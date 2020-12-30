«С кем встретишь, с тем и проведешь»: почему именно в Новый год люди разводятся и впадают в депрессию

Несчастные под елкой

Психотерапевт Игорь Лях объясняет, именно в отношении празднования Нового года присутствует большое социальное соглашение с соответствующими мифами и идеями. Это и приводит к разочарованиям в канун праздников и саму новогоднюю ночь.

— Мифология Нового года предполагает подведение итогов года уходящего и обсуждение пожеланий в отношении года будущего. Две важные идеи, которые скрыты вокруг новогоднего празднования, сильно влияют на восприятие и ощущения. Идеи эти очень просты: «как Новый год встретишь, так его и проведешь» и «с кем его встретишь, с тем его и проведешь». Это древние, исторически сложившиеся идеи. Обе эти идеи заставляют молодых людей, находящихся в парном сожительстве или в отношениях, задумываться о том, что они хотят для себя в году будущем. Можно сказать, что идеи, находящиеся в бессознательном коллективном, влияют на индивидуальное сознание, — считает Игорь Лях.