«Рассматриваем варианты передачи»: губернатор НСО — о судьбе горнолыжного комплекса «Юрманка»

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал про судьбу горнолыжного комплекса «Юрманка», который в этом году пока не открылся.
Сегодня, 1 декабря, губернатор отвечал на вопросы жителей региона во время прямого эфира в официальной группе Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте». НГС вел текстовую трансляцию с эфира.
— Оператор этого горнолыжного склона уведомил нас, что больше не в состоянии обеспечивать работу, финансирование этого комплекса, поэтому вынужден был остановить свою деятельность. Мы вместе с администрацией Маслянинского района рассматриваем варианты передачи этого имущественного комплекса, — сообщил губернатор. — Со своей стороны готов оказать поддержку, чтобы выполнить какие-то первоочередные работы для восстановления работоспособности. Пока ждем сообщения от администрации района, когда они смогут эту процедуру организовать.
На прошлой неделе администрация комплекса сообщила, что в этом сезоне Юрманка работать не будет. Местные отельеры говорят, что на базе нет электричества и подъемники не работают, но туристы всё равно поднимаются к вершине на снегоходах, чтобы скатываться по пухляку.
Права на горнолыжный комплекс передаются с завидной регулярностью. Он открылся в 2006 году. Когда-то развитием горнолыжного комплекса занималось МУП «Юрманка», которое потом обанкротилось. В начале двухтысячных сменилось несколько собственников.
Сейчас земельным участком и подъемниками владеет АО «Куюм», правопреемник разорившейся в 2015 году компании ООО «Золотая горка». Одним из её учредителей, по данным базы «Контур.Фокус», был нынешний депутат Госдумы Александр Аксененко. Он так же как и его отец, бывший вице-губернатор Новосибирской области Сергей Аксененко, является совладельцем строительной компании «ВИРА-Строй». За прошлый год выручка компании «Куюм» составила 3,5 миллиона рублей, чистая прибыль — 183 тысячи рублей.
Находящийся по соседству с «Юрманкой» горнолыжный комплекс «Новососедово» закрылся два года назад и в этом году не откроется. Но горки всё же еще остались. Например, на территории города, в районе педуниверситета, работают горнолыжные комплексы «Иня» и «Альбатрос». Недалеко от Академгородка можно покататься на базе «Ключи». Есть небольшая горка на Студенческой.
В прошлом году мы вели сериал про горнолыжные комплексы и рассказывали, где кататься новосибирцам. Кроме Шерегеша, где, кстати, отложили введение QR-кодов в гостиницах до конца январских праздников, можно съездить на «Танай», «Югус» или посетить два горнолыжных курортах Горного Алтая. А 26 ноября открылся сезон на базе «Пихтовый Гребень» в Тогучинском районе.