 произошел технический сбой, из-за которого собралась очередь — новосибирцы несколько часов сидят в неотапливаемом помещении в куртках.

— Мы с мужем приехали сюда в 09:30, сейчас уже 12. Успели отдать документы, но потом произошел технический сбой: не работает программа. Ничего пока сделать не могут. Уехать нельзя, потому что документы сданы. Сидим здесь уже больше трех часов. Отопления нет: помещение холодное. Народу становится всё больше и больше, — рассказала журналисту НГС читательница Марина.