Весенний снегопад сделал из Новосибирска огромную грязную лужу: 15 фото того, что натворила непогода

В Новосибирске с утра 29 марта начал идти снег. По дорогам потекли грязные реки, а пешеходам пришлось вспоминать, как нужно прыгать и ходить на пятках, чтобы не промочить ноги. При этом синоптики предупреждают: впереди похолодание до -11 градусов .

Сейчас же Новосибирск стал огромной лужей. Наш фотокорреспондент Александр Ощепков прогулялся по весеннему городу в непогоду. Вот что он увидел.