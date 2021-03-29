Ожидается до -11 градусов: синоптики рассказали, когда в Новосибирске пройдет похолодание

1 апреля в Новосибирске температура опустится до -11 градусов
Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в последние дни марта и в самом начале апреля.
— Над нами сегодня расположился циклон — он малоподвижен, поэтому весь день сыпет и сыпет. Сегодня до конца дня в Новосибирске и по области будет погода в условиях циклона, поэтому будет облачно, будет идти мокрый снег. Завтра,
30 марта в Новосибирске облачно с прояснением, небольшой, ночью местами умеренный снег, днем с мокрым снегом. На дорогах местами гололедица. В ночные часы
31 марта в городе преимущественно без осадков. Ночью
1 апреля в Новосибирске преимущественно без осадков. Ночью
Сегодня,