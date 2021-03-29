Весенний снегопад сделал из Новосибирска огромную грязную лужу: 15 фото того, что натворила непогода

Весенний снегопад превратил Новосибирск в огромную грязную лужу
В Новосибирске с утра 29 марта начал идти снег. По дорогам потекли грязные реки, а пешеходам пришлось вспоминать, как нужно прыгать и ходить на пятках, чтобы не промочить ноги. При этом синоптики предупреждают: впереди похолодание
Сейчас же Новосибирск стал огромной лужей. Наш фотокорреспондент Александр Ощепков прогулялся по весеннему городу в непогоду. Вот что он увидел.
На прошлой неделе в Новосибирске на всей территории города ввели режим повышенной готовности из-за рисков паводка. Ранее НГС изучил прогноз погоды на весну. Почитайте, долго ли еще будет идти снег и когда установится плюсовая температура.