29 марта понедельник
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 5/10
usd 75.76
eur 89.26
Тема дняКак изменились ТРЦ Новосибирска за год?

Все новости

Все новости

Ожидается до -11 градусов: синоптики рассказали, когда в Новосибирске пройдет похолодание

Синоптики рассказали, когда в Новосибирске прекратятся снегопады и метели

835
7Обсудить

Поделиться

В конце марта синоптики обещают новосибирцам холодные ночи

В конце марта синоптики обещают новосибирцам холодные ночи

Поделиться

1 апреля в Новосибирске температура опустится до -11 градусов

Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в последние дни марта и в самом начале апреля.

— Над нами сегодня расположился циклон — он малоподвижен, поэтому весь день сыпет и сыпет. Сегодня до конца дня в Новосибирске и по области будет погода в условиях циклона, поэтому будет облачно, будет идти мокрый снег. Завтра, 30 марта, циклон начнет смещаться на восток, осадки начнут ослабевать. Прохладные ночи будут еще 31 марта и 1 апреля, может, еще и 2 апреля. Затем с западных районов будет распространяться теплая воздушная масса, снова потеплеет, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

30 марта в Новосибирске облачно с прояснением, небольшой, ночью местами умеренный снег, днем с мокрым снегом. На дорогах местами гололедица. В ночные часы -4... -6 градусов. Днем 0... -2 градуса. Ветер северо-западный 4–9 м/сек, ночью местами порывы до 14 м/сек.

31 марта в городе преимущественно без осадков. Ночью -8... -10 градусов. Днем 0... -2 градуса. Ветер западный 4–9 м/сек.

1 апреля в Новосибирске преимущественно без осадков. Ночью -9... -11 градусов. Днем -1... +1 градус. Ветер западный 3–8 м/сек.

Сегодня, 29 марта, из-за снега снизилась видимость на дорогах города до 500 метров. На прошлой неделе в Новосибирске на всей территории города ввели режим повышенной готовности из-за рисков паводка. Ранее НГС изучил прогноз погоды на весну. Почитайте, долго ли еще будет идти снег и когда установится плюсовая температура.

По теме (4)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

прогноз погодысиноптикивесна
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (7)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...