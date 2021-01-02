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В самое сердце: 9 лучших женщин 2020 года — они удивляли Новосибирск, спасали жизни и вдохновляли нас

Истории необычной крановщицы, главврача ковидного госпиталя и самой сексуальной сибирячки — вдруг вы их пропустили

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Взгляните на этих женщин — они делают наш город лучше

Взгляните на этих женщин — они делают наш город лучше

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В Новосибирске выбрали лучших женщин 2020 года

Прекрасных, вдохновляющих и добрых историй в нашем городе значительно больше, чем уместилось в этот обзор. Весь год редакция старалась писать о героях, которые борются с болезнями, несправедливостью, системой, а иногда и сами с собой. Сегодня мы хотим отметить женщин, чьи истории показались нам самыми яркими, поучительными, интригующими. Они живут рядом с вами, ездят в одних вагонах метро и, возможно, сидят за соседним столиком в кафе — за каждой из них скрыт героический поступок и преодоление трудностей каждый день.

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Самая добрая

Ольга Чипенко (слева) увидела девушку, которая бесцельно катается на автобусе целый день, и взяла над ней шефство

Ольга Чипенко (слева) увидела девушку, которая бесцельно катается на автобусе целый день, и взяла над ней шефство

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История 20-летней Марии Степановой могла быть совсем печальной, если бы однажды она не встретила 47-летнюю Ольгу Чипенко, работавшую кондуктором. Маша — сирота, росла с четырех лет в детдоме, а после того, как покинула его, оказалась один на один с улицей. В какой-то момент у девушки закончились деньги и остались только автобусы, чтобы на них кататься днем, да вокзал, где можно провести ночь и попить воды в туалете, чтобы заглушить голод. В одном из автобусов она встретила Ольгу, и женщина взялась помогать Маше. Сейчас сирота живет в семье Ольги, которая занимает две комнаты в муниципальном общежитии. Сибирячка помогла Маше временно устроиться на работу кондуктором. Правда, в разговоре с корреспондентом НГС заметила, что не желала бы Маше постоянной такой работы: учиться ей надо на что-нибудь более серьезное. Сама Маша говорит, что хочет стать продавцом-кассиром сети магазинов «Магнит».

Самая жизнерадостная

Настю во всем поддерживает ее стойкая мама Виктория — для нее очень важно, чтобы дочь прожила полноценную жизнь, а не видела мир только из больничных окон

Настю во всем поддерживает ее стойкая мама Виктория — для нее очень важно, чтобы дочь прожила полноценную жизнь, а не видела мир только из больничных окон

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17-летняя Настя живет со страшным диагнозом «муковисцидоз». Это коварное заболевание почти не дает ей возможности набрать вес, несмотря на хороший аппетит, и проявляется тяжелым дыханием, кашлем, мокротой и одышкой. Но главное — муковисцидоз накладывает серьезные ограничения на социальную жизнь. Проще говоря, Настя не может, как все, ходить в школу, тяжелые физические нагрузки ей противопоказаны, а каждый поход с друзьями в кино или кафе может обернуться плачевными последствиями для ее хрупкого здоровья. Несмотря на неутешительную статистику, девушка не опускает руки, планирует будущее и пытается встроить тяжелый диагноз в типичную жизнь подростка, например, иногда ходит на вечеринки с рюкзаком лекарств.

Самая старательная

Чтобы забрать замученную собаку из отлова, сибирячка нашла работу и квартиру

Чтобы забрать замученную собаку из отлова, сибирячка нашла работу и квартиру

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Арина Скворцова из Новосибирска спасла из отлова истощенную собаку. Животное без должного ухода и заботы могло погибнуть, или его могли просто усыпить. Девушка не испугалась взять на себя ответственность за взрослую собаку с очень тяжелым прошлым и кардинально изменить ее судьбу. Она назвала ее, как принцессу, Фионой, а летом взяла с собой на Байкал. В итоге из путешествия Арина вернулась еще и с неожиданной находкой — с крошечным котенком Байкалом.

Самая предприимчивая

Клиенты просят сибирячку проследить за ними в стрип-баре, выбрать цветы или съездить в гараж за лодкой

Клиенты просят сибирячку проследить за ними в стрип-баре, выбрать цветы или съездить в гараж за лодкой

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Наталья Сафиулина — победитель и призер конкурса «Лучший водитель России». И водит она не только легковые автомобили. Может запросто управиться с КАМАЗом, пролететь на мотоцикле или разбить волну, находясь за рулем катера. 13 лет назад она решила, что профессия бухгалтера — слишком скучная, к тому же нужна была подработка. Наталья начала развозить сотрудников кафе и ресторанов, а затем освоила новое направление — услугу «Трезвый водитель». Ее не пугают внезапные ночные поездки, разногабаритные автомобили и странные просьбы клиентов.

