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В Новосибирске видимость на дорогах из-за снегопада снизилась до 500 метров

Водителям следует быть очень аккуратными сегодня

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Снег будет идти весь день

Снег будет идти весь день

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Из-за снега в Новосибирске 29 марта снизилась видимость на дорогах

В Новосибирске ухудшилась видимость на дорогах из-за снегопада, предупредили в мэрии.

— По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», днем 29 марта на территории города Новосибирска сохраняется мокрый снег, ухудшение видимости при осадках до 500 метров, — сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Управляющим организациям советуют обратить внимание на крыши домов, чтобы скопившийся снег не причинил никому вреда.

— Кроме того, сотрудники УК должны огородить предупреждающими знаками (сигнальными лентами) места возможного схода снега и наледи с кровель, козырьков, балконов и других конструкций, — добавили в мэрии. — Собственникам также необходимо устранить снег и сосульки с самовольно возведенных крыш и козырьков на балконах зданий и многоквартирных домах.

Сегодня в Новосибирске днем будет 0... -2 градуса. Ветер западный — 8–13 м/с.

Если вы попали в беду — обратитесь за помощью по телефону 112 или 051.

На прошлой неделе в Новосибирске на всей территории города ввели режим повышенной готовности из-за рисков паводка. Ранее НГС изучил прогноз погоды на весну. Почитайте, долго ли еще будет идти снег и когда установится плюсовая температура.

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