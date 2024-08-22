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Развлечения Дава сделал предложение Мари Краймбрери — звезд уже давно подозревают в романе

Дава сделал предложение Мари Краймбрери — звезд уже давно подозревают в романе

У певицы появилось кольцо с бриллиантом на безымянном пальце

1 263
15 комментариев

Звезды часто выкладывают фотографии вместе без лица, а недавно опубликовали совместное видео

Блогер Дава сделал предложение певице Мари Краймбрери. Как пишет издание «СтарХит», у звезды неожиданно появилось кольцо с бриллиантом на безымянном пальце.

Мари Краймбери и Даву подозревают в романе уже около трех лет, все это время звезды не афишируют отношения. При этом в социальных сетях, что у блогера, что и у певицы появляются фотографии и видео без лица. Недавно пара все же опубликовала совместный ролик, они вместе танцевали на фоне ночного города, а в конце ролика нежно обнялись.

Вчера, в свой день рождения Мари поделилась кадрами, на которых отчетливо видно кольцо с бриллиантом на безымянном пальце. «СтарХит» выяснил, что недавно Дава действительно сделал возлюбленной предложение, певица согласилась.

Обратите внимание на безымянный палец звезды

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

До этого звезды отдыхали в Турции в одно и то же время, а их совместную фотографию опубликовала в своих социальных сетях певица Клава Кока.

Недавно о своем избраннике рассказала и телеведущая Ксения Бородина, сначала она долго скрывала нового мужчину, публиковала фотографии со спины, но после показала, что встречается с Николаем Сердюковым. Они вместе участвовали в съемках шоу «Последний герой» (16+), где Сердюков был участником, а Бородина — ведущей.

Больше пара не скрывает отношения, они выкладывают фотографии вместе, и даже были на свадьбе блогеров на Алтае.

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Комментарии
15
Shkrobko1983
22 августа 2024, 17:00
а как же Оля . поматросил и бросил .... Мало половин, Мало мало половин .....
Гость
22 августа 2024, 17:02
У нас такое в стране творится а вы то с Давами, то Пелагей ... оно нам надо сейчас
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