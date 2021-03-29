В Новосибирске видимость на дорогах из-за снегопада снизилась до 500 метров

Из-за снега в Новосибирске
В Новосибирске ухудшилась видимость на дорогах из-за снегопада, предупредили в мэрии.
— По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», днем
Управляющим организациям советуют обратить внимание на крыши домов, чтобы скопившийся снег не причинил никому вреда.
— Кроме того, сотрудники УК должны огородить предупреждающими знаками (сигнальными лентами) места возможного схода снега и наледи с кровель, козырьков, балконов и других конструкций, — добавили в мэрии. — Собственникам также необходимо устранить снег и сосульки с самовольно возведенных крыш и козырьков на балконах зданий и многоквартирных домах.
Сегодня в Новосибирске днем будет
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