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Самая верная

После того как о беде стало широко известно, незнакомцы перевели семье <nobr class="_">400 тысяч</nobr> рублей

После того как о беде стало широко известно, незнакомцы перевели семье 400 тысяч рублей

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Два года назад водитель бензовоза из Новосибирска попал в ужасную аварию: в машине лопнуло колесо и большегруз загорелся. Денис Стёпин получил страшные ожоги — врачи говорили, что шансов выжить мало. Его жена Ольга Стёпина практически жила в больнице. Лишь изредка прибегала домой, чтобы немного побыть с тремя дочками. Через несколько месяцев, весь в бинтах и на коляске, Денис вернулся домой. Восстанавливаться пришлось целый год. Причем не только физически, но и морально и материально. Семью как будто испытывали на прочность: чтобы получить копеечную помощь от государства и место в детском саду для младшей, пришлось писать письма и терпеть унижения. Помощь, без которой семья бы не справилась, пришла от незнакомых людей. И Ольга до сих пор не может поверить, что так бывает, — сейчас семья живет на берегу моря в доме мечты и воспитывает уже четырех детей.

Самая душевная

Когда-то сибирячка сама жила в детском доме и понимает, что чувствуют эти дети

Когда-то сибирячка сама жила в детском доме и понимает, что чувствуют эти дети

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Зинаида Секачёва работает няней для детей-сирот в инфекционной больнице № 3. Каждую смену она старается дать ребенку столько заботы и внимания, сколько может, и показывает ему, что его любят точно так же, как других детей любят мама и папа. После выхода на пенсию Зинаида Францевна поняла, что у нее еще есть силы и желание помогать людям. Ее пригласили на работу в благотворительный фонд «Солнечный город». Уже полтора года она следит за здоровьем малышей и говорит, что больше всего ей комфортно с маленькими — до года.

Самая смелая

Хрупкая сибирячка уже много лет управляет башенным краном

Хрупкая сибирячка уже много лет управляет башенным краном

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Евгения Гонекер, еще будучи ребенком, знала, что такое башенный кран и как он работает. Ее мама работала на стройке и иногда брала дочь с собой — у Жени были самые крутые качели на крюках крана, любой ребенок во дворе о таких мог только мечтать. В детстве она хотела стать то дизайнером одежды, то ветеринаром, то художником, но не думала, что в итоге будет строить дома. Каждое утро Евгения поднимается на высоту 100 метров, встречает рассвет, пьет кофе, шутит с коллегами по рации и каждый раз радуется тому, что у нее есть возможность видеть город с высоты птичьего полета.

Самая красивая

Мария приняла участие в конкурсе красоты по просьбе мужа

Мария приняла участие в конкурсе красоты по просьбе мужа

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Поверить в то, что улыбчивая стройная брюнетка в белом костюме с яркой красной помадой — победительница конкурса красоты от мужского журнала, можно с легкостью, а в то, что она мама двоих детей, — не очень, хочется воскликнуть: «Да ладно! Разве так бывает?» Марии Пещерской 36 лет, в своего мужа она влюбилась еще в школе и родила ему двоих детей. Старший мальчик родился с диагнозом «аутизм». С того момента жизнь Марии и ее мужа повернулась совсем в другое русло. Она рассказала нам о вере в светлое будущее, семье и любви к детям и, конечно же, поведала о том, как это — быть одной из самых сексуальных женщин страны.

Самая нужная

Лариса Федина не боялась заразиться коронавирусом, но как только заболела, то сразу же догадалась об этом

Лариса Федина не боялась заразиться коронавирусом, но как только заболела, то сразу же догадалась об этом

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Больница № 12 на улице Трикотажной в Новосибирске до мая 2020 года была рядовым медучреждением. Когда в инфекционных стационарах для больных коронавирусом и с подозрением на него перестало хватать мест, ее экстренно перепрофилировали. Главврачу больницы Ларисе Фединой пришлось в короткие сроки готовить учреждение технически, а персонал — морально к приему больных коронавирусом. У нее самой — дети, внуки и 80-летняя мама, с которыми она не виделась тогда несколько месяцев. Выручали социальные сети и звонки по видеосвязи. У других сотрудников больницы ситуация похожая — походы в гости пришлось отложить. «До добрых времен», как сказала нам тогда Лариса Владимировна.

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