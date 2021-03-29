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Тема дняКак изменились ТРЦ Новосибирска за год?

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Весенний снегопад сделал из Новосибирска огромную грязную лужу: 15 фото того, что натворила непогода

Жителям города приходится преодолевать природные препятствия на машинах и пешком

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Некоторые смелые новосибирцы достали свои велосипеды и ездят сегодня по городу

Некоторые смелые новосибирцы достали свои велосипеды и ездят сегодня по городу

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Весенний снегопад превратил Новосибирск в огромную грязную лужу 29 марта

В Новосибирске с утра 29 марта начал идти снег. По дорогам потекли грязные реки, а пешеходам пришлось вспоминать, как нужно прыгать и ходить на пятках, чтобы не промочить ноги. При этом синоптики предупреждают: впереди похолодание до -11 градусов.

Сейчас же Новосибирск стал огромной лужей. Наш фотокорреспондент Александр Ощепков прогулялся по весеннему городу в непогоду. Вот что он увидел.

По дорогам потекли холодные темные реки из воды и мокрого снега

По дорогам потекли холодные темные реки из воды и мокрого снега

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Пешеходам сегодня приходится нелегко

Пешеходам сегодня приходится нелегко

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Выбрать правильную обувь в такую <nobr class="_">погоду —</nobr> та еще задачка

Выбрать правильную обувь в такую погоду — та еще задачка

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Дворники стараются убирать тротуары

Дворники стараются убирать тротуары

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Начался сезон «будь бдителен или пойдешь дальше мокрый с ног до головы»

Начался сезон «будь бдителен или пойдешь дальше мокрый с ног до головы»

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Также в городе стартовали соревнования по самому красивому прыжку и аккуратному хождению на пяточках

Также в городе стартовали соревнования по самому красивому прыжку и аккуратному хождению на пяточках

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Ноги в такую погоду очень легко промочить

Ноги в такую погоду очень легко промочить

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На тротуарах образовались глубокие лужи

На тротуарах образовались глубокие лужи

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Снег, по прогнозам, закончит идти завтра

Снег, по прогнозам, закончит идти завтра

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В городе можно встретить технику, простаивающую без дела, а зря

В городе можно встретить технику, простаивающую без дела, а зря

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Некоторые автомобилисты усложняют и так непростую жизнь пешеходам. Пожалуйста, не надо так парковаться!

Некоторые автомобилисты усложняют и так непростую жизнь пешеходам. Пожалуйста, не надо так парковаться!

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Газоны превратились в месиво грязи

Газоны превратились в месиво грязи

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Машины в такую погоду не получится держать чистыми

Машины в такую погоду не получится держать чистыми

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В общественный транспорт на остановках теперь попасть трудно

В общественный транспорт на остановках теперь попасть трудно

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На прошлой неделе в Новосибирске на всей территории города ввели режим повышенной готовности из-за рисков паводка. Ранее НГС изучил прогноз погоды на весну. Почитайте, долго ли еще будет идти снег и когда установится плюсовая температура.

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грязьлужипогода
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