Зима вернулась: в Новосибирске за ночь вновь выросли сугробы — 12 фото заснеженных улиц

В Новосибирске за ночь вновь образовались сугробы
Снегопад, который продолжался всю ночь, превратил Новосибирск в один большой сугроб. Еще вчера из-за теплой погоды везде были лужи и грязь, а уже этим утром горожане шли на работу и учебу уже по чистому снегу.
При этом синоптики предупреждают: впереди похолодание до
Наш фотокорреспондент Александр Ощепков прогулялся
Вчера мы рассказывали, что новосибирский дизайнер Анна Голубь придумала куртки с известными городскими сугробами: она назвала коллекцию Sugrob Island («Остров Сугроб»). По ее версии, жить в грязном городе можно, мимикрируя.
Сегодня МЧС сообщило, что в Новосибирской области закрыты все ледовые переправы из-за потепления.