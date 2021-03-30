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Зима вернулась: в Новосибирске за ночь вновь выросли сугробы — 12 фото заснеженных улиц

Ожидается, что днем снег идти не будет

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Циклон постепенно уходит из города, забирая с собой снегопады, но не их последствия

Циклон постепенно уходит из города, забирая с собой снегопады, но не их последствия

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В Новосибирске за ночь вновь образовались сугробы

Снегопад, который продолжался всю ночь, превратил Новосибирск в один большой сугроб. Еще вчера из-за теплой погоды везде были лужи и грязь, а уже этим утром горожане шли на работу и учебу уже по чистому снегу.

При этом синоптики предупреждают: впереди похолодание до -11 градусов.

Наш фотокорреспондент Александр Ощепков прогулялся 30 марта по Новосибирску, из которого так не хочет уходить зима.

Возвращение зимы для многих стало неожиданностью

Возвращение зимы для многих стало неожиданностью

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Снегом замело все тропинки

Снегом замело все тропинки

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Такое ощущение, будто сейчас теплый январь

Такое ощущение, будто сейчас теплый январь

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За ночь намело огромные сугробы

За ночь намело огромные сугробы

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Снегом засыпало всё кругом

Снегом засыпало всё кругом

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Техника вновь вышла на тротуары&nbsp;

Техника вновь вышла на тротуары 

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Некоторые автомобилисты решили сэкономить время утром и не чистить машину полностью

Некоторые автомобилисты решили сэкономить время утром и не чистить машину полностью

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Природа красива при любой погоде

Природа красива при любой погоде

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Скоро в город вернется холод. <nobr class="_">1 апреля</nobr> температура ночью опустится до <nobr class="_">-11 градусов</nobr>

Скоро в город вернется холод. 1 апреля температура ночью опустится до -11 градусов

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На этом фото хорошо видна потребность новосибирцев в платных парковках — они засыпаны

На этом фото хорошо видна потребность новосибирцев в платных парковках — они засыпаны

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Владельцу этого автомобиля придется сегодня потрудиться

Владельцу этого автомобиля придется сегодня потрудиться

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Вчера мы рассказывали, что новосибирский дизайнер Анна Голубь придумала куртки с известными городскими сугробами: она назвала коллекцию Sugrob Island («Остров Сугроб»). По ее версии, жить в грязном городе можно, мимикрируя.

Сегодня МЧС сообщило, что в Новосибирской области закрыты все ледовые переправы из-за потепления.

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снегопадсугробы
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