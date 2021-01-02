В самое сердце: 9 лучших женщин 2020 года — они удивляли Новосибирск, спасали жизни и вдохновляли нас

История 20-летней Марии Степановой могла быть совсем печальной, если бы однажды она не встретила 47-летнюю Ольгу Чипенко, работавшую кондуктором. Маша — сирота, росла с четырех лет в детдоме, а после того, как покинула его, оказалась один на один с улицей. В какой-то момент у девушки закончились деньги и остались только автобусы, чтобы на них кататься днем, да вокзал, где можно провести ночь и попить воды в туалете, чтобы заглушить голод. В одном из автобусов она встретила Ольгу, и женщина взялась помогать Маше. Сейчас сирота живет в семье Ольги, которая занимает две комнаты в муниципальном общежитии. Сибирячка помогла Маше временно устроиться на работу кондуктором. Правда, в разговоре с корреспондентом НГС заметила, что не желала бы Маше постоянной такой работы: учиться ей надо на что-нибудь более серьезное. Сама Маша говорит, что хочет стать продавцом-кассиром сети магазинов «Магнит».



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