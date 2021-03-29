Ожидается до -11 градусов: синоптики рассказали, когда в Новосибирске пройдет похолодание

Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в последние дни марта и в самом начале апреля.



— Над нами сегодня расположился циклон — он малоподвижен, поэтому весь день сыпет и сыпет. Сегодня до конца дня в Новосибирске и по области будет погода в условиях циклона, поэтому будет облачно, будет идти мокрый снег. Завтра, 30 марта , циклон начнет смещаться на восток, осадки начнут ослабевать. Прохладные ночи будут еще 31 марта и 1 апреля , может, еще и 2 апреля . Затем с западных районов будет распространяться теплая воздушная масса, снова потеплеет, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.