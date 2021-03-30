Зима вернулась: в Новосибирске за ночь вновь выросли сугробы — 12 фото заснеженных улиц

Снегопад, который продолжался всю ночь, превратил Новосибирск в один большой сугроб. Еще вчера из-за теплой погоды везде были лужи и грязь, а уже этим утром горожане шли на работу и учебу уже по чистому снегу.

При этом синоптики предупреждают: впереди похолодание до -11 градусов .

