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Развлечения «Просто кайфую»: Ксения Бородина — о свадьбе с Сердюковым, отношениях ее детей с новым ухажером и друзьях

«Просто кайфую»: Ксения Бородина — о свадьбе с Сердюковым, отношениях ее детей с новым ухажером и друзьях

С возлюбленным телеведущая познакомилась на Алтае

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1 комментарий

Звезда долгое время крывала свой роман

В сети бурно обсуждают новый роман Ксении Бородиной и блогера Николая Сердюкова. Пара познакомилась на Алтае во время съемок шоу «Последний герой» (16+). В личных соцсетях телеведущая рассказал, что уже представила нового ухажера дочерям. По словам Бородиной, Сердюков легко нашел общий язык с девочками.

— Они познакомились еще на «Последнем герое» (16+), там Коля сразу стал проявлять внимание к девочкам, интересовался ими и общался с ними в перерывах между испытаниями. Я ее в тот момент обратила внимание, подумала так детками интересуется. Ну он в целом очень любит детей, умеет с ними найти общий язык, — отметила телеведущая.

Также Сердюков представил Бородину своим друзьям. Как отметила телеведущая, у нее сложились хорошие отношения с приятелями ухажера.

— Мы каждый день ходим в гости, то собираемся играть в покер. Друзья у Коли разные есть: медийные и нет. С ними замечательно складывается общение, всегда весело и душевно, — написала Бородина.

В сетях поклонники ведущей спрашивают о их возможной женитьбе, ведь на свадьбе у друзей на Алтае Бородина поймала букет невесты. Однако ведущая не торопит события и планирует выходить замуж в ближайшее время. Как написала знаменитость: «Просто кайфую от состояния».

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

Недавно Бородина похвасталась точеной фигурой в откровенном наряде. Пикантные кадры знаменитость опубликовала в личных соцсетях.

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Комментарии
1
Гость
22 августа 2024, 00:18
А кто такой этот пердюков
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