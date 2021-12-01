«Рассматриваем варианты передачи»: губернатор НСО — о судьбе горнолыжного комплекса «Юрманка»

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал про судьбу горнолыжного комплекса «Юрманка», который в этом году пока не открылся.



Сегодня, 1 декабря, губернатор отвечал на вопросы жителей региона во время прямого эфира в официальной группе Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте». НГС вел текстовую трансляцию с эфира.

— Оператор этого горнолыжного склона уведомил нас, что больше не в состоянии обеспечивать работу, финансирование этого комплекса, поэтому вынужден был остановить свою деятельность. Мы вместе с администрацией Маслянинского района рассматриваем варианты передачи этого имущественного комплекса, — сообщил губернатор. — Со своей стороны готов оказать поддержку, чтобы выполнить какие-то первоочередные работы для восстановления работоспособности. Пока ждем сообщения от администрации района, когда они смогут эту процедуру организовать.