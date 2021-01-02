В самое сердце: 9 лучших женщин 2020 года — они удивляли Новосибирск, спасали жизни и вдохновляли нас

В Новосибирске выбрали лучших женщин 2020 года
Прекрасных, вдохновляющих и добрых историй в нашем городе значительно больше, чем уместилось в этот обзор. Весь год редакция старалась писать о героях, которые борются с болезнями, несправедливостью, системой, а иногда и сами с собой. Сегодня мы хотим отметить женщин, чьи истории показались нам самыми яркими, поучительными, интригующими. Они живут рядом с вами, ездят в одних вагонах метро и, возможно, сидят за соседним столиком в кафе — за каждой из них скрыт героический поступок и преодоление трудностей каждый день.
Самая добрая
История 20-летней Марии Степановой могла быть совсем печальной, если бы однажды она не встретила
Самая жизнерадостная
17-летняя Настя живет со страшным диагнозом «муковисцидоз». Это коварное заболевание почти не дает ей возможности набрать вес, несмотря на хороший аппетит, и проявляется тяжелым дыханием, кашлем, мокротой и одышкой. Но главное — муковисцидоз накладывает серьезные ограничения на социальную жизнь. Проще говоря, Настя не может, как все, ходить в школу, тяжелые физические нагрузки ей противопоказаны, а каждый поход с друзьями в кино или кафе может обернуться плачевными последствиями для ее хрупкого здоровья. Несмотря на неутешительную статистику, девушка не опускает руки, планирует будущее и пытается встроить тяжелый диагноз в типичную жизнь подростка, например, иногда ходит на вечеринки с рюкзаком лекарств.
Самая старательная
Арина Скворцова из Новосибирска спасла из отлова истощенную собаку. Животное без должного ухода и заботы могло погибнуть, или его могли просто усыпить. Девушка не испугалась взять на себя ответственность за взрослую собаку с очень тяжелым прошлым и кардинально изменить ее судьбу. Она назвала ее, как принцессу, Фионой, а летом взяла с собой на Байкал. В итоге из путешествия Арина вернулась еще и с неожиданной находкой — с крошечным котенком Байкалом.
Самая предприимчивая
Наталья Сафиулина — победитель и призер конкурса «Лучший водитель России». И водит она не только легковые автомобили. Может запросто управиться с КАМАЗом, пролететь на мотоцикле или разбить волну, находясь за рулем катера.
Самая верная
Два года назад водитель бензовоза из Новосибирска попал в ужасную аварию: в машине лопнуло колесо и большегруз загорелся. Денис Стёпин получил страшные ожоги — врачи говорили, что шансов выжить мало. Его жена Ольга Стёпина практически жила в больнице. Лишь изредка прибегала домой, чтобы немного побыть с тремя дочками. Через несколько месяцев, весь в бинтах и на коляске, Денис вернулся домой. Восстанавливаться пришлось целый год. Причем не только физически, но и морально и материально. Семью как будто испытывали на прочность: чтобы получить копеечную помощь от государства и место в детском саду для младшей, пришлось писать письма и терпеть унижения. Помощь, без которой семья бы не справилась, пришла от незнакомых людей. И Ольга до сих пор не может поверить, что так бывает, — сейчас семья живет на берегу моря в доме мечты и воспитывает уже четырех детей.
Самая душевная
Зинаида Секачёва работает няней для детей-сирот в инфекционной больнице
Самая смелая
Евгения Гонекер, еще будучи ребенком, знала, что такое башенный кран и как он работает. Ее мама работала на стройке и иногда брала дочь с собой — у Жени были самые крутые качели на крюках крана, любой ребенок во дворе о таких мог только мечтать. В детстве она хотела стать то дизайнером одежды, то ветеринаром, то художником, но не думала, что в итоге будет строить дома. Каждое утро Евгения поднимается на высоту
Самая красивая
Поверить в то, что улыбчивая стройная брюнетка в белом костюме с яркой красной помадой — победительница конкурса красоты от мужского журнала, можно с легкостью, а в то, что она мама двоих детей, — не очень, хочется воскликнуть: «Да ладно! Разве так бывает?» Марии Пещерской
Самая нужная
Больница
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