Новосибирцы на три часа застряли в очереди в ГИБДД из-за технического сбоя

В Новосибирске в отделении ГИБДД на улице Бородина, 58 произошел технический сбой, из-за которого собралась очередь — новосибирцы несколько часов сидят в неотапливаемом помещении в куртках.
— Мы с мужем приехали сюда в 09:30, сейчас уже 12. Успели отдать документы, но потом произошел технический сбой: не работает программа. Ничего пока сделать не могут. Уехать нельзя, потому что документы сданы. Сидим здесь уже больше трех часов. Отопления нет: помещение холодное. Народу становится всё больше и больше, — рассказала журналисту НГС читательница Марина.
Государственный инспектор отделения пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Константин Шкабарня сказал журналисту НГС, что специалисты занимаются устранением этой проблемы.
Ранее мы рассказывали, что новосибирцы 5 часов простояли в очереди за получением водительских прав в этом отделении из-за сбоя программы.