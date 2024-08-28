Воскрешение ужаса: как новый фильм о Чужом возвращает франшизу к истокам — и где в нем искать Ридли Скотта

Режиссер нового «Чужого» не стал изобретать велосипед и сделал ставку на калссику Источник: kinopoisk.ru











Фильм «Чужой: Ромул» (2024), снятый Феде Альваресом, стал долгожданным дополнением к культовой серии фильмов о ксеноморфах. Расположенный хронологически между событиями «Чужого» (1979) Ридли Скотта и «Чужих» (1986) Джеймса Кэмерона, «Ромул» не только привносит новые элементы в повествование, но и возвращает франшизу к её корням, акцентируя внимание на хорроре и психологической напряженности. Корреспондент NGS.RU посмотрел фильм в кинотеатре и поделился своими впечатлениями.

Сюжет и временной контекст

И вновь ксеноморфу противостоит девушка Источник: PlayGround.ru











Действие фильма происходит на орбитальной станции, расположенной возле умирающей шахтерской колонии на планете с мрачным названием «Звезда Джексона». Главная героиня Рейн Кэррадин (Кайли Спэйни) вместе со своим «братом», синтетическим андроидом Энди (Дэвид Джонсон) и группой друзей планирует дерзкую операцию по краже ресурсов со станции. Но они обнаруживают, что станция заражена ксеноморфами — результатом экспериментов, проводимых на корабле Nostromo 20 лет назад.

Эта сюжетная линия не только создает связь с оригинальным «Чужим», но и позволяет фильму исследовать темы корпоративной безжалостности и борьбы за выживание в условиях неизбежной гибели, что всегда было сердцевиной франшизы​.

Атмосфера ужаса: Альварес возвращает страх

Без «лицехватов» никуда Источник: kinopoisk.ru











Феде Альварес, ранее прославившийся своим подходом к хоррору в «Зловещих мертвецах» (2013), вновь демонстрирует своё мастерство в создании напряженной и пугающей атмосферы. В «Ромуле» он делает акцент на клаустрофобии, наполняя кадры тенями, мраком и внезапными вспышками насилия, напоминая зрителям о напряжении и страхе, которые они испытывали при просмотре первого «Чужого».

Альварес также использует знакомые элементы из предыдущих фильмов, но делает это с уважением к оригиналу и не без новаторства. Например, кислотная кровь ксеноморфов, давно известная зрителям, становится важным элементом повествования, влияющим на развитие сюжета и создающим новые, неожиданные повороты​.

Персонажи и динамика: стереотипы и новые герои

Ни один фильм франшизы не обходился без ставшего визитной карточкой ракурса Источник: kinopoisk.ru











К разработке персонажей «Чужого: Ромул» можно смело добавить критики. С одной стороны, центральные герои Рейн и Энди достойны похвалы за свою сложность и эмоциональную глубину. Их отношения, построенные на взаимозависимости и общих трагедиях, добавляют фильму неожиданную драматичность и позволяют зрителям по-настоящему сопереживать их борьбе за выживание​.

Несмотря на это, некоторые другие персонажи остались на уровне знакомых архетипов. Например, Бьорн, член команды, ненавидящий синтетиков из-за личной трагедии, проявляет свои предвзятости в стереотипной манере. Это уменьшает сложность персонажей и делает их предсказуемыми​.

Фан-сервис: между ностальгией и излишними повторениями

Фильм точно порадует «пасхалками» знатоков первых фильмов франшизы Источник: kinopoisk.ru











«Чужой: Ромул» также выделяется своей попыткой угодить фанатам серии. Некоторые сцены и диалоги явно рассчитаны на тех, кто хорошо знаком с предыдущими фильмами. Например, присутствует знаменитое высказывание «Get away from her, you bitch!» («Отойди от неё, сука!»), произнесенная Рипли (Сигурни Уивер) в «Чужих». Эта фраза, использованная вновь, кажется излишне навязчивой и неоригинальной, что несколько снизило общее впечатление от фильма​.

Несмотря на некоторые недостатки, «Чужой: Ромул» вполне достоин просмотра. Для ценителей «того самого „Чужого“», каноны которого заложили Скотт и Кэмерон, он станет вполне приятным дополнением. Есть мнение, что «Ромул» может претендовать на звание лучшего фильма франшизы с момента выхода «Чужих» — возможно, даже станет новым эталоном для последующих частей. Фильм умело сочетает в себе хоррор, драму и элементы фан-сервиса, создавая свежий и напряженный триллер, который должен понравиться как старым, так и новым поклонникам​.

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Уже посмотрели нового «Чужого»? Да, отличный получился Да, но мне не понравилось Нет, только собираюсь посмотреть Нет и не планирую

Сергей Уланов Журналист НГС