«С кем встретишь, с тем и проведешь»: почему именно в Новый год люди разводятся и впадают в депрессию

Хлопушка, елочка, огонечки, детские утренники и душевные посиделки с друзьями — это только одна часть большого социального соглашения под названием Новый год. Для части людей этот праздник — как рубеж, заставляет задуматься о том, что в их жизни не удалось от слова совсем, и обнажает те проблемы, которые в обычные дни старательно скрываются под маской повседневности. Мы попросили экспертов рассказать, почему люди массово расстаются именно в Новый год, впадают в депрессию и долго выходят из зимнего загула.
Несчастные под елкой
Психотерапевт Игорь Лях объясняет, именно в отношении празднования Нового года присутствует большое социальное соглашение с соответствующими мифами и идеями. Это и приводит к разочарованиям в канун праздников и саму новогоднюю ночь.
— Мифология Нового года предполагает подведение итогов года уходящего и обсуждение пожеланий в отношении года будущего. Две важные идеи, которые скрыты вокруг новогоднего празднования, сильно влияют на восприятие и ощущения. Идеи эти очень просты: «как Новый год встретишь, так его и проведешь» и «с кем его встретишь, с тем его и проведешь». Это древние, исторически сложившиеся идеи. Обе эти идеи заставляют молодых людей, находящихся в парном сожительстве или в отношениях, задумываться о том, что они хотят для себя в году будущем. Можно сказать, что идеи, находящиеся в бессознательном коллективном, влияют на индивидуальное сознание, — считает Игорь Лях.
Психотерапевт говорит, расставания и разводы перед или на сам Новый год — это естественный процесс. Люди задумываются о том качестве жизни, которое у них было в году прошлом, а иногда приходят к совсем неутешительным выводам. Особенно это характерно для ситуации, когда человек склонен к инфантилизму в отношениях и возрастной регрессии,
Даже если в личной жизни полный порядок (или ее просто нет), перед праздником люди впадают в депрессию и начинают задумываться о том, что им нужно что-то изменить в своей жизни. Традиционно на каникулах увеличивается количество суицидов.
— Новый год, как социальный акт, заставляет задуматься о многом, о том, кто ты, как ты провел этот год, как ты сам к себе относишься. К сожалению, для части людей это действительно становится поводом для ухода в депрессию. Принято говорить, что особенно характерно это для людей с заниженной самооценкой, но, с другой стороны, точно так же можно сказать, что это характерно для людей с завышенными требованиями к себе и окружающим. У них бывают тяжелые эмоциональные переживания, в том числе сопровождающиеся какими-то формами антисоциального или самоповреждающего поведения, — объясняет эксперт.
Иногда в тревожное и нервное мы загоняем себя сами — стремлениями соблюсти все ритуалы и успеть всё в уходящем году.
— Наше празднование Нового года содержит в себе большую символическую нагрузку. Эта нагрузка многими людьми воспринимается как требование сделать что-то особенное — как в отношении себя, так и в отношении других людей. Множество процедур — от простейших гаданий до всех этапов подготовки: поставить елку, убрать елку, принять гостей — для части людей является слишком большим и серьезным стрессом, — рассказывает психотерапевт. — Само по себе желание всё плохое оставить в прошлом году заставляет думать об этом плохом. Часто эти мысли оказываются поводом для изменения настроения, из-за них часть людей даже отменяет у себя празднования или нервничает настолько сильно, что празднование состоялось, но праздновал кто-то другой, а не ты сам. Такое сверхответственное поведение характерно для части женщин, которые очень строго относятся к социальным ритуалам и очень боятся быть плохими для кого-то и получить социальное осуждение за недостаточную социальную активность.
В этом году людей, чьи ожидания от самого себя, прошедшего года и отношений не оправдались, будет еще больше. Избавиться от этого, по мнению психотерапевта, можно только одним способом — овладеть навыками сознательного переключения своего внимания и концентрации на «здесь и теперь».
— «Здесь и теперь» за столом мы сыты, к нам приехали друзья, к нам хорошо относятся наши родственники
Постпраздничный синдром. Как распознать и что с этим делать
Новогодние праздники хороши всем, кроме того, что они когда-то заканчиваются. Мало кому удается выйти без потерь из декабрьско-январской гонки, где всё начинается с подготовки и предвкушения, дальше идет кульминация и развязка, а завершают цикл лежка дома и торжественный выход на работу после праздников.
— Психологически человек расслабляется, сильно выпадает из привычного рабочего ритма. На физическом уровне он ощущает тяжесть в животе, слабость во всем теле. В случае сильного нарушения режима дня может возникать бессонница или, наоборот, повышенная сонливость. На психологическом уровне человек может ощущать лень и апатию. Есть еще одна психологическая причина синдрома: на праздниках мы можем забыть о делах, работе и проблемах. Можем позволить себе расслабиться и наполнить этот период приятными событиями. После праздников мы снова сталкиваемся со старыми проблемами и попадаем в череду серых будней, — считает психолог Ирина Мамаева.
Постпраздничный синдром может ощущаться как раздражение и злость, для которых нет особых внешних причин. Депрессия, бессонница, апатия. Чувство разочарования и обиды. Ощущение бессмысленности жизни и бесконечного дня сурка.
По мнению психолога, отличный способ победить хандру — не только написать свои желания Деду Морозу (а значит, переложить на него ответственность за их исполнение), но и взять инициативу в свои руки. Станьте сами творцом своей жизни: наметьте для себя цели хотя бы на ближайшие
Чтобы не страдать после праздников, важно не иметь слишком больших ожиданий от него — вроде загадали принца, дом и новую машину, а в подарок получили комплект посуды. Мечтать — это хорошо, но надо соотносить мечты со своей текущей реальностью.
Ирина советует, верный способ не грустить после каникул — не ждать праздников как манны небесной и не воспринимать их как единственную возможность отдохнуть, а полноценно отдыхать на каждых выходных. Также маленькие радости и сюрпризы можно устраивать себе и другим не только раз в году, а гораздо чаще.
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